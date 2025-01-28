Фармацевты предостерегают от тренда из TikTok, который может привести к передозировке парацетамола

«Передозировка парацетамола — это просто, а последствия могут быть трагическими. Поэтому мы призываем родителей быть бдительными и следить за тем, за чем интересуются их дети в социальных сетях», — сказал Алеш Кребс, президент ČLnK.





Безопасная доза парацетамола для взрослого человека составляет четыре грамма, что эквивалентно восьми таблеткам. Для ребенка рекомендуемая разовая доза зависит от его веса и составляет 10-15 миллиграммов (мг) на килограмм. Таким образом, 30-килограммовому ребенку можно дать за раз не более одной таблетки обычной дозы в 500 мг. Препарат можно давать не более четырех раз в день, а перерыв между приемами должен составлять не менее шести часов. Общая суточная доза не должна превышать 60 миллиграммов на килограмм веса в день, поэтому для 30-килограммового ребенка максимальная доза составляет 1800 мг, или около 3,5 таблетки по 500 мг.



По мнению фармацевтов, более высокая доза уже создает риск передозировки.



«Некоторые пациенты вообще не могут принимать парацетамол. Это, например, те, у кого нарушена функция печени. Сочетание с алкоголем или использование нескольких препаратов с этим лекарством может быть очень опасным», — добавил Кребс.



Передозировка проявляет себя в течение 24 часов. Она вызывает тошноту, рвоту, аппетит, бледность, повышенное потоотделение и вялость. В то же время это может привести к повреждению печени, первым симптомом которого является боль в животе. Если не оказать медицинскую помощь, может произойти необратимое повреждение или отказ печени и других органов, что приведет к смерти.





Фармацевты предупреждают, что в Чехии лекарство продается без рецепта под разными торговыми марками, его можно купить в интернете, в аптеках или на автозаправочных станциях.



«Парацетамол должен продаваться только в аптеках, где фармацевты могут объяснить пациенту дозировку, проверить состояние его здоровья и предупредить о возможных рисках», — говорит Кребс. Он добавил, что палата предложила запретить продажу лекарств вне аптек, но Министерство здравоохранения с этим не согласилось.