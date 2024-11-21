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Педиатр отказалась регистрировать агрессивных цыган

Новости и статьи
4 декабря 2024
16:30
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Бурная дискуссия разгорелась вокруг сообщения, размещенного на прошлой неделе педиатром в своем кабинете в городе Аш в окрестностях Хеба. Она написала, что из-за растущей агрессии цыган отказывается их регистрировать. Свой поступок она обосновала тем, что это реакция на предыдущее нападение, с которым она столкнулась. Информацию об инциденте подтвердил местный мэр Витезслав Кокорж (ANO).
Конфликт, на который обратила внимание хебская газета, предположительно произошел в четверг днем у доктора Мартины Фениновой. «К ней пришла группа из примерно 10 человек цыганской национальности, включая детей. Они использовали вульгарные ругательства и агрессивное поведение, требуя регистрации», — рассказал Кокорж. 

По его словам, никто из пришедших не записывался на прием заранее и не связывался с педиатром. На следующий день врач опубликовала следующее сообщение: «Учитывая растущую агрессивность цыган, я не буду их немедленно регистрировать». 

По словам мэра, это была реакция на ощущение угрозы. «Я понимаю, что это была очень неприятная ситуация. Я также понимаю и другую сторону. Это были цыгане, которые живут в Лубах, где не хватает специалистов. Однако никто не вправе принуждать врача к регистрации таким образом», — отметил Кокорж. 

Фенинова не хочет возвращаться к самому инциденту. Тем не менее она дала краткое интервью Novinky.cz. «Здесь не было никакой дискриминации, не говоря уже о врачебной халатности. Они пришли не на прием, а регистрироваться, а это совсем другое. Я даже не нарушала клятву Гиппократа», — подчеркнула она. 

Она также сказала, что вправе сама решать, кого регистрировать. «Я приезжаю в Аш, чтобы помогать. И я хочу помогать тем, кто ведет себя прилично. Если произойдет еще один подобный случай, я больше не буду там работать», — заключила Фенинова. 

Мэр напомнил, что предыдущий врач тоже ушел из-за нападения, но оно не касалось этнической группы рома. «1 200 детей в один момент оказались без педиатра. Это была огромная проблема. Было очень трудно найти замену», — объяснил он. 

Некоторые пациенты перевелись в другие места, но около 750 остались без врача. В конце концов городу удалось договориться с Фениновой, которая ездит в Аше дважды в неделю. «Мы договорились, что она будет обслуживать вышеупомянутое количество наших пациентов», — пояснил Кокорж. 

Медицинская помощь отсутствует 
По его словам, этот инцидент — следствие отчаянной ситуации в приграничном регионе, где не хватает медицинской помощи. «К сожалению, напряжение между людьми растет, поэтому ситуация может обостриться подобным образом. Вывеска больше не висит в кабинете, и мы организовали полицейское наблюдение за врачом во время ее работы у нас», — добавил он. В прошлом он уже проводил переговоры с министром, директором VZP и другими лицами по поводу отсутствия медицинской помощи. Сейчас он обратился к премьер-министру. 

Этим вопросом также занялась полиция. «По нашей оценке, надпись не является основанием для возбуждения уголовного дела», — заявил пресс-секретарь Якуб Копржива. Он добавил, что оценку возможных нарушений законодательства должны давать другие государственные учреждения. Чешская медицинская палата пока не получила ни одной подобной жалобы.
здоровье Чехия врачи дети
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