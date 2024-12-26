Какая страховая компания оплатит вам психолога в 2025 году?

Чем больше людей нуждаются в психологической помощи, тем менее доступной она становится. У специалистов, принимающих пациентов по страховке, нет мест, и людям не остается ничего другого, кроме как воспользоваться услугами частной практики. Однако оплату меньше тысячи за час психотерапии сейчас сложно найти. Что говорят страховые компании? И могут ли они способствовать оказанию психологической помощи?



ZPŠ и ZP MV ČR оплатят услуги психолога на сумму до 4 000 крон



Страховая компания для сотрудников Škoda внесет до 4 000 крон из своего фонда профилактики на психотерапию. Взнос действителен в течение всего 2025 года. Компания на своем сайте указывает, что пособие на психическое здоровье не будет утверждено тем застрахованным лицам, которые являются должниками по медицинскому страхованию, не выполнили в срок обязательства по уведомлению и т.д.



Страховая медицинская компания Министерства внутренних дел Чешской Республики будет перечислять своим клиентам такую же сумму за обследования по клинической психологии и сеансы психотерапии.



«Застрахованные лица могут использовать взнос для оплаты до 10 сеансов у психотерапевта», — поясняет Яна Шиллерова, пресс-секретарь страховой МВД, добавляя, что не имеет значения, будут ли это сеансы индивидуальной, парной, семейной или групповой терапии. Эту сумму можно также использовать для оплаты курсов для детей с СДВГ или дислексией, а также для психосоматических консультаций.



Конечно, помимо того, что вместе с заявлением вам нужно будет предоставить заполненную форму, подтверждающую посещение врача и оплату приема, есть еще одно условие. Клиент должен будет предоставить страховщику доказательства того, что он посещал профилактический осмотр у врача общей практики в любое время в период с 1 января 2023 года до даты подачи заявления. Это условие распространяется и на референта (родителя, законного опекуна и т. д.).



ČPZP компенсирует до 3 000 крон

Чешская промышленная страховая выделит на психическое здоровье на 1 000 крон меньше, чем две предыдущие. На каждого клиента на 2025 год она предусмотрела 3 000 крон на психосоциальное вмешательство.



«500 крон за сеанс, поэтому можно будет компенсировать до 6 сеансов», — говорит Еленка Мазурова, пресс-секретарь Чешской промышленной страховой компании.



«Пособие можно будет получить за консультацию с выбранным специалистом — частным психотерапевтом с соответствующей квалификацией. Это могут быть психотерапевты, которые являются членами Чешской ассоциации психотерапии и сотрудничают с Чешской программой психического здоровья, или терапевты, которые сотрудничают с Чешской программой психического здоровья индивидуально», — добавила она.





Условия выделения суммы на психическое здоровье и другие взносы из профилактических программ на 2025 год будут опубликованы ČPZP на ее сайте.



OZP может выделить клиентам до 10 000 крон. Однако не все так просто

Профсоюзная страховая компания для работников банков, страховых компаний и строительной отрасли, очевидно, может внести наибольший вклад в психическое здоровье из профилактической программы. Пресс-секретарь Франтишек Тлапак сообщил, что речь может идти о сумме до 10 000 крон.



«Застрахованное лицо может получить взнос в обмен на кредиты, накопленные в клиентском приложении VITAKARTA. Обычное количество кредитов в год составляет от 700 до 1 500; в случае с пособием на психотерапию коэффициент пересчета составляет 1:10. Это означает, что за 100 кредитов взнос составляет 1 000 крон», — объясняет Тлапак. Кредиты не следует переносить на более поздний срок, потому что они сгорают через определенное время.



Деньги могут быть предоставлены страховой компанией на посещение или личные консультации со специалистом, который является членом Ассоциации клинических психологов или Чешской ассоциации психотерапии.



VOZP не предоставляет пособие на оплату услуг психолога. Она пытается помочь другими способами

Военная страховая компания не выделяет средств на психическое здоровье и соответствующую психологическую помощь. Считается, что причина этого в том, что страховщик не имеет достаточного представления о качестве услуг, предоставляемых поставщиками, не работающими по контракту.



Тем не менее страховая компания осознает, что сеть договорных поставщиков услуг недостаточна в связи с возросшим спросом в некоторых населенных пунктах.



«Поэтому мы пытаемся увеличить доступность этих услуг, предлагая онлайн-сервисы, в том числе, в частности, проект Mindwell, основанный на принципах когнитивно-поведенческой терапии. Это альтернатива обычной очной терапии, предоставляемой людям с легкой и умеренной депрессией и тревогой», — говорит Ян Матес, руководитель отдела маркетинга в VOZP.



По его словам, еще один вариант для взрослых — восьминедельная программа поддержки личной удовлетворенности, основанная на принципах mindfulness, которая полностью оплачивается VOZP.



Родителям детей с различными психическими расстройствами, нарушениями обучения или поведения предлагается оплатить консультации клинического логопеда или клинического психолога для профилактики психических расстройств и поддержки развития детей или приобрести обучающую платформу Simple Steps для работы с детьми с расстройством аутистического спектра.



VZP и RBP выделяют до 5 000 крон на охрану психического здоровья

VZP уже ввела пособие на психосоциальную поддержку в 2020 году. В этом году она позволит своим клиентам получить до 5 000 крон за 10 сеансов терапии для взрослых и детей в возрасте от 7 лет и старше. Сеансы можно проводить лично или онлайн у участвующих в программе терапевтов.



«В настоящее время в программе участвуют почти 1 100 терапевтов», — говорит Виктория Пливова, пресс-секретарь VZP ČR, — «интерес к пособию необычайно высок: в прошлом году только в первом полугодии за ним обратились 8 000 клиентов, то есть столько же, сколько за весь 2022 год».





Только в 2024 году страховщик заплатит за психическое здоровье 17 610 264 кроны.



Страховая компания RBP также выделяет клиентам 5 000 крон в год на психическое здоровье, но на других условиях. Эти деньги предназначены для психологической поддержки в режиме онлайн в сотрудничестве с центром психологического консультирования Mojra.cz и для проведения до 10 онлайн-сессий по 30 минут каждая, стоимость одной сессии составляет 500 крон. Ограничение — два сеанса в день, или 1 000 крон. Клиент может выбрать дату, время и способ консультации.