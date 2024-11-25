Чехия улучшает систему доплат за лекарства: что изменится для инвалидов и пожилых

«Пока лимит не достигнут, пациенты будут платить столько же, сколько и раньше», — говорит Алеш Кребс, президент Чешской аптечной палаты. По его словам, для пожилых людей, которые имеют лимит в 500 крон и принимают несколько лекарств, предел может быть превышен при первом или втором посещении аптеки. Фармацевт и пациент увидят, что лимит израсходован, в приложении eRecept, где у них также есть запись о приеме лекарств или электронные рецепты.





Например, для антибиотика пенициллина средняя цена в аптеке составляет 234 кроны, согласно данным SÚKL. Максимальная сумма возмещения из медицинской страховки составляет 115 крон, а пациент выложит почти 124 кроны. Вычитаемая доплата составляет 39,40 кроны, исходя из цены самого дешевого препарата с аналогичным действием. Таким образом, если до достижения лимита пациент может заплатить максимум 124 кроны, то после достижения лимита эта сумма составит 84,60 кроны.



Защитный лимит, после достижения которого не нужно будет платить вычитаемую часть, составляет 500 крон для лиц старше 70 лет, 1 000 крон для детей и лиц старше 65 лет и 5 000 крон для остальных застрахованных лиц. По словам заместителя министра здравоохранения Якуба Дворжачека, нижний предел начинает рассчитываться с начала года, когда пациент достигает определенного возраста, а не после его дня рождения.



«Это означает, что мы не меняем размер дополнительных выплат, а только систему их выплаты», — сказал Томаш Борань, директор Государственного института по контролю за лекарствами, который управляет системой электронных рецептов. Если электронная система даст сбой, пациентам придется подавать претензию в медицинскую страховую компанию.



Новая система означает значительные изменения для инвалидов, получающих пенсию по инвалидности. До сих пор они должны были получать справку из Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ) для предоставления в страховую компанию. Теперь, по словам центрального директора ČSSZ Франтишека Богачека, база данных его ведомства связана со страховыми компаниями и SÚKL, поэтому нижний предел будет рассчитываться для них автоматически.