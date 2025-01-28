Южная Моравия охвачена эпидемией гриппа
7 февраля 2025
21:00
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Детский плач, температура, кашель, усталость. Именно с такой ситуацией сталкиваются педиатрические кабинеты в Южной Моравии, где эпидемия гриппа приобретает все большие масштабы. Среди всего населения региона, где проживает более миллиона человек, зарегистрировано более 33 000 заболевших. Примерно у трети из них грипп. Больше всего страдают дети. Семь человек умерли от гриппа, но у них были и другие заболевания.
Во время эпидемий грипп часто составляет незначительную часть наряду с острыми респираторными симптомами: простудой, насморком, кашлем. Но сейчас он вошел в полную силу. «Не каждый пациент проходит лабораторный анализ, поэтому это лишь приблизительные данные, основанные на типичных для гриппа симптомах. Вероятность составляет 30%», — говорит Рената Циупек, директор противоэпидемического отдела южноморавской станции здравоохранения.
В регионе 2 800 человек на 100 000 жителей обратились за медпомощью с респираторными заболеваниями и гриппом. Еще столько же могут болеть, не обращаясь к специалисту. По сравнению с предыдущей неделей отмечается высокий рост заболеваемости среди детей, как школьного возраста, так и младше пяти лет.
Десятки случаев заканчиваются в больницах. «Большинство из заболевших — взрослые, ослабленные сопутствующими хроническими заболеваниями, такими как сердечные или легочные, или раковые больные», — сказал Циупек, добавив, что семь человек умерли, но это были пожилые люди с другими сопутствующими заболеваниями.
Эпидемиолог предупреждает, что люди не должны недооценивать важность выздоровления. Не следует передавать болезнь дальше, а нужно правильно лечиться. Даже элементарные правила гигиены, такие как мытье рук или чихание в носовой платок, должны быть соблюдены. Необходимо регулярно проводить интенсивную вентиляцию, а также употреблять витамины и полноценно спать.
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