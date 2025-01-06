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Врачи направляют 65-летних мужчин на новый скрининг аневризмы брюшной полости. Это могло бы спасти Готвальда

Новости и статьи
19 января 2025
13:00
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Расширение аорты — это бомба замедленного действия для мужчин пенсионного возраста. Когда она разрывается, что шансы на спасение пациента составляют пятьдесят на пятьдесят. Поэтому Министерство здравоохранения запустило программу раннего выявления. С января врачи общей практики направляют пациентов на скрининг.
Потенциально тысячи пациентов в Чешской Республике могут спасти свои жизни благодаря этому обследованию. Можно предотвратить до 100 смертей в год. К счастью, врачи могут вовремя решить проблему.

Заболевание поражает около 2% мужчин старше 65 лет, что составляет около 160 000 человек.

Программа рассчитана на пять лет и предназначена для мужчин в возрасте от 65 до 67 лет, у которых нет хронических заболеваний или других проблем со здоровьем.

«У большинства пациентов шансы на выживание относительно невелики, большинство даже не доезжает до больницы, а если и доезжает, то вероятность выживания составляет около 50%», — отметил Мартин Кёхер, президент Чешского общества интервенционной радиологии.

Врачи общей практики, заполнив форму заявки, направляют отобранных мужчин в один из 183 центров, где их обследуют с помощью ультразвука в течение 10 минут.

Обычно это одноразовое посещение. Сложность заболевания заключается в том, что аорта в брюшной полости расширяется очень медленно. По словам Деборы Карет, президента Чешского общества ангиологии, максимум на 2 мм в год. Стандартный размер — 2 см, а более 3 см считается рискованным.

Поэтому вероятность того, что у мужчины в возрасте 60 лет, у которого не было особо больших проблем, за 10 лет аорта вырастет до угрожающих жизни размеров, невелика.

Никотин — главный риск
Аорта — самая крупная артерия в организме, распределяющая кровь и кислород к жизненно важным органам. Расширение чаще всего происходит в брюшной полости. У больного человека нет возможности вовремя заметить проблемы; как только появляется сильная боль в животе или спине — это уже острая ситуация.

Разрыв проявляется внезапной, сильной болью в животе, сопровождающейся учащенным пульсом, холодным потом, одышкой или потерей сознания.

С этим столкнулся, например, президент Чехословакии Клемент Готвальд, который, судя по всему, умер от разрыва брюшной аорты в 56 лет. Как и президент Франции Шарль де Голль в возрасте почти 80 лет.

Мужчины более склонны к этой проблеме, но генетика или курение также повышают риск. Министр здравоохранения подчеркнул, что это может быть связано не только с использованием обычных сигарет, но и электронных или никотиновых пакетиков.

«Проблема не в сигарете, а в никотине. Никотина в пакетиках зачастую больше, чем в сигаретах, к тому же он всасывается в кровь. Тот факт, что число обычных курильщиков уменьшается, не означает, что снижается риск развития аневризмы брюшной аорты», — подчеркнул он.

Скрининг покрывается страховкой для пациентов с направлением от терапевта.
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