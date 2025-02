Я позабыл о первом свидании своей мечты, — описывает свою жизнь мужчина с СДВГ

Если человек время от времени забывает мобильный телефон или захлопывает дверь, забыв ключи внутри дома, это не повод ставить диагноз. Однако если ему приходится прилагать большие усилия, чтобы избежать подобных ситуаций, но они постоянно повторяются, проблема, скорее всего, не в невнимательности. Это может быть СДВГ, расстройство, которое вызывает трудности с концентрацией внимания, регулированием активности и повышенной импульсивностью.В последнее время оно диагностируется как у взрослых, так и у детей. Но, к сожалению, все еще очень редко, как показывает исследование ученых. В нем также говорится, что люди с СДВГ без достаточной медицинской поддержки живут в среднем на несколько лет меньше, чем здоровые люди.38-летний Йиржи Вихерек всегда подозревал, что с ним что-то «немного не так». В детстве ему поставили диагноз «дислексия» и «дисграфия», но в остальном он учился в школе без проблем.Трудности возникли только в университете. «Я выпал из семейного окружения и начал выполнять обязанности самостоятельно, некоторые вещи давались мне очень легко, некоторые — с большим трудом».«К тому времени я "хакнул" большинство предметов в начальной и средней школе благодаря своему интеллекту, и оценки не были проблемой. Однако в университете к некоторым вещам нужно было прилагать долгие и тщательные усилия, в том числе и к тем, которые мне не нравились. И это стало камнем преткновения». Из-за этого он не закончил университет.Как тогда, так и позже в своей карьере он заметил, что способен погрузиться в решение больших и сложных проблем, которые ему нравилось решать, и эффективно работать, возможно, всю ночь напролет. Но когда ему приходится писать банальное электронное письмо, он не может заставить себя это сделать. «Из-за этого я терял клиентов, потому что, хотя работа была сделана, с моей стороны был пробел в общении».В то же время это была не единственная проблема: мелочи вроде постоянных забываний ключей, столкновений с дверными косяками и опозданий на встречи накапливались, что начало сказываться на его личной жизни. «Так случилось, что я забыл о первом свидании своей мечты. Я извинился, спас ситуацию, получил второй шанс. А потом я снова не пришел».Симптомы СДВГ, о которых говорит Вихерек, могут включать в себя забывчивость и потерю вещей, проблемы с пониманием разговора других людей, соблюдением сроков или следованием указаниям. В Чехии и Европе большое количество людей с СДВГ до сих пор не диагностированы и не могут начать лечение.Это подтверждает недавнее исследование британских ученых. Авторы сообщают, что подавляющее большинство людей с СДВГ, которые могут составлять около 3-4% населения, не диагностируются.В исследовании также описывается, что продолжительность жизни мужчин с СДВГ на семь лет, а женщин — на девять лет меньше.«В этой группе людей наблюдается значительное сокращение продолжительности жизни, что весьма существенно и вызывает беспокойство», — говорит профессор Джошуа Стотт, ведущий автор исследования из Университетского колледжа Лондона.Но это не связано с самим расстройством. По мнению исследователей, в этом виновато неадекватное лечение и психологическая или психиатрическая поддержка людей с СДВГ, а также возможные проблемы с психическим здоровьем, склонность к неправильному образу жизни или пагубным привычкам, которые связаны именно с СДВГ.Повышению осведомленности и внимания к теме СДВГ у взрослых может способствовать и тот факт, что о нем все чаще говорят в обществе. Прошлой осенью певец Джордан Хадж рассказал о своем СДВГ. Несколько недель назад журналистка и писательница Маркета Лукашкова, которая сама страдает этим расстройством и давно публично говорит о нем, написала о симптомах СДВГ в своем профиле в Instagram.Более подробную информацию о диагнозе и жизни с СДВГ можно найти в Instagram-профиле My ADHD brain, который ведет Алена Спаленска, студентка-психолог и специалист по расстройствам личности из Национального института психического здоровья.С помощью своего аккаунта в instagram она пытается повысить осведомленность у взрослых.Четыре года назад, в июне, Йиржи Вихереку попала в руки книга канадского журналиста Клайва Томпсона «Кодеры: создание нового племени и переделка мира» (Coders: The Making of a New Tribe and the Remaking of the World). «Я прочитал ее в метро и был потрясен, как будто читал о себе, — рассказывает Вихерек. — И тогда я понял, что это реальная проблема и мне действительно стоит с ней разобраться».К сентябрю он получил диагноз от клинического психолога, а к декабрю — лекарство от психиатра и начал посещать групповую терапию. Он рассказывает, что, возможно, самым важным для него было то, что сочетание лекарств и терапии помогло ему избавиться от чувства вины.«На меня накатывала огромная волна тревоги, потому что, несмотря на огромное количество энергии, я снова и снова терпел неудачи. Но диагноз дал понять, что виноват СДВГ и что мне нужно работать с ним по-другому».Его отношения в семье также улучшились. «Я перестал быть таким невоспитанным дома по отношению к жене и детям. До постановки диагноза я мог спорить с ней, например, когда она говорила, что ни о чем не думает. Я не мог представить со своим мозгом, страдающим СДВГ, что можно ни о чем не думать».