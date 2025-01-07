Эпидемия гриппа набирает обороты

«Наибольший рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями мы наблюдаем среди детей в возрасте 6-14 лет, где этот показатель увеличился почти на 30%», — говорит Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здравоохранения.



Наихудшая ситуация наблюдается в Южноморавском крае, но также быстро ухудшается в Карловарском и Пльзеньском краях.





Исследованные образцы показывают, что грипп является доминирующей причиной респираторных заболеваний. По мнению экспертов, среди населения циркулируют вирусы типа А и В.



«Что касается циркулирующих штаммов гриппа, то в этом году вакцина относительно хорошо действует и обеспечивает хорошую защиту для тех, кто уже был привит, особенно против тяжелого течения болезни», — напомнил Кинчл.



На данный момент в этом сезоне вакцинацию прошли более 720 000 человек. Если кто-то захочет сделать прививку сейчас, то в течение следующих двух недель, пока не выработаются антитела, необходимо особенно тщательно защищаться от респираторных инфекций.