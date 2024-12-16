Эпидемия гриппа в Чехии набирает обороты
7 января 2025
09:00
505
В начале нового года в Европе и Чешской Республике наблюдается рост заболеваемости гриппом. Общая заболеваемость острыми респираторными заболеваниями за первую неделю достигла показателя в 830 пациента на 100 000 человек, однако эксперты предупреждают, что на эти цифры сильно влияют рождественские праздники и начало года,. В реальности, похоже, Чехия находится в самом начале эпидемии гриппа.
«Принимая во внимание увеличение количества случаев вирусов гриппа и ситуацию в соседних странах, можно предположить, что мы уже находимся в начале общенациональной эпидемии гриппа, что должно быть подтверждено через неделю данными врачей общей практики», — сказал Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных болезней Государственного института здравоохранения (SZU).
Имеющиеся данные занижены из-за многочисленных выходных дней, праздников и школьных каникул.
Самый высокий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями сохраняется среди детей в возрасте до 5 лет (2 022 случая на 100 000 населения). Возрастная группа от 6 до 14 лет по-прежнему превышает порог в 1 000 случаев (1223 случая на 100 000 населения). Наиболее затронутыми регионами являются Высочина, Южноморавский, Пардубицкий и Оломоуцкий края.
«Кроме гриппа, в настоящее время циркулируют микоплазмы и ряд других негриппозных вирусов, в том числе РС-вирусы и SARS-CoV-2, но грипп в настоящее время становится доминирующей причиной респираторных заболеваний», — говорит Кинчл.
Поскольку эпидемия гриппа только начинается, имеет смысл сделать прививку, хотя эффект от вакцины будет заметен только через 10-14 дней после введения. В текущем сезоне уже привито более 700 000 человек.
При появлении симптомов простуды врачи советуют соблюдать осторожность, чтобы не допустить распространения инфекции.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
6 ЯНВАРЯ 2025
2896
18:00
5 ЯНВАРЯ 2025
722
14:00
5 ЯНВАРЯ 2025
435
13:00
4 ЯНВАРЯ 2025
768
21:00
3 ЯНВАРЯ 2025
4705
18:00
29 ДЕКАБРЯ 2024
1231
15:00
28 ДЕКАБРЯ 2024
2185
13:00
27 ДЕКАБРЯ 2024
1185
21:00
26 ДЕКАБРЯ 2024
2443
16:30
26 ДЕКАБРЯ 2024
2440
15:00
24 ДЕКАБРЯ 2024
2001
15:45
20 ДЕКАБРЯ 2024
1177
21:00
16 ДЕКАБРЯ 2024
1451