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Число случаев ВИЧ-инфекции в Чешской Республике увеличилось по сравнению с прошлым годом

Новости и статьи
2 февраля 2025
17:00
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Число вновь диагностированных случаев ВИЧ-инфекции в Чешской Республике в прошлом году увеличилось на 6,3% по сравнению с предыдущим годом и составило 269. Доля иностранцев, постоянно проживающих в Чехии, которые составляют большинство в течение последних двух лет, среди инфицированных снизилась. Прошлогодний показатель в 41,6% был самым маленьким за последние пять лет. В последние годы растет доля людей, заразившихся при гетеросексуальных половых контактах, в прошлом году их была почти треть. Об этом в пятницу сообщила Национальная референс-лаборатория (НРЛ) по ВИЧ/СПИДу Национального института здоровья (SZÚ).
Среди случаев, зарегистрированных НРЛ в прошлом году, было 157 граждан Чехии и 112 иностранцев, постоянно проживающих в стране. Чаще всего это были украинцы, не имеющие статуса беженца, — 41 человек. В десяти случаях это были граждане Словакии, в семи — Молдовы, в пяти — России и в четырех — Польши.

В 57 случаях иностранцы уже знали о своем заболевании, так как диагноз им был поставлен за границей. «Начиная с 2020 года мы наблюдаем (...) среди вновь зарегистрированных случаев по сравнению с предыдущим периодом значительно большее число лиц, которые уже знали о своей ВИЧ-положительности», — говорится в сообщении НРЛ.

Среди новых случаев было 230 мужчин и 39 женщин, средний возраст которых составил чуть менее 39 лет. Почти 87% людей были инфицированы половым путем, при этом чуть менее 58% диагностированных были мужчинами, имеющими однополые отношения.

«Передача инфекции между мужчинами долгое время была доминирующей характеристикой ВИЧ-инфекции в стране», — заявили в НРЛ, добавив, что за последние пять лет гетеросексуальная передача инфекции увеличилась. В прошлом году 89 случаев заражения составили почти треть.

Данные о беженцах из Украины регистрируются НРЛ отдельно. С начала войны в Украине до конца прошлого года было зарегистрировано 856 беженцев, из них 540 женщин и 316 мужчин. Среди них был 21 ребенок в возрасте до 15 лет. Три пятых беженцев знали о своей ВИЧ-положительности, пациенты получали лечение в Украине и просили продолжить лечение в Чешской Республике.

«Большинство беженцев были зафиксированы сразу после начала конфликта, в последующие месяцы их число сократилось, и с середины 2023 года ежемесячное число вновь зарегистрированных ВИЧ-позитивных беженцев остается примерно на одном уровне — около десяти случаев», — говорится в сообщении НРЛ.

За весь период мониторинга с 1985 по конец 2023 года в стране было подтверждено 4 888 случаев ВИЧ-инфекции, из них 1 524 — среди иностранцев. У 922 человек от ВИЧ-инфекции развился СПИД.

ВИЧ поражает лимфоциты, которые необходимы для иммунитета.

Постепенно этот тип белых кровяных клеток разрушается в течение восьми лет, после чего у пациента развивается СПИД, который без лечения приводит к летальному исходу в течение нескольких лет. Сегодня инфицированные могут принимать современные препараты, которые практически останавливают прогрессирование болезни.
Статистика случаев

Статистика случаев по годам

Год Количество случаев Из них иностранцев Доля иностранцев (%)
2000 58 13 22,4
2001 51 4 7,8
2002 50 7 14
2003 63 11 17,5
2004 72 15 20,8
2005 90 14 15,6
2006 91 21 23,1
2007 121 23 19
2008 148 39 26,4
2009 156 46 29,5
2010 180 41 22,8
2011 153 42 27,5
2012 212 62 29,2
2013 235 65 27,7
2014 232 59 25,4
2015 266 75 28,2
2016 286 87 30,4
2017 254 78 30,7
2018 208 85 40,9
2019 222 73 32,9
2020 251 110 43,8
2021 233 102 43,8
2022 292 166 56,8
2023 253 132 52,5
2024 269 112 41,6
Чехия здоровье Болезни
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