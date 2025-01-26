Чешская Республика находится на пике эпидемии гриппа
4 февраля 2025
13:00
306
Число пациентов с острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе снова выросло. Государственный институт здравоохранения (SZU) зарегистрировал 2 251 инфицированного на 100 000 населения. Чешская Республика сейчас находится на пике эпидемии гриппа в этом году.
Сравнение по неделям показывает 16-процентный рост числа заболевших. Хуже всего ситуация в Карловарском крае и Южной Моравии, где зарегистрировано более 2 800 больных на 100 000 человек.
Самые высокие показатели заболеваемости по стране — среди дошкольников (5 447) и детей младше 14 лет (4 511 случаев на 100 000 населения).
Грипп продолжает оставаться доминирующим спутником респираторных заболеваний. Заболеваемость им за последнюю неделю выросла на 86%.
«В текущем сезоне гриппа мы зарегистрировали в общей сложности 175 клинически тяжелых случаев гриппозной инфекции, потребовавших госпитализации в отделение интенсивной терапии к концу января, из которых 38 человек скончались от последствий инфекции», — сказал Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.
Эксперты постоянно призывают соблюдать правила гигиены и защищаться от распространения инфекций.
«Невакцинированные пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом особенно восприимчивы к тяжелому гриппу. Давайте использовать средства защиты рта и носа даже там, где местные меры этого прямо не предписывают, но обязательно в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания», — сказала главный гигиенист Барбора Мацкова.
В ближайшие недели число заболевших может уменьшиться, в том числе из-за начала весенних каникул.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
351
17:00
2 ФЕВРАЛЯ 2025
867
09:00
2 ФЕВРАЛЯ 2025
11812
11:00
1 ФЕВРАЛЯ 2025
1037
21:00
31 ЯНВАРЯ 2025
1426
19:30
31 ЯНВАРЯ 2025
2193
18:00
31 ЯНВАРЯ 2025
812
08:00
30 ЯНВАРЯ 2025
4477
21:00
29 ЯНВАРЯ 2025
1182
19:30
29 ЯНВАРЯ 2025
1351
13:00
29 ЯНВАРЯ 2025
932
21:00
28 ЯНВАРЯ 2025
2212
16:30
28 ЯНВАРЯ 2025
1773
21:00
27 ЯНВАРЯ 2025
1588
18:00
26 ЯНВАРЯ 2025
1722