Впервые в истории государство присуждает компенсацию за смерть ребенка после прививки

Это первый случай, когда государство признало возможную связь между смертью и вакцинацией. «Я счастлива, что кто-то наконец признал, что случилось с нашей дочерью. У нас был здоровый ребенок, которого правильно вакцинировали, как того хотело государство. Для нас это некоторое утешение», — сказал Зденек Л., отец Анежки.



Она умерла два года назад вскоре после того, как ей была сделана третья доза гексавакцины (Infanrix hexa) и Prevenarem 13, вакцины против пневмококка. В то время институт лекарственных средств приостановил выпуск партий обеих вакцин. Он не стал публично заявлять, что причиной стала смерть годовалого ребенка.

Около 100 000 детей в Чехии ежегодно прививаются вакциной Infanrix hexa. И 70 000 — пневмококковой вакциной. Подавляющее большинство — без каких-либо серьезных последствий.



«Это большая редкость. Конечно, при использовании любой вакцины в совершенно исключительном проценте случаев может возникнуть осложнение, которое будет серьезным и теоретически может привести к смерти. Но если мы посмотрим, сколько детей было привито одной и той же партией, и нигде не возникнет подобной ситуации, то это явное доказательство того, что вакцина безопасна», — сказал Роман Примула, вице-президент Чешского вакцинологического общества.



«Проблемы со здоровьем у привитой Анежки возникли в течение 72 часов после вакцинации, а причиной смерти стал отек головного мозга из-за судорог при высокой температуре, возникших либо в результате скрытой инфекции, либо после вакцинации, либо в результате сочетания обоих факторов», — говорится в обосновании министерства, добавляя: «Результаты вскрытия показали активацию селезенки и увеличение узлов (что описано в литературе для поствакцинальных осложнений). Поэтому, основываясь на современных медицинских знаниях, нельзя исключить, что смерть Анежки была вызвана поствакцинальным энцефалитом».

Родители Анежки Л. с самого начала подчеркивали, что они, конечно же, не против вакцинации. Их главная задача — выяснить обстоятельства и причину смерти дочери.



«Мы — обычная семья, которая пытается помочь другим. Я — полицейский, а моя жена — врач, педиатр. Мы не ставим перед собой цель посеять панику или запретить прививки, мы сами делаем прививки, и наши дети тоже. Мы знаем, что то, что случилось с нашей дочерью, — большая редкость. Тем не менее мы надеялись, что на смерть Анежки обратит внимание профессиональная общественность и что этот случай будет лучше описан, чтобы педиатры знали о нем», — сказал Зденек Л.



Три миллиона компенсации

В своем решении о компенсации Министерство здравоохранения заявило, что оно «основано на правовой презумпции того, что осложнения здоровья Анежки, приведшие к ее последующей смерти, были вызваны обязательными прививками».



В нем также поясняется, что «Министерство здравоохранения после экспертной оценки дела пришло к выводу, что проблемы со здоровьем Анески после третьей дозы гексавакцины Infanrix Hexa должны быть оценены по смыслу Указа № 483/2021 о последствиях обязательной вакцинации как энцефалит, то есть последствие обязательной вакцинации против заболеваний коклюшем и дифтерией».



Это первый случай в истории Чешской Республики, когда государство присудило компенсацию за последствия, вызванные вакцинацией. В случае с семьей Анежки Л. суд присудил запрошенную сумму в размере 3 млн чешских крон, по 1 млн чешских крон матери, отцу и брату погибшей девочки.



В заключении решения Министерство здравоохранения также выражает сожаление семье в связи со смертью Анежки.



«Министерство здравоохранения осознает, что денежная компенсация не может полностью компенсировать страдания и боль заявителей в связи со смертью Анежки, но считает, что присужденная денежная компенсация отражает общепринятые представления о честной и справедливой компенсации душевных страданий заявителей и облегчит их негативную жизненную ситуацию, связанную с трагической и совершенно неожиданной смертью члена их семьи. От имени Министерства здравоохранения позвольте мне выразить искренние и глубочайшие соболезнования в связи со смертью Анежки всем членам ее семьи», — говорится в решении министерства.



«Это первый раз, когда кто-то из представителей власти выражает свои соболезнования. Все эти месяцы мы искали причины смерти нашей дочери и требовали информации от властей», — говорят Зденек Л. и его жена Терезие Л: «Мы приятно удивлены заявлением министерства. Для нас очень важно, что они выразили сожаление, потому что для нас это очень чувствительный вопрос», — сказала мать Анежки.



«Смерть Анежки, возможно, имела какое-то значение. Чтобы стало известно о таких редких случаях, как у нашей дочери. И что врачи будут знать об этом», — добавляет Терезие.



Вакцинация детей

По мнению экспертов и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация является самым современным и эффективным средством профилактики заболеваний.



ВОЗ регулярно выпускает заявления, в которых подчеркивается важность вакцинации как ключевого инструмента профилактики инфекционных заболеваний и защиты здоровья населения.

Каждое клиническое испытание вакцины состоит из четырех этапов и контролируется европейскими и мировыми организациями.



Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) управляет системой фармаконадзора в ЕС, которая включает постмаркетинговый мониторинг безопасности лекарств.



Агентство собирает, анализирует и оценивает информацию о побочных реакциях с помощью европейской базы данных EudraVigilance. Например, если в Чешской Республике сообщается о серьезной побочной реакции, власти обязаны сообщить об этом в Европейское агентство, которое расследует сообщение на европейском уровне.



Близкие родственники Анежки Л., а именно ее бабушка и дедушка, также добиваются незначительной компенсации. Министерство пока не приняло решения по их просьбе.



