70 тысяч крон? Цены на брекеты в Чехии пугают родителей, они готовы покупать их в кредит

По рекомендации стоматолога г-жа Штепанка из Праги заказала несъемные брекеты для своей 18-летней дочери. Семья оплатила верхние и нижние брекеты, рентген и последующие мелкие корректировки примерно за 34 000 крон. Но им пришлось перепробовать несколько мест, прежде чем они наткнулись на разумное предложение.



«Перед этим мы ходили к другому ортодонту, тоже в Праге, и он оценил общую стоимость такого же лечения почти в 70 000 крон. К тому же в него не были включены доплаты и корректировка», — вспоминает мать девочки.



В малых и средних городах родители детей сегодня платят от 25 000 до 40 000 крон за лечение несъемными брекетами, если у практики есть договор со страховой компанией. Детям до 21 года лечение частично оплачивает страховая компания, но это небольшая сумма.



Кроме того, цены в Праге могут быть на 50% выше, чем в остальной части страны, что Иво Марек, председатель Чешского ортодонтического общества, объясняет высокими эксплуатационными расходами.



Стоимость жизни для семей сегодня довольно высока. Однако число желающих в будущем подарить своим потомкам более красивые зубы увеличивается. А некоторые предпочитают платить за лечение в рассрочку. Им предлагается бесчисленное количество операций.



«В нашей клинике в Бржецлаве уже более 20 лет действует рассрочка платежа. Для нас это стандартная процедура, которая используется довольно часто. Кто-то хочет погасить всю сумму, кто-то несколькими частями, кто-то ежемесячными платежами», — рассказал Марек.



Но практика различается. Некоторые интернет-объявления заманивают вас предложениями, которые кажутся не очень выгодными. Штепанка вспоминает, как впервые захотела купить для дочери невидимые съемные брекеты, и предложенный ежемесячный платеж звучал привлекательно по сравнению с внезапными десятками тысяч крон.



«Повсюду на нас обрушивались объявления о том, что мы можем получить невидимые съемные брекеты в рассрочку, что составит около 700 крон в месяц. Это было бы терпимо. Только после того, как нам все объяснили и показали, насколько это здорово, мы узнали, что это обычный кредит, да еще и с очень невыгодной процентной ставкой. В финале мы бы заплатили за это гораздо больше», — добавила она.



Председатель профессионального общества отметил, что они контролируют качество ухода и образования, не дают рекомендаций по ценам. Он пока не наблюдает увеличения спроса на рассрочку.



Интерес растёт, как и ожидание



О том, что брекеты родители оплачивают чаще, чем раньше, свидетельствуют и данные о платном уходе, которые хирургические учреждения сообщили в страховые компании.



Еще в 2010 году ортодонты начали лечение с помощью несъемных брекетов 37 389 подростков в возрасте до 21 года включительно, в 2021 году это число выросло до 56 997 детей, а в прошлом году их было около 47 000. В прошлом году только в VZP насчитывалось более 21 000 несовершеннолетних.



Средний возраст также снижается, все больше детей получают брекеты раньше, чем в старшей школе.



На цены влияет тяжесть дефектов пациента и выбор материала, который ортодонт покупает за рубежом, не имея возможности снизить цену.



В последнее время, по словам Марко, интерес растет в основном среди взрослых, хотя данных об этом нет. С ростом интереса увеличивается нагрузка на кабинеты врачей и увеличивается время ожидания. Ряд небольших операций приостановлен, в других случаях пациенты ждут первичного обследования несколько месяцев. В Чехии сейчас работают около 300 ортодонтов.



Цены на наиболее распространенные виды брекетов различные: классические металлические брекеты от 25 000 до 70 000 крон, керамические брекеты от 30 000 до 90 000 крон, самолигирующие брекеты от 40 000 до 90 000 крон, невидимые брекеты от 50 000 до 100 000 крон, съемные брекеты от 1 500 крон.