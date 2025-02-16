У каждого третьего чеха в семье есть больной раком человек

«Я бы сказал, что примерно каждый третий житель Чешской Республики имеет такой опыт», — говорит Ладислав Душек, ведущий чешский статистик в области здравоохранения и глава Института медицинской информации и статистики.



Из 6 миллионов трудоспособного населения около 1,1 миллиона человек страдали или умерли от этой болезни в прошлом.



В ходе опроса, проведенного крупнейшей медицинской страховой компанией Чехии, 52 % респондентов упомянули о раке в своей семье. Трети из них было предложено пройти профилактический осмотр в рамках национальных программ скрининга. Однако по-прежнему значительная часть людей не участвует в программах, позволяющих выявить рак на ранней стадии.



Вероятно, это происходит отчасти потому, что половина людей не имеет представления о том, что такое скрининг, показал опрос.



Однако данные показывают, что раннее выявление рака может спасти жизнь или продлить ее на годы.

«За последние пять лет скрининг рака молочной железы спас 25 000 жизней и предотвратил страдания женщин и матерей, которым в подавляющем большинстве случаев не пришлось проходить лечение благодаря ранней диагностике», — подчеркнул Душек.



Десятки тысяч опухолей



За последние пять лет врачам удалось обнаружить колоректальный рак почти у 90 000 человек.



«А за первые девять месяцев скрининга предстательной железы мы зарегистрировали около 107 000 мужчин, которые его посетили, и 99 процентов из них продолжили обследование при обнаружении подозрительных признаков. У 8,7 процента из них были обнаружены рискованные признаки, что крайне настораживает», — сообщил Душек несколько недель назад.



Это не означает, что у всех них была злокачественная опухоль. Но вскоре врачи обнаружили у них необычно высокий уровень ПСА, который может быть связан с раком простаты. Обнаружение опухоли, как и в случае с министром здравоохранения Властимилом Валеком, было ранней стадией заболевания.



Чешская Республика — одна из стран с самым широким спектром программ раннего выявления рака. Большинство из них начинается в кабинете врача общей практики, будь то программа по выявлению рака груди, колоректального рака, рака легких, простаты или шейки матки. Скрининг на рак поджелудочной железы, который чрезвычайно коварен и смертельно опасен, также проводится для тех, кто находится в группе риска.



К людям, которые подвержены повышенному риску развития рака и не посещают скрининги, медицинские страховые компании обращаются с письмами-приглашениями.



«Доля людей, у которых в семье были или есть случаи заболевания раком, очень велика. Мы постоянно ищем новые способы стимулировать участие в профилактических осмотрах, не только связывая с ними возможность получения некоторых пособий, но и предлагая вознаграждение за скрининг, например, в виде взноса на массаж», — говорит пресс-секретарь VZP Виктория Пливова. Они также участвуют в профилактических осмотрах, которые не покрываются страховкой.



Тем не менее, необходимо улучшить образ жизни, ограничить употребление алкоголя и курение, больше двигаться, лучше спать, лучше питаться и уменьшить стресс«. Онкологи считают, что до 70 процентов этих вещей могут уменьшить проявление болезни. Однако предотвратить болезнь на 100% невозможно. Но даже небольшие изменения могут оказать большое влияние.