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Чешская Республика находится на пике эпидемии гриппа

Новости 420on
4 февраля 2025
13:00
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Число пациентов с острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе снова выросло. Государственный институт здравоохранения (SZU) зарегистрировал 2 251 инфицированного на 100 000 населения. Чешская Республика сейчас находится на пике эпидемии гриппа в этом году.
Сравнение по неделям показывает 16-процентный рост числа заболевших. Хуже всего ситуация в Карловарском крае и Южной Моравии, где зарегистрировано более 2 800 больных на 100 000 человек.

Самые высокие показатели заболеваемости по стране — среди дошкольников (5 447) и детей младше 14 лет (4 511 случаев на 100 000 населения).

Грипп продолжает оставаться доминирующим спутником респираторных заболеваний. Заболеваемость им за последнюю неделю выросла на 86%.

«В текущем сезоне гриппа мы зарегистрировали в общей сложности 175 клинически тяжелых случаев гриппозной инфекции, потребовавших госпитализации в отделение интенсивной терапии к концу января, из которых 38 человек скончались от последствий инфекции», — сказал Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.

Эксперты постоянно призывают соблюдать правила гигиены и защищаться от распространения инфекций.
«Невакцинированные пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом особенно восприимчивы к тяжелому гриппу. Давайте использовать средства защиты рта и носа даже там, где местные меры этого прямо не предписывают, но обязательно в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания», — сказала главный гигиенист Барбора Мацкова.

В ближайшие недели число заболевших может уменьшиться, в том числе из-за начала весенних каникул.
Чехия Болезни
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