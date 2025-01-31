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Четверть людей в Чехии не попадут на прием к врачу как минимум в течение четверти года

Новости 420on
14 февраля 2025
09:00
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Общеизвестен факт отчаянной переполненности детских психиатрических клиник. Однако найти логопеда, невролога или аллерголога за две недели практически невозможно. Об этом свидетельствует январский опрос Ассоциации амбулаторных специалистов. Мест не хватает, и некоторым клиникам пришлось продлить часы работы. Однако это пока не отразилось на более быстром приеме новых пациентов. А еще потому, что их становится все больше и больше.
«Поликлинические кабинеты амбулаторных врачей-специалистов полностью загружены, что неизбежно приводит к очень длительным срокам записи на прием и ожидания первичного осмотра», — оценили представители амбулаторных врачей-специалистов результаты опроса, проведенного ими в январе.

Даже в районах, где наблюдается большая концентрация хирургических операций, люди не добираются до места обследования быстрее.

Серьезность ситуации уже была проиллюстрирована прошлогодним опросом, когда ряд офтальмологов и детских психиатров. В среднем первый визит к логопеду был возможен не ранее 4 месяцев, а к аллергологу, гастроэнтерологу или кардиологу можно было попасть не ранее 3,5 месяцев.


Даже через год лучше не стало. «У нас практически то же самое». «Нет ни улучшений, ни ухудшений, что может быть связано также с тем, что год — сравнительно короткий период времени», — дал оценку председатель ассоциации Зорьян Йойко.

Большинство нефрологов и логопедов находят для клиентов возможность записаться на прием не ранее, чем через 3 месяца. Аллергологи и эндокринологи также существенно перегружены: более трети из них принимают нового пациента не ранее, чем через квартал.

В долгосрочной перспективе хуже всего обстоит дело с детскими психиатрами. Ни у кого из них нет свободной даты в течение двух недель, большинство — а точнее 80 процентов — записывают за три и более месяцев вперед. У пациентов, которые уже прошли лечение, процесс идет немного быстрее. По словам сотрудников скорой помощи, пройти обследование они смогут менее чем через квартал.

Число пациентов растет быстрее, чем число новых врачей. Системная помощь могла бы быть оказана, если бы врачи общей практики постепенно начали принимать пациентов с неосложненными хроническими заболеваниями. Министр здравоохранения Властимил Валек видит то же самое как частичное решение.

«Чтобы рецидивирующие хронические пациенты наблюдались врачом общей практики, и только в случае изменений их проверит амбулаторный специалист», — сказал Валек, добавив, что именно поэтому с января врачи общей практики расширили свои полномочия и спектр лекарств, которые они могут назначать хроническим пациентам.

Однако специалисты уже давно отмечают, что они заняты, у них есть дополнительные задачи, и многие из них собираются уйти на пенсию. Они сами находятся под давлением необходимости увеличения мощностей. И хотя врач общей практики может оказать психологическую поддержку, он не может заменить отсутствующих детских психиатров.

Государство делает ставку на распределение пациентов по разным врачам и финансовую поддержку непривлекательных специальностей. Однако министр возлагает вину за долгое ожидание приема на медицинские страховые компании.

«Мяч на стороне медицинских страховых компаний, которые должны контролировать время ожидания и рассматривать возможность его сокращения. Проблема в том, что хронический пациент, который регулярно проходит осмотр, может быть более интересен (в финансовом отношении) для амбулаторных специалистов некоторых направлений, чем новый пациент», — сказал он.
врачи Чехия
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