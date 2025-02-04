Врачи в Чехии пересадили печень пятинедельной девочке

Из-за острой недостаточности органов ребенку оставалось жить без операции десятки часов. После процедуры за малышкой весом 3,5 килограмма ухаживали медсестры из соседней университетской больницы Томайера (FTN), поскольку в IKEM нет детского отделения.





«У нас не было времени ждать», — объяснил Йиржи Фронек, руководитель клиники трансплантационной медицины IKEM. По всей видимости, после рождения ребенок перенес вирусную инфекцию, и родители сначала подумали, что у него вернулась неонатальная желтуха. Он добавил, что, если не возникнет осложнений, ребенку больше не понадобится операция, так как печень будет продолжать расти вместе с ним.





«Если отказывает печень, то отказывают и все остальные органы», — сказала Ева Кеслихова, заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в IKEM. По ее словам, это вопрос часов или дней, без вмешательства шансов на выживание нет. Из-за отказа почек ребенка пришлось подключить к аппарату для очистки почек, так называемому диализу.





«Маленький ребенок — это совершенно другой организм, — отметила Кеслихова. У новорожденного незрелые органы или иное соотношение воды в организме, чем у взрослого. Иной тепловой комфорт, иная эффективность лекарств, говорит она. «Все должно быть продумано», — сказала она.





По словам сотрудников больницы, состояние ребенка хорошее.



Трансплантации у детей проводятся нечасто, и IKEM работает вместе с FTN. В год их проводится до десяти. По словам директора FTN Зденека Бенеша, с 90-х годов было более 200 детей среди пациентов. «Потребность в трансплантации печени детям растет», — сказал он.





Но эта ситуация, по словам Фронека, была совершенно необычной. В подкасте IKEM он рассказал, почему: «Маленькая девочка, которой на момент операции было пять недель, была уникальной. В нашей программе не было ни одного ребенка весом три с половиной килограмма; все остальные дети были крупнее, хотя и не намного», — сказал он. «Во-вторых, это была острая недостаточность, что редко встречается в таком возрасте, и, в-третьих, мы проводили процедуру от живого донора, ее дяди. Это огромный стресс, потому что мы оперируем живого человека, которому не можем навредить».





По словам Фронека, операция на живом доноре занимает в среднем шесть часов. «После этого нам еще приходится корректировать удаленную часть печени, иногда уменьшая ее и одновременно корректируя кровеносные сосуды. Это занимает до четырех часов. Затем мы должны удалить больную печень у реципиента и установить трансплантат, что может занять три или более часов», — описывает он. У донора была удалена часть левой доли печени, а пересаженная часть поместилась на его ладони.





По словам сотрудников больницы, ребенок чувствует себя хорошо, и в середине февраля медицинские работники отпустили семью домой, и она будет приходить только на регулярные осмотры.





Обычно донорами становятся родители, но в данном случае мать не подходила. «Дядя девочки вызвался добровольцем. Мы обследовали его, его параметры оказались подходящими, и операция состоялась», — добавил Фронек.





Ежегодно в Чехии пересаживают несколько сотен органов, большинство из них — от умерших доноров. По данным Координационного центра, в прошлом году было проведено 206 операций по пересадке печени, из них 153 — в IKEM. Десять операций были проведены от живых доноров. В этом году было проведено еще одиннадцать операций, девять из них в IKEM, и две из них — от живых доноров.