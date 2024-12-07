ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: Медицинские страховые компании в Чехии будут выделять больше денег на спорт и профилактику

Денежная компенсация за гигиену зубов будет совмещена с пособием на занятия спортом для взрослых, которое теперь составит 500 крон, а не 1000 крон. Для взрослых пособие на реабилитационные мероприятия также будет снижено максимум до 1000 крон, то есть вдвое.



«Поддержка профилактики является для нас приоритетом, поэтому мы отдаем в фонд в четыре раза больше, чем пять лет назад. С другой стороны, мы должны быть реалистами, и если мы хотим сохранить какие-то щедрые взносы, например, на диету для больных целиакией, сеансы терапии для взрослых или для детей, нам придется сократить взносы в других местах», — пояснил Иван Душков, заместитель директора VZP по работе с клиентами.



В 2025 году клиенты VZP смогут получить взнос до 3000 крон, например, на вакцинацию или профилактику онкологических заболеваний.



Если большинство компенсаций для взрослых в VZP обусловлены необходимостью проходить профилактические осмотры у врача общей практики, гинеколога, стоматолога или программы скрининга, то к детям все это не относится. Несовершеннолетние могут получить от VZP максимум 2000 крон на спортивные занятия, включая курсы катания на лыжах или гигиену полости рта.



С января поддержку спорта будет оказывать также Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Дети от 6 до 14 лет будут платить половину суммы за различные спортивные секции продолжительностью не менее трех месяцев, а не за разовые мероприятия. Однако максимальная сумма составит 1000 чешских крон, что соответствует сумме за первое полугодие.



Оформить пособие родители смогут с 10 января по 30 апреля 2025 года. Однако в отличие от VZP право на него получат лишь те, кто регулярно проходит профилактические осмотры у педиатра.



VoZP добавит детям 200 крон за плавание, теперь размер взноса составит 700 крон, а с января VoZP будет выплачивать детям 500 крон за профилактический спортивный осмотр. Доноры крови смогут получать 700 крон за каждое третье посещение врачей.



Программа Healthy Insured, мотивирующая клиентов участвовать в профилактике, также зарекомендовала себя в страховой отрасли. За сообщение обо всех профилактических осмотрах и рекомендованных обследованиях они получили премию в размере 1000 крон за другие выбранные мероприятия. «Прямо в начале нового (2025) года мы снова начнем регистрировать новых участников в этой программе», — сказал Йозеф Крживанек, директор по коммуникациям и маркетингу VoZP.



Например, ČPZP будет более щедро поддерживать активный образ жизни, но точные условия и суммы планирует опубликовать только в конце января 2025 года. То же самое сделают и другие страховые компании.