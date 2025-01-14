Алкоголь способствует возникновению рака. Жители Чехии в зоне риска

«Я считаю, что это разумный шаг, который оправдал себя в случае с табачными изделиями. Конечно, невозможно запретить людям употреблять алкогольную продукцию, но каждый должен быть достаточно информирован о ее вреде», — сказал молекулярный онколог и председатель правления Фонда исследования рака Мариан Гайдух.



По данным Всемирной организации здравоохранения, связь между употреблением и раком была доказана у более чем 740 000 пациентов с новым диагнозом в 2020 году. В частности, речь идет о раке ротовой полости, пищевода, глотки, толстой кишки, печени и поджелудочной железы, верхних дыхательных путей, прямой кишки, а также раке молочной железы.



По словам Элишки Селинджер, эпидемиолога и специалиста по общественному здравоохранению из Национального института здоровья, правильно оформленная этикетка на бутылке может предупредить население о риске. Но этим дело не должно ограничиваться. Необходимо также повысить цену или ввести налог, основанный на содержании алкоголя. Однако это оказалось политически неприемлемым. Особенно это касается вина.



Введение предупреждающих пометок, вероятно, также не имеет шансов. Министерство сельского хозяйства не готовит никаких нормативных актов. Ведомство ожидает, что правила продвижения спиртного будут изменены на европейском уровне, и не хочет принимать ничего, что могло бы нарушить «торговлю на едином рынке ЕС».



«Если государства-члены начнут принимать аналогичные односторонние меры по предупреждению о вреде здоровью, то возникшие различия создадут значительные барьеры для торговли по всему ЕС и приведут к фрагментации единого рынка», — заявил представитель ведомства Войтех Били.



Однако Ирландия, которая также является членом ЕС, не возражает. Стандарт был принят в позапрошлом году, а наклейки начнут появляться в мае 2026 года, чтобы у производителей было достаточно времени на подготовку.



Даже один бокал алкоголя может стать проблемой

Неправда, что один бокал вина или рюмка сливовицы в день полезны. «Потребление алкоголя в любом количестве повышает риск развития рака. Безопасной дозы не существует», — предупреждает Гайдух.



Элишка Селинджер говорит о том же. «О пользе алкоголя не может быть и речи, и даже наше распространенное мнение о том, что он является проблемой только в том случае, если я зависим или пью безответственно, не основано на истине. Например, четверть случаев рака груди, связанного с алкоголем, приходится на женщин, которые выпивают не более двух бокалов вина в день», — отметила она.



Для некоторых видов рака риск возрастает даже при минимальном употреблении.



«Для некоторых видов рака риск увеличивается и при минимальном употреблении. Для других типов очень умеренное связано с меньшим риском», — говорит Томаш Бюхлер, заведующий онкологической клиникой в университетской больнице Мотол и член комитета Чешского онкологического общества. Он считает, что с точки зрения онкологии один стакан в день является приемлемым. Однако он видит проблему в том, что невозможно придерживаться одной порции. По его мнению, на бутылках можно было бы размещать предупреждение.



200 000 чехов употребляют алкоголь каждый день

65% людей заблуждаются относительно его пользы. Это показал прошлогодний опрос агентства NMS, который также показал, что 200 000 чехов ежедневно употребляют алкоголь.



«В Средние века алкогольные напитки, возможно, оказывали положительное влияние, поскольку содержали меньше болезнетворных микроорганизмов. С тех времен сохранилась традиция пить за здоровье, потому что у людей, которые их пили, был меньший риск заболеть от болезнетворных микроорганизмов, которые содержались в загрязненной воде», — объясняет Гайдух. Однако сегодня ситуация совершенно иная.



В 2020 году употребление алкоголя стало причиной 568 700 случаев рака у мужчин и 172 600 случаев у женщин по всему миру. Результаты исследования были опубликованы международной группой ученых в престижном журнале Lancet Oncology. Квалифицированные оценки для Чешской Республики пока не доступны.