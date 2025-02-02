Пятая часть врачей принимает новых пациентов не раньше чем через 3 месяца





Процент врачей, у которых пациент будет ждать приема более трех месяцев:

Специальность Первичное обследование (в процентах врачей) Контроль Детская психиатрия 80 0 Логопедия 54 1 Нефрология 50 25 Аллергология* 43 13 Эндокринология 37 16 Офтальмология 37 23 Ангиология 33 42 Психиатрия 30 0 Ревматология 29 0 Фониатрия 20 10 Дерматовенерология 17 3 Диабетология 17 14 Кардиология 16 11 Урология 14 6 Неврология 14 5 Пульмонология 10 15 Ортопедия 5 0 Внутренняя медицина 8 6 ЛОР 0 0 Реабилитация 0 0 Хирургия 0 0

*включая клиническую иммунологию



«Периоды ожидания, превышающие три месяца, неприемлемы. Пациенты не получают своевременную помощь, что может привести к серьезным осложнениям со здоровьем», — сказал председатель SAS Зорян Йойко. Согласно опросу, хуже всего дела обстоят в детской психиатрии, где записаться в течение двух недель вообще невозможно, а для 80% респондентов срок приема новых пациентов превышает три месяца.Процент врачей, у которых пациент будет ждать приема более трех месяцев:*включая клиническую иммунологию

Более трети врачей также предлагают более чем трехмесячное ожидание приема в аллергологии, эндокринологии, где лечат людей с больной щитовидной железой, офтальмологии, то есть глазной медицине, и ангиологии, где следят за состоянием кровеносных сосудов.



В прошлом году SAS проводила аналогичное исследование. Согласно его результатам, детская психиатрия и офтальмология — это специальности, где чаще всего не набирают новых пациентов. По данным того исследования, дольше всего новые клиенты ждали приема у врача-реабилитолога (17 недель), логопеда (16 недель), аллерголога, кардиолога и гастроэнтеролога (14 недель). Наихудшая ситуация в Карловарском крае, Высочине и Усти-над-Лабем.



По словам координатора исследования, аллерголога Марии Дуржпектовой, длительное время ожидания также влияет на эффективность системы здравоохранения. «Если бы помощь оказывалась своевременно, многих осложнений и госпитализаций можно было бы избежать», — говорит она.



Кроме того, по данным ассоциации, 43% врачей амбулаторного профиля находятся в пенсионном возрасте. По мнению SAS, решением проблемы может стать повышение мотивации молодых врачей к амбулаторной практике или расширение доступности медицинской помощи, особенно в регионах с наибольшей нехваткой специалистов.



Финансирование здравоохранения также должно быть более эффективным. В настоящее время около половины средств из государственного медицинского страхования идет на неотложную помощь в больницах. Амбулаторное лечение — более дешевая и доступная альтернатива госпитализации. «То, с чем можно справиться амбулаторно, все равно должно быть решено. Пациент должен проводить в больнице только необходимое количество времени. Это удобнее для него и дешевле для системы», — добавил он.