Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Чехия улучшает систему доплат за лекарства: что изменится для инвалидов и пожилых

Новости и статьи
6 декабря 2024
21:00
174
Около 1,2 миллиона человек со следующего года будут платить меньше за рецептурные лекарства в аптеках. Большинство из них — пожилые люди старше 70 лет, которые регулярно принимают несколько лекарств. В настоящее время люди, которым медицинская страховка частично компенсирует расходы на лекарства, получают возврат на свой счет после достижения установленного законом лимита. С января эта сумма будет вычитаться из суммы доплаты непосредственно в аптеке, сообщили представители Министерства здравоохранения.
«Пока лимит не достигнут, пациенты будут платить столько же, сколько и раньше», — говорит Алеш Кребс, президент Чешской аптечной палаты. По его словам, для пожилых людей, которые имеют лимит в 500 крон и принимают несколько лекарств, предел может быть превышен при первом или втором посещении аптеки. Фармацевт и пациент увидят, что лимит израсходован, в приложении eRecept, где у них также есть запись о приеме лекарств или электронные рецепты.

Например, для антибиотика пенициллина средняя цена в аптеке составляет 234 кроны, согласно данным SÚKL. Максимальная сумма возмещения из медицинской страховки составляет 115 крон, а пациент выложит почти 124 кроны. Вычитаемая доплата составляет 39,40 кроны, исходя из цены самого дешевого препарата с аналогичным действием. Таким образом, если до достижения лимита пациент может заплатить максимум 124 кроны, то после достижения лимита эта сумма составит 84,60 кроны.

Защитный лимит, после достижения которого не нужно будет платить вычитаемую часть, составляет 500 крон для лиц старше 70 лет, 1 000 крон для детей и лиц старше 65 лет и 5 000 крон для остальных застрахованных лиц. По словам заместителя министра здравоохранения Якуба Дворжачека, нижний предел начинает рассчитываться с начала года, когда пациент достигает определенного возраста, а не после его дня рождения.

«Это означает, что мы не меняем размер дополнительных выплат, а только систему их выплаты», — сказал Томаш Борань, директор Государственного института по контролю за лекарствами, который управляет системой электронных рецептов. Если электронная система даст сбой, пациентам придется подавать претензию в медицинскую страховую компанию.

Новая система означает значительные изменения для инвалидов, получающих пенсию по инвалидности. До сих пор они должны были получать справку из Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ) для предоставления в страховую компанию. Теперь, по словам центрального директора ČSSZ Франтишека Богачека, база данных его ведомства связана со страховыми компаниями и SÚKL, поэтому нижний предел будет рассчитываться для них автоматически.
здоровье лекарства Аптеки Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
415
ЕДА
COOP НАЧАЛ ДОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ВМЕСТЕ С ЧЕШСКОЙ ПОЧТОЙ
19:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
484
ЗДОРОВЬЕ
ПОСОБИЯ ЗАСТЫЛИ, А РАСХОДЫ РАСТУТ: ИНВАЛИДЫ В ЧЕХИИ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ
16:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
1014
ЗДОРОВЬЕ
ПЕДИАТР ОТКАЗАЛАСЬ РЕГИСТРИРОВАТЬ АГРЕССИВНЫХ ЦЫГАН
15:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1001
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ ВПЕРВЫЕ ЗАФИКСИРОВАН ДИФИЛЛОБОТРИОЗ: МУЖЧИНА СЪЕЛ ИКРУ СЫРОЙ РЫБЫ ИЗ ЛИПНО
19:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
631
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ СКОРО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ВИД ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОВИДА
21:00
2 ДЕКАБРЯ 2024
2365
ЕДА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАРП ИЗ УЛИЧНОЙ БОЧКИ? ПРОДУКТОВЫЕ СЕТИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ ПРОДАЖ
18:00
2 ДЕКАБРЯ 2024
4879
ДОМ И СЕМЬЯ
ТОРГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЧЕХИИ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ ПОКУПКИ ЭТИХ ОПАСНЫХ ИГРУШЕК
12:30
2 ДЕКАБРЯ 2024
624
ТЕХНОЛОГИИ
ПОРТАЛ IDENTITА OBČANA ПЕРЕНЕСЕН НА ДОМЕН GOV.CZ ИЗ-ЗА МОШЕННИЧЕСКИХ САЙТОВ
13:00
1 ДЕКАБРЯ 2024
1007
ЗДОРОВЬЕ
ОТКРЫТИЕ ЧЕШСКИХ УЧЕНЫХ МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ НОВЫХ АНТИБИОТИКОВ
11:01
1 ДЕКАБРЯ 2024
2887
ТЕХНОЛОГИИ
НОВАЯ СИСТЕМА ПОВЫСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ ЧЕХИИ
17:00
30 НОЯБРЯ 2024
16983
ДОМ И СЕМЬЯ
С ЧЕМ У ЧЕХОВ АССОЦИИРУЕТСЯ АДВЕНТ: ЧЕШСКИЕ ТРАДИЦИИ И СИМВОЛЫ
18:00
29 НОЯБРЯ 2024
2021
ЗДОРОВЬЕ
ЛЮДИ ЭКОНОМЯТ И НЕДОСТАТОЧНО НАГРЕВАЮТ ВОДУ, ЗАРАЖЕНИЕ ЛЕГИОНЕЛЛОЙ ДОСТИГЛО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ
20:00
28 НОЯБРЯ 2024
797
КУЛЬТУРА
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ПРАГЕ ОТКРОЮТСЯ В СУББОТУ
18:00
27 НОЯБРЯ 2024
2059
ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 129 КРОН В МЕСЯЦ — УЖИН ЗА ПОЛЦЕНЫ. ЧЕШСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАМАНИВАЕТ КЛИЕНТОВ ОБРАТНО В РЕСТОРАНЫ
21:00
25 НОЯБРЯ 2024
1216
ТЕХНОЛОГИИ
ЮТУБЕРЫ И ИНФЛЮЕНСЕРЫ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СОВЕТЕ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