Все больше людей обращаются в службу помощи игроманам
4 марта 2025
21:00
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В прошлом году на телефон доверия для компульсивных игроманов поступило рекордное количество звонков — 1 674, что на 220% больше, чем в предыдущем году. Телефон доверия работает в центре Naberte kurz общества Podané ruce в партнерстве с проектом «Ответственные азартные игры». Почти 15 000 человек также обратились за помощью непосредственно на веб-сайт инициативы.
С апреля прошлого года линия работает в непрерывном режиме.
«Растущее число обращений свидетельствует о том, что табу на признание проблем с азартными играми постепенно сходит на нет», — говорит Ян Ржехола из Института регулирования азартных игр. На бесплатную и анонимную горячую линию обращаются не только сами игроманы, но и их близкие. Чаще всего звонят люди старше 45 лет (46%) и 25-34 лет (31%). В региональном разрезе большинство звонков поступает из Праги, за которой следуют Оломоуцкий и Южноморавский края. Пятая часть звонящих обращалась на линию неоднократно.
Помимо телефонной линии, люди пользуются и другими каналами — более 560 человек воспользовались чатом на сайте Naberte kurz, более 250 человек выбрали электронную почту и около 100 человек обратились за помощью через социальные сети.
«К нам обращаются не только патологические игроки, но и те, кто хочет взять свои азартные игры под контроль или начать играть ответственно. Также обращаются близкие проблемных игроков. Самые частые вопросы касаются реестра исключенных лиц, приложений, блокирующих игорный контент, и распознавания границ проблемного гемблинга», — говорит Яна Доминика Шатанкова, руководитель отдела методологических разработок Центра.
«Растущее число обращений свидетельствует о том, что табу на признание проблем с азартными играми постепенно сходит на нет», — говорит Ян Ржехола из Института регулирования азартных игр. На бесплатную и анонимную горячую линию обращаются не только сами игроманы, но и их близкие. Чаще всего звонят люди старше 45 лет (46%) и 25-34 лет (31%). В региональном разрезе большинство звонков поступает из Праги, за которой следуют Оломоуцкий и Южноморавский края. Пятая часть звонящих обращалась на линию неоднократно.
Помимо телефонной линии, люди пользуются и другими каналами — более 560 человек воспользовались чатом на сайте Naberte kurz, более 250 человек выбрали электронную почту и около 100 человек обратились за помощью через социальные сети.
«К нам обращаются не только патологические игроки, но и те, кто хочет взять свои азартные игры под контроль или начать играть ответственно. Также обращаются близкие проблемных игроков. Самые частые вопросы касаются реестра исключенных лиц, приложений, блокирующих игорный контент, и распознавания границ проблемного гемблинга», — говорит Яна Доминика Шатанкова, руководитель отдела методологических разработок Центра.
Новой функцией является так называемая Panic button, которая после активации исключает игроков на 48 часов из приема ставок у всех легальных операторов.
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