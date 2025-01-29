Если пациент теряет сознание, все решают секунды. В новом симуляционном центре готовят будущих парамедиков

Так называемый симуляционный центр в пражском районе Альбертов находится в здании Института физиологии 1-го медицинского факультета Карлова университета.



«Это класс, где студенты, а также врачи, медсестры и парамедики получают практические навыки в условиях, максимально напоминающих реальные. Это может быть отделение интенсивной терапии, операционная, отделение неотложной помощи, а также дом или улица», — объясняет Микулаш Мльчек, руководитель симуляционного центра.



Центр стоимостью в миллионы

В одном из них находится манекен беременной женщины, которая вот-вот родит. Врач в окружении студентов показывает медикам ситуации, которые могут неожиданно возникнуть во время родов.



В другом классе моделируется кардиология. Пациенту трудно дышать, у него падает артериальное давление. Профессор настраивает на компьютере его физиологические показатели, а молодые будущие врачи пытаются разобраться с его состоянием. Проводят различные обследования, вводят лекарства. Все записывают на доске рядом с кроватью и методом исключения, как в сериале «Доктор Хаус», пытаются поставить правильный диагноз.



Помимо звуков, врачи могут эмулировать на манекенах физиологические состояния, например остановку дыхания.



Хотя эти пациенты не живые, очевидно, что они заставят вас поволноваться. Ведь речь идет о спасении жизни, которой однажды просто может не стать. «Манекены особенно важны, потому что на них можно имитировать серьезные медицинские состояния. Они могут испытывать кислородное голодание, инфаркт миокарда, нарушения ритма, дыхания и отображать параметры на симулированных мониторах. Они могут двигаться, моргать, говорить, дышать или не дышать», — объясняет руководитель, добавляя, что в центре 14 симуляторов, в том числе новорожденный и пятилетний ребенок.





Один манекен стоит от 1 до 4 миллионов крон.



«У нас есть и множество частичных симуляторов или тренажеров, например, для отработки введения венозной канюли или для отработки катетеризации, установки грудных дренажей и так далее», — перечисляет Мльчек.



Безопасное обучение

Самое главное — это безопасность. «Здесь не имеет значения, что студенты могут иногда не справляться. Вы не можете обучать этому на живых людях, но здесь мы можем задействовать актеров. И даже студенты превращаются в пациентов, и там, опять же, тренируется коммуникация или более простые задачи, где не имеет значения, что человек здоров», — улыбается доктор.



По словам Мльчека, этот центр очень важен для будущих навыков чешских врачей и их уверенности в себе. Потому что здесь они учатся тому, о чем не прочитают в книгах, не узнают из видео или лекций.



«Это нужно испытать на себе. Именно здесь студенты закрепляют знания и навыки так, как они будут делать это в реальном времени в больнице. Они получают свой первый опыт. Самое главное, что мы пытаемся заставить их думать об этом, понимать это и разобраться с этим в своей голове, чтобы знания обрели смысл».



Институт в Праге в районе Альбертов — второй старейший физиологический институт в мире. Он был основан Яном Евангелистой Пуркине, и симуляционный центр появился здесь несколько случайно. Здание знаменито именно тем, что здесь была основана область физиологии.



«Здесь также установлен бюст профессора Альберта, в честь которого назван весь Альбертов. Зданию около ста лет, и было так сложно создать в нем современный университет. Но нам удалось это сделать благодаря реконструкции, которая была проведена пять лет назад», — говорит Мльчек и с гордостью добавляет: «На третьем этаже у нас есть экспериментальная лаборатория кардиофизиологии, которая представляет собой настоящую операционную для категоризации, лечения инфарктов и интенсивной терапии».