Полиция в Йиндржихув-Градце все еще расследует это дело из-за качества вакцины, которую Анежка Л. получила два года назад. Семья начала расследование в надежде узнать все обстоятельства смерти своей дочери.



Что привело к смерти Анежки Л.?

По словам семьи и педиатра, Анежка Л. была абсолютно здоровым ребенком, и во время ежегодного осмотра ей была сделана обязательная прививка гексавакциной (Инфанрикс гекса) и Превенар 13. Ее состояние начало ухудшаться на следующий вечер, когда по дороге в больницу у Анежки начались судороги и она потеряла сознание.



Поскольку врачи больницы в Йиндржихуве Градце не знали, что стало причиной ее тяжелого состояния, они решили перевести девочку в больницу Мотол, где она умерла через несколько часов. Врачи и последующее вскрытие не доказали, но и не опровергли связь с прививкой.



Спустя почти год после смерти дочери убитая горем семья начала выяснять, как власти сообщили о смерти дочери. И они не нашли никаких упоминаний. Даже в профессиональных кругах. Тогда они подали заявление о возбуждении уголовного дела против неизвестного преступника и решили добиваться компенсации.



Они хотели привлечь внимание к этому делу.

Государственный институт по контролю за наркотиками неоднократно заявлял, что провел экспертизу случая Анежки Л. в 2022 году и пришел к выводу, что причинно-следственная связь между прививкой и ее смертью не была установлена. Поэтому он не проинформировал общественность о смерти. Он лишь заявил, что приостановил вакцинацию «в связи с серьезным ухудшением здоровья одного вакцинированного». SÚKL неоднократно настаивал на том, что общественность в то время была проинформирована прозрачно. Однако некоторые эксперты критикуют действия института.



«Подробная информация в случаях, когда причинно-следственная связь с лекарством не установлена, не обнародуется. Мы хотели бы отметить, что временная связь, конечно, не означает причинно-следственную связь», — говорится в заявлении института.



Прямая связь с прививками, утверждает врач

В заявлении врач общей практики Иржина Пармова, под наблюдением которой находилась Анежка, написала: «Я считаю, что смерть Анежки Л. была напрямую связана с вакцинацией». Она отметила, что, согласно данным, это могла быть поствакцинальная энцефалопатия — острое невоспалительное поражение центральной нервной системы.



«Клинически о поствакцинальной энцефалопатии можно говорить, если присутствуют хотя бы два из четырех симптомов: нарушение сознания, судороги, изменения поведения у детей старше 18 месяцев и признаки отека головного мозга. Эти симптомы могут сопровождаться повышением температуры», — пишет Пармова.



Однако в институте лекарственных средств заявили, что энцефалопатия (так называется повреждение тканей головного мозга) не входит в число ожидаемых (то есть известных, доказанных) побочных эффектов вакцины «Инфанрикс Гекса» или «Превенар 13». И это несмотря на то, что в резюме на сайте SÚKL энцефалопатия официально указана как побочный эффект вакцин, о котором можно сообщить.



Теперь министерство заявило, что смерть ребенка могла быть связана с поствакцинальным энцефалитом.



Первая компенсация в истории

С тех пор как в 2020 году вступил в силу Закон о компенсации за обязательную вакцинацию, Министерство здравоохранения еще никому не выплачивало компенсацию за травмы, вызванные вакцинацией.



Департамент получил 160 исков — по вакцинам, вводимым в рамках обязательной вакцинации, и по вакцинации против ковида-19. Из этих исков только 145 касаются вакцинации против ковида-19. Государство отклонило их в основном потому, что, по его мнению, не было доказательств особо серьезного вреда здоровью, как того требует закон. В настоящее время государство рассматривает 13 исков.



Закон о компенсации ссылается на постановление Министерства здравоохранения, в котором указаны возможные последствия вакцинации и срок, в течение которого должны проявиться неблагоприятные последствия. Если истец попадает этот срок, считается, что травма была вызвана вакцинацией. «Государство обязано компенсировать душевные страдания близкому человеку, если в результате обязательной вакцинации наступила смерть или особо тяжкий вред здоровью вакцинированного», — говорится в законе в качестве условия для выплаты компенсации.



Барбара Штайнлауф, адвокат семьи Анежки Л., высоко оценивает не только решение министерства, но и ход слушаний. «Мы были очень удивлены, и общение с министерством было очень хорошим и неожиданно конструктивным. В прошлом мы никогда не добивались успеха в наших просьбах о компенсации», — говорит она.



По ее словам, случай с Анежкой Л. очень специфичен. «Между вакцинацией и смертью прошел очень короткий промежуток времени. А если учесть, что смерть наступила, то все условия были соблюдены. Проще говоря, государство подтверждает в своем решении, что вероятной причиной последствий смерти была вакцинация, а точнее, диагноз, который вызвала вакцинация», — говорит адвокат.



Роль SÚKL

Как правило, если у ребенка после прививки развиваются побочные реакции, врачи сообщают об этом в Государственный институт по контролю за наркотиками. Общественность может сделать то же самое. Если орган оценивает ситуацию как рискованную, он приостанавливает поставку партии вакцин и немедленно уведомляет все врачебные кабинеты. Обычно эта новость попадает в СМИ. Но в случае с приостановкой в ноябре 2022 года врачи не знали точной причины, как и общественность.



В то же время, если возникают подозрения, SÚKL запрашивает отзыв у владельцев разрешения на продажу вакцин, чтобы исключить возможный дефект качества в партии. Так было и в случае с Анежкой Л. Если Институт лекарственных средств оценивает ситуацию как ложную тревогу, он возвращает партию в обращение.