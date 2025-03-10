Более частые болезни, более тяжелое течение. Иммунитет чехов, похоже, подорван, говорит врач

Все больше людей сталкиваются с проблемами иммунитета. «К сожалению, пациенты болеют все чаще и чаще, а главное, в последнее время инфекции возвращаются: им становится лучше, но через неделю они снова заболевают. Так что иммунитет, вероятно, в какой-то мере нарушен», — говорит Ирена Кудрновска, врач общей практики и председатель комитета по обзору Ассоциации врачей общей практики.



Другие эксперты также отмечают повышенную восприимчивость к вирусным инфекциям. Среди наиболее распространенных — грипп, РС-вирус или обычные вирусы, которые, однако, могут иметь более длительное и сложное течение.



«Эпидемия РС-вируса затронула всю Европу и другие части мира. Заболевание протекает тяжелее, чем в предыдущие годы — если раньше оно длилось неделю, то теперь продолжительность болезни увеличилась до двух недель, а течение стало более тяжелым», — говорит Роман Примула, вице-президент Чешского вакцинологического общества.



Более сложное течение болезней не обходит стороной и детей. «Инфекции протекают немного хуже. У детей приступы чуть более тяжелые. Но, конечно, не у всех», — отмечает Алена Шебкова, председатель Профессионального общества практических педиатров.



«При гриппе эти состояния длятся дольше, у детей температура держится пять-семь дней», — добавляет она.



Влияние ковида?



Чем вызван рост заболеваемости, точно не известно. Однако респираторные заболевания в целом значительно увеличились, особенно после пандемии ковида.



«Ранее заболеваемость подавлялась мерами против ковида, а впоследствии проявилась в более выраженной форме. Течение болезни было более длительным и тяжелым», — вспоминает Примула.



Но, по его словам, ученые до сих пор пытаются найти ответ на вопрос, повредил ли ковид иммунную систему.



Среди экспертов нет однозначного мнения на этот счет. Одни рассуждают о возможном воздействии, другие утверждают, что иммунная система осталась практически без изменений.



«Естественный прирост популяции снизился, но он уже должен вернуться к исходному состоянию. На теоретическом уровне мы можем предположить, что патогены могли каким-то образом адаптироваться, но такие рассуждения — это скорее поиск причин, чем объективное доказательство», — считает Шебкова.



Иммунолог Вацлав Горжейши отмечает, что с точки зрения общей сопротивляемости болезням иммунитет населения существенно не изменился. «За исключением, конечно, того факта, что в результате вакцинации и пропаганды население стало значительно и неожиданно устойчивым к тяжелому течению ковидной инфекции в долгосрочной перспективе», — отмечает он.



«Если кто-то считает, что у него больше шансов заболеть после того, как он переболел ковидом год назад, то подтвердить причинно-следственную связь с уверенностью уже невозможно. Это всего лишь предположение», — соглашается Вацлав Шматак, вице-президент Ассоциации врачей общей практики.



Однако особую группу пациентов составляют те, кто страдает от так называемого постковидного синдрома. Это состояние, при котором люди сталкиваются с долгосрочными проблемами со здоровьем, которые могут сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев после заражения ковидными инфекциями. Такие пациенты могут быть гораздо более восприимчивы к новым инфекциям, даже спустя долгое время после выздоровления.



По словам Горжейши, до нескольких десятков процентов людей, перенесших ковид, испытывают те или иные трудности. «Нечто подобное происходит и после других вирусных заболеваний, но при ковиде это очень выражено. Большинство этих проблем связано с тем, что вирус сохраняется в определенных органах и тканях, а некоторые — с неблагоприятными аутоиммунными реакциями, сопровождающими инфекцию», — объясняет он.



«Люди ведут себя безрассудно»



Поэтому причины ухудшения иммунитета нужно искать в другом. «Это может быть связано с воздухом, диетой, генетической предрасположенностью. Причин много», — резюмирует Кудрновска.



Другими причинами могут быть нездоровый образ жизни, стресс или быстрый темп жизни. Иммунитет также значительно ухудшается из-за курения. «У курильщиков респираторные инфекции встречаются чаще и протекают тяжелее, часто переходя в бактериальное воспаление, что приводит к необходимости лечения антибиотиками», — добавляет Шматлак.



Кроме того, по словам Кудрновской, люди отбросили защитные правила, которые они часто соблюдали во время пандемии. «Люди крайне невнимательны друг к другу. Когда они болеют, то хотят поделиться инфекциями, кашляют и отхаркиваются на все стороны — в общественном транспорте и на работе. Возможно, именно поэтому инфекции распространяются так сильно», — считает он.



Так что же делать людям? По мнению Кудрновской, ответ прост. Прежде всего нужно укреплять свой иммунитет естественными способами.



«Это означает, что нужно отправиться на природу и следовать принципам, которые они знают с детства — то, что им говорили их мамы и бабушки, чтобы как можно быстрее выздороветь и больше не подхватить никаких инфекций», — говорит она.



Кроме того, важно высыпаться, получать достаточное количество жидкости и витамина С, сбалансированно питаться и меньше подвергаться стрессу. Доктор Шматлак также рекомендует закаливание. «Люди, которые занимаются им систематически, почти не простужаются», — отмечает он.



Если инфекции повторяются, то еще одним вариантом является специализированное иммунологическое тестирование. «Чаще всего мы ориентируемся на основные иммунологические показатели, особенно на так называемый иммунитет за счет антител. Это относительно легко проверить в кабинете терапевта. Если это обследование выявляет ослабленный иммунитет, существуют различные препараты, которые могут помочь его укрепить», — резюмирует педиатр Шебкова.



«Однако если никаких особых проблем не выявлено — что особенно часто встречается у детей дошкольного возраста, — мы рекомендуем принимать биологически активные добавки для поддержания иммунитета, например, на основе вешенок», — добавляет она.



Детям, страдающим от частых инфекций, она также рекомендует следить за уровнем железа, поскольку его дефицит может привести к анемии.



«Делайте прививки»



Эксперты сходятся во мнении еще об одном ключевом факторе — профилактике. «Те, кто прошел вакцинацию, либо вообще не болеют гриппом, либо он протекает совершенно банально, так что они его даже не замечают, возможно, с минимальными осложнениями. К сожалению, у невакцинированных мы видим его в полном объеме, часто в сочетании с пневмонией», — говорит Шматлак.



«Поэтому я призываю: делайте прививки от пневмококковых инфекций, гриппа и, конечно, ковида», — подчеркивает он.



Однако о наиболее подходящем времени для вакцинации следует проконсультироваться с врачом. «Во время пандемии или эпидемии прививки делать не следует. Я бы точно не рекомендовала делать прививку сейчас, когда у пациента могут быть антитела или он уже находится в инкубационном периоде», — советует Кудрновска.