Больше никакой химиотерапии. Пациентам с раком крови помогает препарат из их собственных клеток

«Это индивидуальное лечение высочайшего уровня», — говорит Михал Шмида, руководитель исследовательской группы в CEITEC.



При упоминании так называемой CAR-T-терапии у большинства ученых блестят глаза. Этот современный метод позволяет создать для пациентов индивидуальное лекарство из их собственных клеток. Достаточно взять образец белых кровяных телец (Т-лимфоцитов), вставить в них рецептор, точно запрограммированный на уничтожение раковых клеток в лаборатории, и ввести его пациенту.



«CAR Т-лимфоциты — это удивительная технология, которая рассматривалась на соискание Нобелевской премии», — говорит Шмида, сотрудник Национального института рака.



Это высокоэффективный, но дорогостоящий метод лечения.



И хотя он подходит не всем, он уже помог 250 тяжелобольным чехам. Особенно тем, у кого острый лимфобластный лейкоз или агрессивная лимфома, которым уже ничего не помогает.



Только в университетской клинике в Градце-Кралове, где есть специализированный лечебный центр, лечатся 32 человека с раком крови.



«Первый пациент, которому мы ввели CAR-T в сентябре 2021 года, до сих пор здоров и совершенно благополучен, как и ряд других пациентов, что, конечно, радует нас», — говорит Давид Белада, руководитель IV клиники внутренней гематологии в Градце-Кралове.



Он подчеркнул, что метод не сможет вылечить всех. «Но в целом он может спасти около 50% пациентов. Это примерно в два-три раза больше, чем мы привыкли за время до его внедрения», — отмечает он.



Как показывает зарубежный опыт, терапия может продлить жизнь пациентов на 10 лет. Но не всем так повезет: спустя годы лечение может утратить свой эффект.



Однако теперь оно будет доступно и для пациентов с множественной миеломой, еще одним видом гематопоэтического рака. Именно этот метод, дающий наиболее многообещающие результаты, был одобрен для практического применения.



Для таких видов рака, как рак груди, толстой кишки или легких, он все еще проходит испытания, и результаты не идеальны. Поэтому Шмида и его команда ученых работают над усовершенствованием CAR-T-терапии, чтобы она была эффективна и при этих опухолях. Они также пытаются выяснить, почему этот многообещающий метод лечения не помогает людям с наиболее распространенным типом лейкемии — хроническим лимфоцитарным лейкозом.



Разработка и изготовление индивидуального препарата обойдется в 6-8 миллионов крон. Но, в отличие от химиотерапии, это одноразовая процедура. Ошеломляющая сумма покрывается за счет Всеобщей страховой компании для подходящих пациентов, отвечающих строгим критериям. По словам Шмиды, если бы академические центры взяли на себя производство, это помогло бы удешевить процесс.



Кроме того, пациенты могли бы получать лечение быстрее. Коммерческие компании, занимающиеся производством CAR-T, находятся за границей. Клетки чешских пациентов должны быть доставлены туда в замороженном виде (чаще всего в США), модифицированы в строгих условиях, протестированы, затем снова заморожены и отправлены обратно в Чехию.



Весь процесс занимает около месяца. «Что является проблемой для некоторых пациентов с острой формой заболевания, поскольку у них нет четырех недель», — заключает Шмида.