Эпидемия гриппа набирает обороты
20 января 2025
21:00
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После начала эпидемии распространение гриппа продолжается, а число больных продолжает расти. Об этом говорится в очередном обзоре Государственного института здравоохранения (SZÚ). Что касается острых респираторных инфекций, то в настоящее время на 100 000 человек приходится 1 499 больных. По сравнению с предыдущей неделей это на 6% больше.
«Наибольший рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями мы наблюдаем среди детей в возрасте 6-14 лет, где этот показатель увеличился почти на 30%», — говорит Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здравоохранения.
Наихудшая ситуация наблюдается в Южноморавском крае, но также быстро ухудшается в Карловарском и Пльзеньском краях.
Наихудшая ситуация наблюдается в Южноморавском крае, но также быстро ухудшается в Карловарском и Пльзеньском краях.
Исследованные образцы показывают, что грипп является доминирующей причиной респираторных заболеваний. По мнению экспертов, среди населения циркулируют вирусы типа А и В.
«Что касается циркулирующих штаммов гриппа, то в этом году вакцина относительно хорошо действует и обеспечивает хорошую защиту для тех, кто уже был привит, особенно против тяжелого течения болезни», — напомнил Кинчл.
На данный момент в этом сезоне вакцинацию прошли более 720 000 человек. Если кто-то захочет сделать прививку сейчас, то в течение следующих двух недель, пока не выработаются антитела, необходимо особенно тщательно защищаться от респираторных инфекций.
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