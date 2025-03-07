Четверть взрослого населения Чехии страдает ожирением, эксперты хотят обновить рекомендации

Чешская Республика не обновляла их почти 20 лет, и они не соответствуют современным экспертным знаниям, говорится в сообщении. Первая версия рекомендаций должна быть готова к концу этого года, а окончательная — после обсуждения и тестирования — в 2027 году.



«Мы уже давно знаем, что официальные рекомендации по питанию отсутствуют», — сказала Элишка Селинджер, эпидемиолог по питанию из Национального института здоровья, которая отвечала за организацию проекта. «Но в этом и следующем году мы наконец-то получим обновленные данные о рационе питания в Чехии, которые нам необходимы для составления реалистичных рекомендаций», — добавила она.



По словам директора SZÚ Барбары Мацковой, рекомендации 20-летней давности не соответствуют тому, что советуют современные зарубежные эксперты. Например, в них большое внимание уделяется показателям индекса массы тела (ИМТ), то есть соотношению веса и роста. Но другие показатели, такие как доля жира в организме, по словам Мацковой, отсутствуют. В рекомендациях по алкоголю упоминается максимальное рекомендуемое потребление, но, по словам эксперта, они не предупреждают должным образом о том, что даже низкое потребление может привести к повышению риска развития рака.



«В современных рекомендациях других стран также уделяется гораздо больше внимания употреблению фруктов и овощей, цельного зерна или ограничению потребления свободных сахаров. Некоторые страны также уже включают рекомендации по употреблению продуктов с высокой степенью переработки», — говорит Мацкова.



Рекомендации по питанию являются основой образования в области питания и другой государственной политики. В начале процесса их обновления будут проведены исследования о влиянии различных групп продуктов питания на здоровье и собрана информация о текущих пищевых привычках чехов. Перед публикацией институт хочет протестировать результаты и их графическую форму, чтобы сделать их понятными для разных групп населения.



В институте подчеркнули, что их создание должно быть независимым от коммерческого влияния. В рабочую группу входят эксперты в области общественного здравоохранения, питания, социологии и образования. «Хотя агропродовольственный сектор, безусловно, играет важную роль в обеспечении населения питанием, его интересы не всегда совпадают с интересами здравоохранения», — добавила Селинджер. Поэтому, по ее словам, все члены целевой группы подпишут заявление о финансовом конфликте интересов.



Обновление диетических рекомендаций является частью Национального сердечно-сосудистого плана страны на 2025-2035 годы, который был утвержден правительством в конце прошлого года. Он направлен на снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения Чехии. Они являются одной из самых распространенных причин смерти, составляя до трети смертей. Чехия также хочет получить деньги от Европейского союза на реализацию этого плана; аналогичный план по борьбе с раком привлек около 18 миллиардов крон из европейских фондов.