Слишком много соли. Сердце и сосуды разрушаются под воздействием «тихих убийц», говорит врач

Какие вредные привычки разрушают сердце и сосуды? И почему, согласно полученным данным, инфаркт больше не является самым большим страхом? На эти вопросы отвечает профессор Рихард Чех из Центра превентивной кардиологии Третьей клиники внутренней медицины в Праге.



Согласно статистике, от болезней сердца и сосудов в нашей стране умирает примерно на 20% больше людей, чем во Франции или Дании. По мнению профессора, это определенное наследие прошлого, которое идет рука об руку с недооценкой профилактики.



«Если мой уровень холестерина в 1,5 раза превышает норму, это опасно для жизни, и, например, в 40 лет у меня может случиться сердечный приступ. Но меня это не трогает, я об этом не знаю, поэтому не буду беспокоиться», — так описывается одно из распространенных отношений к факторам риска, угрожающим сердцу.



Отсутствие заботы о собственном здоровье, о показателях сахара, холестерина и артериального давления — вот главная причина многих трагедий и печальной статистики, считает Рихард Чех. Многие люди не знают об этом, хотя находятся в группе риска.



«Пациенты измеряют уровень глюкозы в крови, артериальное давление, холестерин... У них есть результаты. Но когда я спрашиваю, они говорят, что не знают их и что это, наверное, хорошо. Пациенты должны знать о своих факторах риска», — говорит президент Чешского общества внутренней медицины.



Еще одна и часто обсуждаемая вредная привычка, от которой мы до сих пор не можем избавиться, — это слишком много солить пищу. Это не только негативно провоцирует гипертонию — высокое кровяное давление, но и вредит почкам или желудку. «Ограничение соли очень важно. Мы сами создаем себе достаточно проблем с ее помощью», — считает эксперт.



По его словам, так называемая средиземноморская диета, основанная на большом количестве свежих овощей, цельных зерен, бобовых или рыбы, особенно полезна для сердца и сосудов. Однако если такая диета кому-то не подходит, то, по словам доктора, достаточно адаптировать чешскую кухню, сделав ее более здоровой.



«В 60 лет трудно убедить человека следовать средиземноморской диете. Он по-прежнему будет есть свинину с кнедликом. Но если, например, он срежет видимый жир, съест не восемь кнедликов, а три, и добавит капусты, то это будет совсем не нездоровая пища. И пациент это примет», — говорит доктор.



Рихард Чех уже много лет возглавляет Центр профилактической кардиологии в Третьей клинике внутренней медицины Главной университетской больницы в Праге (VFN). Например, удалось снизить смертность от острых инфарктов, что в первую очередь является заслугой передовой чешской интервенционной кардиологии.



С другой стороны, растет число людей, страдающих от сердечной недостаточности, при которой сердце не может перекачивать достаточно крови. Растет и число полиморбидных пациентов — тех, кто имеет дело с несколькими хроническими заболеваниями одновременно. Но в Клинике внутренней медицины уже давно предупреждают, что возможности ее специалистов практически исчерпаны. Да и новобранцы в их ряды приходят не слишком охотно.