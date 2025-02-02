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Пятая часть врачей принимает новых пациентов не раньше чем через 3 месяца

Новости и статьи
17 февраля 2025
16:30
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Более пятой части амбулаторных специалистов предлагают запись для новых пациентов не раньше чем через четверть года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Обществом амбулаторных специалистов (SAS). Плохо дела обстоят в детской психиатрии и логопедии, а среди взрослых специалистов — в нефрологии, где лечат пациентов с заболеваниями почек. Ассоциация сообщила об опросе 1 106 членов в январе этого года в пресс-релизе. В стране насчитывается около 7 000 амбулаторных врачебных практик, и в число членов ассоциации входят логопеды, не являющиеся врачами.
«Периоды ожидания, превышающие три месяца, неприемлемы. Пациенты не получают своевременную помощь, что может привести к серьезным осложнениям со здоровьем», — сказал председатель SAS Зорян Йойко. Согласно опросу, хуже всего дела обстоят в детской психиатрии, где записаться в течение двух недель вообще невозможно, а для 80% респондентов срок приема новых пациентов превышает три месяца.

Процент врачей, у которых пациент будет ждать приема более трех месяцев:
Специальность Первичное обследование (в процентах врачей) Контроль
Детская психиатрия 80 0
Логопедия 54 1
Нефрология 50 25
Аллергология* 43 13
Эндокринология 37 16
Офтальмология 37 23
Ангиология 33 42
Психиатрия 30 0
Ревматология 29 0
Фониатрия 20 10
Дерматовенерология 17 3
Диабетология 17 14
Кардиология 16 11
Урология 14 6
Неврология 14 5
Пульмонология 10 15
Ортопедия 5 0
Внутренняя медицина 8 6
ЛОР 0 0
Реабилитация 0 0
Хирургия 0 0

*включая клиническую иммунологию

Более трети врачей также предлагают более чем трехмесячное ожидание приема в аллергологии, эндокринологии, где лечат людей с больной щитовидной железой, офтальмологии, то есть глазной медицине, и ангиологии, где следят за состоянием кровеносных сосудов.

В прошлом году SAS проводила аналогичное исследование. Согласно его результатам, детская психиатрия и офтальмология — это специальности, где чаще всего не набирают новых пациентов. По данным того исследования, дольше всего новые клиенты ждали приема у врача-реабилитолога (17 недель), логопеда (16 недель), аллерголога, кардиолога и гастроэнтеролога (14 недель). Наихудшая ситуация в Карловарском крае, Высочине и Усти-над-Лабем.

По словам координатора исследования, аллерголога Марии Дуржпектовой, длительное время ожидания также влияет на эффективность системы здравоохранения. «Если бы помощь оказывалась своевременно, многих осложнений и госпитализаций можно было бы избежать», — говорит она.

Кроме того, по данным ассоциации, 43% врачей амбулаторного профиля находятся в пенсионном возрасте. По мнению SAS, решением проблемы может стать повышение мотивации молодых врачей к амбулаторной практике или расширение доступности медицинской помощи, особенно в регионах с наибольшей нехваткой специалистов.

Финансирование здравоохранения также должно быть более эффективным. В настоящее время около половины средств из государственного медицинского страхования идет на неотложную помощь в больницах. Амбулаторное лечение — более дешевая и доступная альтернатива госпитализации. «То, с чем можно справиться амбулаторно, все равно должно быть решено. Пациент должен проводить в больнице только необходимое количество времени. Это удобнее для него и дешевле для системы», — добавил он.
Чехия здоровье врачи
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