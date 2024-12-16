Эпидемия гриппа в Чехии набирает обороты

«Принимая во внимание увеличение количества случаев вирусов гриппа и ситуацию в соседних странах, можно предположить, что мы уже находимся в начале общенациональной эпидемии гриппа, что должно быть подтверждено через неделю данными врачей общей практики», — сказал Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных болезней Государственного института здравоохранения (SZU).





Имеющиеся данные занижены из-за многочисленных выходных дней, праздников и школьных каникул.





Самый высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями сохраняется среди детей в возрасте до 5 лет (2 022 случая на 100 000 населения). Возрастная группа от 6 до 14 лет по-прежнему превышает порог в 1 000 случаев (1223 случая на 100 000 населения). Наиболее затронутыми регионами являются Высочина, Южноморавский, Пардубицкий и Оломоуцкий края.





«Кроме гриппа, в настоящее время циркулируют микоплазмы и ряд других негриппозных вирусов, в том числе РС-вирусы и SARS-CoV-2, но грипп в настоящее время становится доминирующей причиной респираторных заболеваний», — говорит Кинчл.





Поскольку эпидемия гриппа только начинается, имеет смысл сделать прививку, хотя эффект от вакцины будет заметен только через 10-14 дней после введения. В текущем сезоне уже привито более 700 000 человек.





При появлении симптомов простуды врачи советуют соблюдать осторожность, чтобы не допустить распространения инфекции.