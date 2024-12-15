Почему в Чехии некоторые девочки остаются дома в критические дни?

В Чехии есть девочки, которые не ходят в школу в дни менструации. Это связано с отсутствием гигиенических средств, которые являются дефицитным товаром для некоторых семей, особенно если в семье больше женщин, из-за своей высокой цены. Начинает казаться, что 2024 год был переломным, по крайней мере в некоторых местах страны. Город Острава и организация Člověk v tísni начали оказывать более широкую помощь в борьбе с проблемой нищеты во время менструации в начальных школах. С сентября город Пльзень также поставляет в школы гигиенические принадлежности. Острава распространяет свое ноу-хау по всей стране, а в декабре город Либерец решил поступить по ее примеру и обеспечить школьниц необходимыми средствами.





Согласно недавнему опросу, проведенному компанией NMS Market Research, две трети чешских мужчин и женщин согласны с тем, что школьницы должны иметь в школе доступ к средствам гигиены. «Мы видим, что наибольшую поддержку идее бесплатных прокладок оказывает поколение Z — 93% респондентов. С возрастом поддержка снижается, но ни для одного поколения она не опускается ниже 61%», — говорит Кристина Карешова, аналитик NMS.



«Менструальная бедность» в Чехии угрожает 38 000 девочек в возрасте от 12 до 18 лет. Гуманитарная организация сначала решала вопросы в индивидуальном порядке в рамках проекта по охране репродуктивного здоровья женщин и девочек, нуждающихся в социальной помощи. Но позже стало ясно, что проблемы у девочек, посещающих обязательную школу, имеют более серьезные последствия, чем просто грязная одежда.



«Бывает, что девочки не ходят в школу, когда у них менструация. Не обязательно потому, что у них совсем нет прокладок, но, возможно, в этот момент у них дома их недостаточно, чтобы не испачкать одежду», — говорит Кристина Бойич из организации. Поэтому в июне этого года организация решила запустить пилотный проект и распространила гигиенические принадлежности в трех выбранных начальных школах в северочешских городах Билина, Усти-над-Лабем и среднечешском городе Кладно.



Несмотря на первоначальные скептические ожидания, проект оказался успешным. По словам Бойич, теории о том, что прокладки будут уносить домой и их будут красть в больших количествах, не подтвердились. Не подтвердились и опасения, что кто-то специально испортит средства в туалетах. «Девушки, у которых нет финансовых проблем, пользуются своими туалетными принадлежностями. Но, конечно, если ситуация застанет кого-то врасплох, они воспользуются прокладкой в туалете, и это меня вполне устраивает», — рассказывает Бойич и о вторичном эффекте проекта.



«В школе в Мойжире учительница рассказала мне, что раньше, когда у девочек неожиданно начинались месячные, они уходили домой. Они даже не могли выйти из школы, чтобы купить прокладки на перемене. Теперь все не так, потому что в туалете есть гигиенические средства. Для них это еще и чувство уверенности», — говорит она.



В июне этого года организации удалось заключить партнерство с аптекой DM, которая пожертвовала проекту товары для менструации на сумму 651 000 крон, что позволит Člověk v tísni с сентября распространить их на другие школы. В зависимости от размера школы принадлежности обходятся организации в сумму от 6 000 до 8 000 крон на весь учебный год для одной школы. Это от 600 до 800 крон в месяц.