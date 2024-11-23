Пособия застыли, а расходы растут: инвалиды в Чехии теряют надежду

«За последние несколько лет мы наблюдали ухудшение ситуации, чему у нас есть много доказательств. Самое главное — это то, что политики не занимаются нами... Правительство и политики не интересуются проблемой людей с ограниченными возможностями», — заявил председатель совета Вацлав Краса.



Руководство совета приводит в пример ухудшение ситуации с пособием по уходу. По словам Красы, в этом году валоризация этого пособия была проведена из рук вон плохо. Самая низкая сумма не была повышена. Она осталась на уровне 880 крон для взрослых и 3 300 крон для детей. «В то же время стоимость одного часа услуг по уходу с 2016 года выросла с 95 до 165 крон», — сказал глава совета.



Дети и взрослые, получающие пособия по уходу второго, третьего и четвертого степеней зависимости от помощи, с июля получили от 11 до 41% в зависимости от степени их зависимости от услуг сиделок. В результате взрослые теперь получают 4 900, 14 800 и 23 000 крон в месяц, а люди, получающие самое высокое пособие на дому, — 27 000 крон. Детям со вторым, третьим и четвертым уровнем пособия государство платит соответственно 7 400, 16 100 и 23 000 крон, а за уход на дому — 27 000 крон.



По словам руководства совета, в последние годы возмещение страховыми компаниями расходов на медицинское оборудование и вспомогательные средства не было повышено. Людям приходится платить за них больше. Совет утверждает, что системных изменений в сфере трудоустройства инвалидов также не произошло. В Чехии вступает в силу закон об интеграционных социальных предприятиях. Две недели назад Палата депутатов одобрила изменения в поддержке занятости на рынке защищенного труда. Однако есть и оговорки.



Совет также указывает на отмену скидки для супругов. По словам Краса, это негативно сказывается на тех, кто ухаживает за нетрудоспособным партнером. Еще одним пунктом, на который ссылается NRZP, является «ослабление правил» в отношении доступности для инвалидных колясок. Критике подвергается и внеочередная индексация пенсий, проведенная в июне прошлого года. Затем коалиция провела более низкое повышение из-за высоких расходов. Пенсии по инвалидности также были затронуты.



NRZP также сетует на то, что в этом году правительство упразднило комитет по делам людей с ограниченными возможностями. Кабинет министров заменил его правительственным советом по делам инвалидов. Однако в нем NRZP представлена меньше.