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Оломоуцкие ученые хотят разработать датчики для обнаружения инфекционных агентов

Новости и статьи
3 февраля 2025
21:00
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Оломоуцкие ученые в сотрудничестве с частными компаниями хотят в ближайшие четыре года сосредоточиться на разработке дешевых, эффективных и широкодоступных сенсоров для обнаружения инфекционных агентов. На эти цели они получили грант в размере почти 64 миллионов крон.
Проект направлен на решение двух основных современных проблем глобального здравоохранения: неготовность к борьбе с пандемиями и рост устойчивости к антибиотикам.

«Поэтому мы сосредоточимся на разработке новых решений для профилактики, ранней диагностики и минимизации последствий заболеваний, вызванных вирусными и бактериальными патогенами. Мы также можем использовать опыт, полученный во время пандемии ковида-19», — говорит главный исследователь Петр Якубец из Чешского института исследований и передовых технологий CATRIN при Университете Палацкого.

«Это наглядно показало, что сотрудничество исследователей из университетов с экспертами из прикладной сферы может привести к очень быстрому внедрению необходимых инноваций в практику», — добавил он.

Ученые исследовательского центра будут сотрудничать с коллегами из медицинского и педагогического факультетов, факультета наук о здоровье и богословского факультета имени Кирилла и Мефодия, а коммерческий сектор представлен фармацевтической компанией Farmak и MedicProgress.

В области профилактики необходимо разработать новые материалы
Четыре основных направления исследований — разработка современных средств противовирусной и антибактериальной защиты с использованием новых материалов, диагностика вирусных инфекций и других серьезных заболеваний, антибактериальное и противовирусное действие отдельных белков и пептидов, а также анализ влияния пандемий на жизнь человека и окружающую его среду в контексте технологических изменений.

«В области профилактики существует потребность в разработке новых материалов с антимикробными свойствами, которые могут применяться не только в фармацевтической, но и в косметической, текстильной и пищевой промышленности. Поэтому в сотрудничестве с MedicProgress мы сосредоточимся на подготовке антимикробных добавок, то есть добавок, улучшающих свойства продуктов», — сказал Якубец.

Ученые хотят внести свой вклад в борьбу с устойчивостью бактерий к антибиотикам, разрабатывая новые вещества с использованием не только наноматериалов, но и пептидов. По мнению ученых, их взаимосвязь может еще больше усилить противомикробный эффект.

Они планируют экономически выгодно приготовить пептиды из группы кателицидина, одного из самых известных пептидов для кожи человека, и пептиды, полученные из лактоферрина, одного из самых мощных иммунных компонентов в грудном молоке.

«Этот проект исключителен еще и потому, что это первый крупномасштабный проект, который напрямую поддерживает сотрудничество коммерческой и академической сфер в Оломоуцкой агломерации. Это основа, которая позволит представить другие проекты и развить сотрудничество между университетом и коммерческими компаниями», — заключил Якубец.

Проект получил грант в размере 63,7 миллиона крон от Оперативной программы Яна Амоса Коменского.
здоровье врачи Чехия Оломоуц
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