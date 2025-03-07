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Впервые за полвека в Словакии подтверждено заболевание ящуром

Новости и статьи
21 марта 2025
18:00
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На трех животноводческих фермах в южной Словакии подтверждено заболевание ящуром — впервые за полвека. Комиссия примет решение о мерах, которые необходимо предпринять, а животные в пострадавших хозяйствах будут забиты.
Два пострадавших хозяйства расположены в муниципалитетах Медведьов и Нярад в районе Дунайская Стреда. Третья ферма с подтвержденной инфекцией — это ферма в муниципалитете Бака. Эти районы находятся недалеко от того места в Венгрии, где ящур был обнаружен около двух недель назад.

«Это серьезная и большая проблема. Ящур — одно из самых страшных вирусных заболеваний, которое передается не только через прикосновение, но и по воздуху. Вероятно, это тоже стало причиной. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить его распространения», — сказал Такач.

Чешская государственная ветеринарная администрация и Министерство сельского хозяйства уже отреагировали на вспышку превентивными мерами. Глава министерства сельского хозяйства Марек Выборный объявил, что Чехия возобновит экстренные проверки на границе со Словакией с 07:00 пятницы.

Ящур — высокоинфекционное вирусное заболевание копытных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, буйволов, диких животных). Помимо домашнего скота, болезнь может поражать и диких копытных, например кабанов.

Главная опасность болезни заключается в том, что она очень легко распространяется, даже косвенным путем, например ветром, с пищей, на автомобилях или одежде людей, контактировавших с зараженными животными.

Ящур не передается от человека к человеку. Однако он может передаваться косвенным путем между домашними животными. Последний раз ящур был зафиксирован в Чехии в 1975 году.
Чехия здоровье Словакия
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