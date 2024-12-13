Бедные люди быстрее стареют, показало исследование
4 января 2025
13:00
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Бедные люди быстрее стареют биологически, говорится в исследовании, проведенном в соавторстве с Андреа Далецкой из Национального института SYRI и Масарикова университета. Разрыв между богатыми и бедными увеличивается в возрасте 20 лет, но к старости он снова уменьшается. О результатах исследования сообщил пресс-секретарь института Филип Врана.
Ученая из SYRI и ее коллеги сравнили данные 48 348 человек в возрасте от 20 до 84 лет. «Результаты исследования показали статистически значимую связь между социально-экономическим статусом и скоростью биологического старения. Люди из более высоких социально-экономических слоев демонстрировали значительную задержку биологического старения, особенно в среднем возрасте, в то время как социальноэкономически неблагополучные группы старели быстрее», — сказала Далецка. Она добавила, что хуже всего приходится людям, которых можно ассоциировать с нищетой. «Они старели быстрее других», — сказала исследовательница.
Результаты исследования также свидетельствуют о том, что степень социально-экономического неравенства в биологическом старении не является стабильной в разных возрастных группах. «Начиная с 20-летнего возраста, происходит постепенное увеличение разницы между социально-экономическими группами вплоть до верхнего среднего возраста, когда неравенство достигает своего пика», — отметила Далецкая.
Впоследствии с возрастом размах этих различий снова уменьшается. Однако, по словам исследователя, неравенство сохраняется среди населения вплоть до самых старших возрастов.
По мнению Далецкой, взаимосвязь между социально-экономическим неблагополучием и биологическим старением нельзя объяснить влиянием только одного фактора. Люди подвергаются воздействию социальных детерминант, то есть среды, в которой они живут, на каждом этапе жизни, и их влияние на здоровье человека носит кумулятивный характер.
«Среди людей с более низким социально-экономическим статусом мы наблюдаем более высокую распространенность таких нездоровых форм поведения, как курение, неправильное питание и отсутствие физических упражнений.
Они также чаще подвергаются негативному внешнему воздействию, такому как загрязнение окружающей среды или воздействие вредных факторов на рабочем месте.
Последствия неблагоприятных условий жизни и образа жизни, выбранного в юности, можно наблюдать на протяжении всей последующей жизни человека», — говорит Далецка.
Результаты исследования также свидетельствуют о том, что степень социально-экономического неравенства в биологическом старении не является стабильной в разных возрастных группах. «Начиная с 20-летнего возраста, происходит постепенное увеличение разницы между социально-экономическими группами вплоть до верхнего среднего возраста, когда неравенство достигает своего пика», — отметила Далецкая.
Впоследствии с возрастом размах этих различий снова уменьшается. Однако, по словам исследователя, неравенство сохраняется среди населения вплоть до самых старших возрастов.
По мнению Далецкой, взаимосвязь между социально-экономическим неблагополучием и биологическим старением нельзя объяснить влиянием только одного фактора. Люди подвергаются воздействию социальных детерминант, то есть среды, в которой они живут, на каждом этапе жизни, и их влияние на здоровье человека носит кумулятивный характер.
«Среди людей с более низким социально-экономическим статусом мы наблюдаем более высокую распространенность таких нездоровых форм поведения, как курение, неправильное питание и отсутствие физических упражнений.
Они также чаще подвергаются негативному внешнему воздействию, такому как загрязнение окружающей среды или воздействие вредных факторов на рабочем месте.
Последствия неблагоприятных условий жизни и образа жизни, выбранного в юности, можно наблюдать на протяжении всей последующей жизни человека», — говорит Далецка.
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