Министерство здравоохранения запустит портал для пациентов. На нем будут размещаться выписки и медицинские карты

«С января 2026 года выписка будет производиться в стандартной форме во всех больницах, и если медицинское учреждение, что почти наверняка в случае крупных учреждений, подключено к сети обмена, вы как пациент получите выписку в EZ Karta, откуда ее можно будет, например, отправить в формате pdf на электронную почту или куда-то еще», — говорит Петр Фолтын, директор Национального центра компьютеризации здравоохранения.



Отчеты по-прежнему можно будет получать на бумаге. Но цель очевидна: постепенно отказаться от папок с медицинскими картами дома, которые дополняются DVD или CD-дисками с рентгеновскими снимками и другими изображениями.



Врач общей практики может направить пациента в конкретную больницу. Однако каждый человек будет сам решать, куда ему обратиться с запросом. «Если пациент решит, что хочет отправиться в другую больницу, любой из врачей может взять на себя выполнение онлайн-запроса. Это также является непреложным требованием к врачебным кабинетам», — добавил он.



Новый подход будет внедряться постепенно, как это было с электронным рецептом много лет назад, к которому врачи общей практики отнеслись с опаской. Сегодня он используется повсеместно.



Новый портал для пациентов

Но электронные отчеты о выписке и заявления — это лишь малая часть. В этом году министерство планирует запустить портал для пациентов и для врачей, по примеру портала для граждан, через который теперь можно получить выписку из торгового реестра, справку о судимости или, например, статус баллов для водителей.



«Это не займет много времени, в обозримом будущем мы представим интерфейс Портала врача, который также будет включать отчеты о выписке. Представьте себе, что это портал для граждан, он будет выглядеть визуально похожим, но немного более привлекательным», — пояснил Фолтын.



Все должно работать на одном сайте, где после входа в систему система будет распознавать, кто входит в систему — пациент, врач или обычный гражданин.



Обзор записей на прием к врачу и карта больниц

Портал для пациентов будет служить указателем на другие больницы, а также хранилищем записей пациентов. В более скромной форме эти данные начнут появляться и в мобильном приложении EZ Karta (ранее Tečka). Первой во второй половине марта в приложение будет добавлена карта поставщиков медицинских услуг — карта больниц и практик.



«Мы также начинаем тщательно работать над тем, чтобы в приложении, наряду с данными о прививках, вы также видели данные о профилактических осмотрах у терапевта и, в перспективе, о госпитализациях», — рассказал Фолтын. Это также произойдет в этом году.



В настоящее время EZ Karta содержит сводную информацию о прививках, сделанных с 2010 года, и старые записи о ковидных тестах, если врач сообщил о них в страховую компанию.



Команда Фолтына начала работать в департаменте менее двух лет назад. У них уже все готово и выбран поставщик услуг. Но проекты могут провалиться, если законодатели не примут закон о компьютеризации здравоохранения до выборов; пока что он находится в Палате представителей. Без него компьютеризация заявлений, улучшение EZ Karta или привязка медицинских систем к реестру владельцев оружия не произойдет.



Еще одна тикающая бомба — продолжение финансирования цифровых систем. До сих пор их разработка велась благодаря европейским субсидиям. Пока неясно, откуда возьмутся деньги на поддержание работы, персонал или развитие других вещей. Это стратегическая инфраструктура государства.