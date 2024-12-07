Число заболевших гриппом растет
29 декабря 2024
18:00
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Европа стоит на пороге эпидемии гриппа. Об этом сообщают Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В Чехии число случаев заболевания гриппом также стремительно растет, хотя общий уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями практически не изменился по сравнению с прошлой неделей.
По данным Государственного института здравоохранения (SZU), на 100 000 населения приходится 1 575 заболевших.
«В настоящее время в Чехии циркулирует смесь респираторных патогенов: микоплазмы, вирусы гриппа и ряд негриппозных респираторных вирусов, включая RSV. Поэтому в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего роста числа случаев, вызванных этими возбудителями», — говорит Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.
В частности, грипп уже переживает значительный рост. По всей стране количество случаев заболевания выросло на 50% по сравнению с предыдущей неделей и составило 33 зарегистрированных случая на 100 000 человек.
Хотя в абсолютных цифрах число заболевших невелико, учитывая низкую сравнительную базу, тенденция очевидна и повторяет ситуацию в Европе. В настоящее время рост заболеваемости особенно заметен среди детей.
«В связи с приближающимися рождественскими праздниками, во время которых мы навещаем своих родных и близких, мы призываем вас быть внимательными. Если вы плохо себя чувствуете, пожалуйста, оставайтесь дома. Особенно если вы находитесь в контакте с хронически больными и пожилыми родственниками, используйте средства защиты носа и рта, часто проветривайте помещение», — призывает быть внимательными директор Департамента охраны здоровья населения и заместитель главного гигиениста Матьяш Фошум.
«В настоящее время в Чехии циркулирует смесь респираторных патогенов: микоплазмы, вирусы гриппа и ряд негриппозных респираторных вирусов, включая RSV. Поэтому в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего роста числа случаев, вызванных этими возбудителями», — говорит Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.
В частности, грипп уже переживает значительный рост. По всей стране количество случаев заболевания выросло на 50% по сравнению с предыдущей неделей и составило 33 зарегистрированных случая на 100 000 человек.
Хотя в абсолютных цифрах число заболевших невелико, учитывая низкую сравнительную базу, тенденция очевидна и повторяет ситуацию в Европе. В настоящее время рост заболеваемости особенно заметен среди детей.
«В связи с приближающимися рождественскими праздниками, во время которых мы навещаем своих родных и близких, мы призываем вас быть внимательными. Если вы плохо себя чувствуете, пожалуйста, оставайтесь дома. Особенно если вы находитесь в контакте с хронически больными и пожилыми родственниками, используйте средства защиты носа и рта, часто проветривайте помещение», — призывает быть внимательными директор Департамента охраны здоровья населения и заместитель главного гигиениста Матьяш Фошум.
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