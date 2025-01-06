Врачи направляют 65-летних мужчин на новый скрининг аневризмы брюшной полости. Это могло бы спасти Готвальда

Потенциально тысячи пациентов в Чешской Республике могут спасти свои жизни благодаря этому обследованию. Можно предотвратить до 100 смертей в год. К счастью, врачи могут вовремя решить проблему.





Заболевание поражает около 2% мужчин старше 65 лет, что составляет около 160 000 человек.



Программа рассчитана на пять лет и предназначена для мужчин в возрасте от 65 до 67 лет, у которых нет хронических заболеваний или других проблем со здоровьем.



«У большинства пациентов шансы на выживание относительно невелики, большинство даже не доезжает до больницы, а если и доезжает, то вероятность выживания составляет около 50%», — отметил Мартин Кёхер, президент Чешского общества интервенционной радиологии.



Врачи общей практики, заполнив форму заявки, направляют отобранных мужчин в один из 183 центров, где их обследуют с помощью ультразвука в течение 10 минут.



Обычно это одноразовое посещение. Сложность заболевания заключается в том, что аорта в брюшной полости расширяется очень медленно. По словам Деборы Карет, президента Чешского общества ангиологии, максимум на 2 мм в год. Стандартный размер — 2 см, а более 3 см считается рискованным.



Поэтому вероятность того, что у мужчины в возрасте 60 лет, у которого не было особо больших проблем, за 10 лет аорта вырастет до угрожающих жизни размеров, невелика.



Никотин — главный риск

Аорта — самая крупная артерия в организме, распределяющая кровь и кислород к жизненно важным органам. Расширение чаще всего происходит в брюшной полости. У больного человека нет возможности вовремя заметить проблемы; как только появляется сильная боль в животе или спине — это уже острая ситуация.



Разрыв проявляется внезапной, сильной болью в животе, сопровождающейся учащенным пульсом, холодным потом, одышкой или потерей сознания.



С этим столкнулся, например, президент Чехословакии Клемент Готвальд, который, судя по всему, умер от разрыва брюшной аорты в 56 лет. Как и президент Франции Шарль де Голль в возрасте почти 80 лет.



Мужчины более склонны к этой проблеме, но генетика или курение также повышают риск. Министр здравоохранения подчеркнул, что это может быть связано не только с использованием обычных сигарет, но и электронных или никотиновых пакетиков.



«Проблема не в сигарете, а в никотине. Никотина в пакетиках зачастую больше, чем в сигаретах, к тому же он всасывается в кровь. Тот факт, что число обычных курильщиков уменьшается, не означает, что снижается риск развития аневризмы брюшной аорты», — подчеркнул он.





Скрининг покрывается страховкой для пациентов с направлением от терапевта.