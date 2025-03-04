Министерство здравоохранения запустит портал для пациентов. На нем будут размещаться выписки и медицинские карты
16 марта 2025
13:00
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В следующем году количество людей, покидающих больницу с листком бумаги в руках, начнет сокращаться. Особенно в крупных больницах ожидается, что люди будут получать выписку в цифровом виде. Будь то национальное мобильное приложение EZ Karta или создаваемый портал Portál pacienta. «С января 2026 года выписка будет производиться в стандартной форме во всех больницах, и если медицинское учреждение, что почти наверняка в случае крупных больниц, не будет иметь доступа к информации, то в ближайшие недели в приложении также появится карта с основной информацией о врачах», обещает министерство.
«С января 2026 года выписка будет производиться в стандартной форме во всех больницах, и если медицинское учреждение, что почти наверняка в случае крупных учреждений, подключено к сети обмена, вы как пациент получите выписку в EZ Karta, откуда ее можно будет, например, отправить в формате pdf на электронную почту или куда-то еще», — говорит Петр Фолтын, директор Национального центра компьютеризации здравоохранения.
Отчеты по-прежнему можно будет получать на бумаге. Но цель очевидна: постепенно отказаться от папок с медицинскими картами дома, которые дополняются DVD или CD-дисками с рентгеновскими снимками и другими изображениями.
Врач общей практики может направить пациента в конкретную больницу. Однако каждый человек будет сам решать, куда ему обратиться с запросом. «Если пациент решит, что хочет отправиться в другую больницу, любой из врачей может взять на себя выполнение онлайн-запроса. Это также является непреложным требованием к врачебным кабинетам», — добавил он.
Новый подход будет внедряться постепенно, как это было с электронным рецептом много лет назад, к которому врачи общей практики отнеслись с опаской. Сегодня он используется повсеместно.
Новый портал для пациентов
Но электронные отчеты о выписке и заявления — это лишь малая часть. В этом году министерство планирует запустить портал для пациентов и для врачей, по примеру портала для граждан, через который теперь можно получить выписку из торгового реестра, справку о судимости или, например, статус баллов для водителей.
«Это не займет много времени, в обозримом будущем мы представим интерфейс Портала врача, который также будет включать отчеты о выписке. Представьте себе, что это портал для граждан, он будет выглядеть визуально похожим, но немного более привлекательным», — пояснил Фолтын.
Все должно работать на одном сайте, где после входа в систему система будет распознавать, кто входит в систему — пациент, врач или обычный гражданин.
Обзор записей на прием к врачу и карта больниц
Портал для пациентов будет служить указателем на другие больницы, а также хранилищем записей пациентов. В более скромной форме эти данные начнут появляться и в мобильном приложении EZ Karta (ранее Tečka). Первой во второй половине марта в приложение будет добавлена карта поставщиков медицинских услуг — карта больниц и практик.
«Мы также начинаем тщательно работать над тем, чтобы в приложении, наряду с данными о прививках, вы также видели данные о профилактических осмотрах у терапевта и, в перспективе, о госпитализациях», — рассказал Фолтын. Это также произойдет в этом году.
В настоящее время EZ Karta содержит сводную информацию о прививках, сделанных с 2010 года, и старые записи о ковидных тестах, если врач сообщил о них в страховую компанию.
Команда Фолтына начала работать в департаменте менее двух лет назад. У них уже все готово и выбран поставщик услуг. Но проекты могут провалиться, если законодатели не примут закон о компьютеризации здравоохранения до выборов; пока что он находится в Палате представителей. Без него компьютеризация заявлений, улучшение EZ Karta или привязка медицинских систем к реестру владельцев оружия не произойдет.
Еще одна тикающая бомба — продолжение финансирования цифровых систем. До сих пор их разработка велась благодаря европейским субсидиям. Пока неясно, откуда возьмутся деньги на поддержание работы, персонал или развитие других вещей. Это стратегическая инфраструктура государства.
Отчеты по-прежнему можно будет получать на бумаге. Но цель очевидна: постепенно отказаться от папок с медицинскими картами дома, которые дополняются DVD или CD-дисками с рентгеновскими снимками и другими изображениями.
Врач общей практики может направить пациента в конкретную больницу. Однако каждый человек будет сам решать, куда ему обратиться с запросом. «Если пациент решит, что хочет отправиться в другую больницу, любой из врачей может взять на себя выполнение онлайн-запроса. Это также является непреложным требованием к врачебным кабинетам», — добавил он.
Новый подход будет внедряться постепенно, как это было с электронным рецептом много лет назад, к которому врачи общей практики отнеслись с опаской. Сегодня он используется повсеместно.
Новый портал для пациентов
Но электронные отчеты о выписке и заявления — это лишь малая часть. В этом году министерство планирует запустить портал для пациентов и для врачей, по примеру портала для граждан, через который теперь можно получить выписку из торгового реестра, справку о судимости или, например, статус баллов для водителей.
«Это не займет много времени, в обозримом будущем мы представим интерфейс Портала врача, который также будет включать отчеты о выписке. Представьте себе, что это портал для граждан, он будет выглядеть визуально похожим, но немного более привлекательным», — пояснил Фолтын.
Все должно работать на одном сайте, где после входа в систему система будет распознавать, кто входит в систему — пациент, врач или обычный гражданин.
Обзор записей на прием к врачу и карта больниц
Портал для пациентов будет служить указателем на другие больницы, а также хранилищем записей пациентов. В более скромной форме эти данные начнут появляться и в мобильном приложении EZ Karta (ранее Tečka). Первой во второй половине марта в приложение будет добавлена карта поставщиков медицинских услуг — карта больниц и практик.
«Мы также начинаем тщательно работать над тем, чтобы в приложении, наряду с данными о прививках, вы также видели данные о профилактических осмотрах у терапевта и, в перспективе, о госпитализациях», — рассказал Фолтын. Это также произойдет в этом году.
В настоящее время EZ Karta содержит сводную информацию о прививках, сделанных с 2010 года, и старые записи о ковидных тестах, если врач сообщил о них в страховую компанию.
Команда Фолтына начала работать в департаменте менее двух лет назад. У них уже все готово и выбран поставщик услуг. Но проекты могут провалиться, если законодатели не примут закон о компьютеризации здравоохранения до выборов; пока что он находится в Палате представителей. Без него компьютеризация заявлений, улучшение EZ Karta или привязка медицинских систем к реестру владельцев оружия не произойдет.
Еще одна тикающая бомба — продолжение финансирования цифровых систем. До сих пор их разработка велась благодаря европейским субсидиям. Пока неясно, откуда возьмутся деньги на поддержание работы, персонал или развитие других вещей. Это стратегическая инфраструктура государства.
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