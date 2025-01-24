Число случаев ВИЧ-инфекции в Чешской Республике увеличилось по сравнению с прошлым годом
2 февраля 2025
17:00
208
Число вновь диагностированных случаев ВИЧ-инфекции в Чешской Республике в прошлом году увеличилось на 6,3% по сравнению с предыдущим годом и составило 269. Доля иностранцев, постоянно проживающих в Чехии, которые составляют большинство в течение последних двух лет, среди инфицированных снизилась. Прошлогодний показатель в 41,6% был самым маленьким за последние пять лет. В последние годы растет доля людей, заразившихся при гетеросексуальных половых контактах, в прошлом году их была почти треть. Об этом в пятницу сообщила Национальная референс-лаборатория (НРЛ) по ВИЧ/СПИДу Национального института здоровья (SZÚ).
Среди случаев, зарегистрированных НРЛ в прошлом году, было 157 граждан Чехии и 112 иностранцев, постоянно проживающих в стране. Чаще всего это были украинцы, не имеющие статуса беженца, — 41 человек. В десяти случаях это были граждане Словакии, в семи — Молдовы, в пяти — России и в четырех — Польши.
В 57 случаях иностранцы уже знали о своем заболевании, так как диагноз им был поставлен за границей. «Начиная с 2020 года мы наблюдаем (...) среди вновь зарегистрированных случаев по сравнению с предыдущим периодом значительно большее число лиц, которые уже знали о своей ВИЧ-положительности», — говорится в сообщении НРЛ.
Среди новых случаев было 230 мужчин и 39 женщин, средний возраст которых составил чуть менее 39 лет. Почти 87% людей были инфицированы половым путем, при этом чуть менее 58% диагностированных были мужчинами, имеющими однополые отношения.
«Передача инфекции между мужчинами долгое время была доминирующей характеристикой ВИЧ-инфекции в стране», — заявили в НРЛ, добавив, что за последние пять лет гетеросексуальная передача инфекции увеличилась. В прошлом году 89 случаев заражения составили почти треть.
Данные о беженцах из Украины регистрируются НРЛ отдельно. С начала войны в Украине до конца прошлого года было зарегистрировано 856 беженцев, из них 540 женщин и 316 мужчин. Среди них был 21 ребенок в возрасте до 15 лет. Три пятых беженцев знали о своей ВИЧ-положительности, пациенты получали лечение в Украине и просили продолжить лечение в Чешской Республике.
«Большинство беженцев были зафиксированы сразу после начала конфликта, в последующие месяцы их число сократилось, и с середины 2023 года ежемесячное число вновь зарегистрированных ВИЧ-позитивных беженцев остается примерно на одном уровне — около десяти случаев», — говорится в сообщении НРЛ.
За весь период мониторинга с 1985 по конец 2023 года в стране было подтверждено 4 888 случаев ВИЧ-инфекции, из них 1 524 — среди иностранцев. У 922 человек от ВИЧ-инфекции развился СПИД.
ВИЧ поражает лимфоциты, которые необходимы для иммунитета.
Постепенно этот тип белых кровяных клеток разрушается в течение восьми лет, после чего у пациента развивается СПИД, который без лечения приводит к летальному исходу в течение нескольких лет. Сегодня инфицированные могут принимать современные препараты, которые практически останавливают прогрессирование болезни.
Статистика случаев
В 57 случаях иностранцы уже знали о своем заболевании, так как диагноз им был поставлен за границей. «Начиная с 2020 года мы наблюдаем (...) среди вновь зарегистрированных случаев по сравнению с предыдущим периодом значительно большее число лиц, которые уже знали о своей ВИЧ-положительности», — говорится в сообщении НРЛ.
Среди новых случаев было 230 мужчин и 39 женщин, средний возраст которых составил чуть менее 39 лет. Почти 87% людей были инфицированы половым путем, при этом чуть менее 58% диагностированных были мужчинами, имеющими однополые отношения.
«Передача инфекции между мужчинами долгое время была доминирующей характеристикой ВИЧ-инфекции в стране», — заявили в НРЛ, добавив, что за последние пять лет гетеросексуальная передача инфекции увеличилась. В прошлом году 89 случаев заражения составили почти треть.
Данные о беженцах из Украины регистрируются НРЛ отдельно. С начала войны в Украине до конца прошлого года было зарегистрировано 856 беженцев, из них 540 женщин и 316 мужчин. Среди них был 21 ребенок в возрасте до 15 лет. Три пятых беженцев знали о своей ВИЧ-положительности, пациенты получали лечение в Украине и просили продолжить лечение в Чешской Республике.
«Большинство беженцев были зафиксированы сразу после начала конфликта, в последующие месяцы их число сократилось, и с середины 2023 года ежемесячное число вновь зарегистрированных ВИЧ-позитивных беженцев остается примерно на одном уровне — около десяти случаев», — говорится в сообщении НРЛ.
За весь период мониторинга с 1985 по конец 2023 года в стране было подтверждено 4 888 случаев ВИЧ-инфекции, из них 1 524 — среди иностранцев. У 922 человек от ВИЧ-инфекции развился СПИД.
ВИЧ поражает лимфоциты, которые необходимы для иммунитета.
Постепенно этот тип белых кровяных клеток разрушается в течение восьми лет, после чего у пациента развивается СПИД, который без лечения приводит к летальному исходу в течение нескольких лет. Сегодня инфицированные могут принимать современные препараты, которые практически останавливают прогрессирование болезни.
Статистика случаев по годам
|Год
|Количество случаев
|Из них иностранцев
|Доля иностранцев (%)
|2000
|58
|13
|22,4
|2001
|51
|4
|7,8
|2002
|50
|7
|14
|2003
|63
|11
|17,5
|2004
|72
|15
|20,8
|2005
|90
|14
|15,6
|2006
|91
|21
|23,1
|2007
|121
|23
|19
|2008
|148
|39
|26,4
|2009
|156
|46
|29,5
|2010
|180
|41
|22,8
|2011
|153
|42
|27,5
|2012
|212
|62
|29,2
|2013
|235
|65
|27,7
|2014
|232
|59
|25,4
|2015
|266
|75
|28,2
|2016
|286
|87
|30,4
|2017
|254
|78
|30,7
|2018
|208
|85
|40,9
|2019
|222
|73
|32,9
|2020
|251
|110
|43,8
|2021
|233
|102
|43,8
|2022
|292
|166
|56,8
|2023
|253
|132
|52,5
|2024
|269
|112
|41,6
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