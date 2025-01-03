Все больше женщин в Чехии испытывают трудности с беременностью из-за ожирения

«Мы наблюдаем все большее количество женщин с ожирением в амбулаториях и клиниках по лечению бесплодия», — сказала Тереза Косова, заведующая гинекологической клиникой Центрального военного госпиталя в Праге.



То же самое говорят и гинекологические амбулатории по всей стране. Более значительный рост числа матерей с избыточным весом и ожирением отмечается в Моравско-Силезском крае, отметила Ива Станова, заведующая родильным отделением городской больницы Остравы.



Женщины значительно снижают свои шансы на успешное зачатие, которое они откладывают по разным причинам. Средний возраст первых матерей в 2022 году увеличится до 30 лет, в то время как двумя десятилетиями ранее было принято создавать семью в 25 лет.



«Избыток жира вызывает гормональный и метаболический дисбаланс, нарушение или даже потерю менструальных циклов и овуляции. Такое состояние неблагоприятно или даже невозможно для естественного зачатия», — объясняет директриса Косова.



Между тем, в этой возрастной группе около 20 процентов женщин имеют избыточный вес, а еще десятая часть страдает ожирением. Однако с возрастом проблемы усугубляются. Средний показатель по стране еще хуже (33 процента имеют избыточный вес, 18 процентов страдают ожирением), и перспективы улучшения ситуации без переоценки нынешнего образа жизни невелики.



Достаточно сбросить несколько килограммов



Кроме того, у них могут возникнуть проблемы с искусственным оплодотворением. Тучные люди плохо на него реагируют.



«Их способность реагировать на гормональную стимуляцию снижается, извлечение яйцеклеток технически затруднено, эмбрионы получаются более низкого качества, а также существует документально подтвержденная трехкратная предрасположенность к выкидышам и преждевременным родам», — объясняет Косова.



«Снижение веса всего на 5 процентов может запустить менструальный цикл и овуляцию, а значит, значительно повысить шансы на зачатие», — отметила она, добавив, что ожирение у мужчин также может быть причиной неудачных попыток зачать ребенка.



Пражский гинеколог Иржи Шкультети также указывает на осложнения после успешной беременности. У женщин с ожирением чаще возникают осложнения, влияющие на течение беременности и родов. Избыток жира также затрудняет ультразвуковое исследование плода в матке и заживление ран после родов. «Уже доказано, что материнское ожирение влияет на развитие плода, и поэтому у матерей с ожирением чаще встречаются врожденные дефекты плода», — добавил он.



Между тем, решение проблемы простое. Современная медицина может успешно роботизировать операции у женщин с высокой степенью ожирения, чтобы предотвратить опасные для жизни осложнения. Но это экстремальный сценарий.



Большинство гинекологов советуют пациенткам начать больше двигаться и скорректировать свой рацион уже на ранних этапах обследования. Реакция, как правило, бывает вялой.



«Иногда достаточно сбросить несколько килограммов, но для многих из них это кажется непреодолимым препятствием, и они готовы скорее пройти ряд сложных обследований, чем согласиться оптимизировать свой вес», — говорит Ольга Главачкова, гинеколог из Писека. Однако самой большой мотивацией в конечном итоге является желание забеременеть.