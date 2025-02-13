Все больше людей обращаются в службу помощи игроманам

Новости и статьи 4 марта 2025 21:00 160

В прошлом году на телефон доверия для компульсивных игроманов поступило рекордное количество звонков — 1 674, что на 220% больше, чем в предыдущем году. Телефон доверия работает в центре Naberte kurz общества Podané ruce в партнерстве с проектом «Ответственные азартные игры». Почти 15 000 человек также обратились за помощью непосредственно на веб-сайт инициативы.