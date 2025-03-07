ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Четверть взрослого населения Чехии страдает ожирением, эксперты хотят обновить рекомендации

Новости 420on
19 марта 2025
13:00
262
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более четверти взрослых в Чешской Республике страдают ожирением, и ожидается дальнейшее увеличение этого показателя. До четверти смертей, которые можно предотвратить, связаны с неправильным питанием. Ожирение повышает риск развития рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Национальный институт здоровья (NIH) объявил сегодня о начале обновления своих диетических рекомендаций.
Чешская Республика не обновляла их почти 20 лет, и они не соответствуют современным экспертным знаниям, говорится в сообщении. Первая версия рекомендаций должна быть готова к концу этого года, а окончательная — после обсуждения и тестирования — в 2027 году.

«Мы уже давно знаем, что официальные рекомендации по питанию отсутствуют», — сказала Элишка Селинджер, эпидемиолог по питанию из Национального института здоровья, которая отвечала за организацию проекта. «Но в этом и следующем году мы наконец-то получим обновленные данные о рационе питания в Чехии, которые нам необходимы для составления реалистичных рекомендаций», — добавила она.

По словам директора SZÚ Барбары Мацковой, рекомендации 20-летней давности не соответствуют тому, что советуют современные зарубежные эксперты. Например, в них большое внимание уделяется показателям индекса массы тела (ИМТ), то есть соотношению веса и роста. Но другие показатели, такие как доля жира в организме, по словам Мацковой, отсутствуют. В рекомендациях по алкоголю упоминается максимальное рекомендуемое потребление, но, по словам эксперта, они не предупреждают должным образом о том, что даже низкое потребление может привести к повышению риска развития рака.

«В современных рекомендациях других стран также уделяется гораздо больше внимания употреблению фруктов и овощей, цельного зерна или ограничению потребления свободных сахаров. Некоторые страны также уже включают рекомендации по употреблению продуктов с высокой степенью переработки», — говорит Мацкова.

Рекомендации по питанию являются основой образования в области питания и другой государственной политики. В начале процесса их обновления будут проведены исследования о влиянии различных групп продуктов питания на здоровье и собрана информация о текущих пищевых привычках чехов. Перед публикацией институт хочет протестировать результаты и их графическую форму, чтобы сделать их понятными для разных групп населения.

В институте подчеркнули, что их создание должно быть независимым от коммерческого влияния. В рабочую группу входят эксперты в области общественного здравоохранения, питания, социологии и образования. «Хотя агропродовольственный сектор, безусловно, играет важную роль в обеспечении населения питанием, его интересы не всегда совпадают с интересами здравоохранения», — добавила Селинджер. Поэтому, по ее словам, все члены целевой группы подпишут заявление о финансовом конфликте интересов.

Обновление диетических рекомендаций является частью Национального сердечно-сосудистого плана страны на 2025-2035 годы, который был утвержден правительством в конце прошлого года. Он направлен на снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения Чехии. Они являются одной из самых распространенных причин смерти, составляя до трети смертей. Чехия также хочет получить деньги от Европейского союза на реализацию этого плана; аналогичный план по борьбе с раком привлек около 18 миллиардов крон из европейских фондов.
здоровье Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
17 МАРТА 2025
575
ТЕХНОЛОГИИ
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ЧЕХОВ НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ЗА НИМИ СЛЕДИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ
13:00
16 МАРТА 2025
1302
ЗДОРОВЬЕ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАПУСТИТ ПОРТАЛ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ. НА НЕМ БУДУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ ВЫПИСКИ И МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ
19:10
15 МАРТА 2025
1238
ТЕХНОЛОГИИ
КАКИМ БУДЕТ КЛИМАТ В ЧЕХИИ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ? ОБ ЭТОМ РАССКАЖЕТ НОВЫЙ САЙТ
15:00
15 МАРТА 2025
1846
КУЛЬТУРА
ПРАГА ИНВЕСТИРУЕТ 22 МИЛЛИОНА В КАМПАНИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ БОГАТЫХ ТУРИСТОВ
11:00
15 МАРТА 2025
718
ТЕХНОЛОГИИ
O2 TV И VOYO ОБЪЕДИНИЛИСЬ В НОВЫЙ СЕРВИС ONEPLAY
21:00
14 МАРТА 2025
1997
ТЕХНОЛОГИИ
ЕМУ 21 ГОД, ОН ОБОЖАЕТ ХОРРОРЫ 80-Х, ДЭВИДА ЛИНЧА И STRANGER THINGS. РАЗРАБОТЧИК ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ В НОВОЙ ЧЕШСКОЙ ИГРЕ
21:00
12 МАРТА 2025
2319
ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕТАЮЩИЕ ТАКСИ ZURI? Я СКОРЕЕ НАСТАИВАЮ НА ИХ ВОЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, СООБЩАЕТ ЯН БАРТА
18:00
12 МАРТА 2025
3400
ЗДОРОВЬЕ
НЕ ПЕЙТЕ ИЗ ЭТОГО СТАКАНА. СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОПАСНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОСУДЕ
08:00
12 МАРТА 2025
3025
ТЕХНОЛОГИИ
СТРЕМЛЕНИЕ К ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ. КОМПАНИЯ ONSEMI В ЧЕХИИ УВОЛИТ 170 ЧЕЛОВЕК
18:00
11 МАРТА 2025
2885
ТЕХНОЛОГИИ
ОЦИФРОВКА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ЗАВЕРШЕНА. РЕГИСТРАЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН И СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
15:45
11 МАРТА 2025
866
КУЛЬТУРА
КОНФЕРЕНЦИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 3.0.
14:00
10 МАРТА 2025
1570
ЗДОРОВЬЕ
ОНИ ГОДАМИ БОРЮТСЯ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ. МЫ НЕ ПРОДВИНУЛИСЬ ВПЕРЕД, ГОВОРИТ ВРАЧ
09:00
10 МАРТА 2025
1135
ЗДОРОВЬЕ
У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО ЧЕХА В СЕМЬЕ ЕСТЬ БОЛЬНОЙ РАКОМ ЧЕЛОВЕК
21:00
7 МАРТА 2025
4767
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ БОЛЬШЕ НЕ ПРОЙДУТ: ЧЕШСКИЕ ОПЕРАТОРЫ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ
19:30
7 МАРТА 2025
5809
ТЕХНОЛОГИИ
В МАЕ MICROSOFT ПРЕКРАТИТ РАБОТУ SKYPE И СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА РАЗВИТИИ TEAMS