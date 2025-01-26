Чешская Республика находится на пике эпидемии гриппа

Сравнение по неделям показывает 16-процентный рост числа заболевших. Хуже всего ситуация в Карловарском крае и Южной Моравии, где зарегистрировано более 2 800 больных на 100 000 человек.





Самые высокие показатели заболеваемости по стране — среди дошкольников (5 447) и детей младше 14 лет (4 511 случаев на 100 000 населения).





Грипп продолжает оставаться доминирующим спутником респираторных заболеваний. Заболеваемость им за последнюю неделю выросла на 86%.





«В текущем сезоне гриппа мы зарегистрировали в общей сложности 175 клинически тяжелых случаев гриппозной инфекции, потребовавших госпитализации в отделение интенсивной терапии к концу января, из которых 38 человек скончались от последствий инфекции», — сказал Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.





Эксперты постоянно призывают соблюдать правила гигиены и защищаться от распространения инфекций.

«Невакцинированные пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом особенно восприимчивы к тяжелому гриппу. Давайте использовать средства защиты рта и носа даже там, где местные меры этого прямо не предписывают, но обязательно в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания», — сказала главный гигиенист Барбора Мацкова.





В ближайшие недели число заболевших может уменьшиться, в том числе из-за начала весенних каникул.