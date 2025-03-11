ВОЗ предупреждает о росте распространения туберкулеза среди детей

«Тревожный рост числа детей, больных туберкулезом, служит напоминанием о том, что прогресс в борьбе с этим предотвратимым и излечимым заболеванием остается неустойчивым», — сказал региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Анри Клюге, комментируя опубликованные данные.



По сравнению с 2022 годом число новых случаев заболевания увеличилось примерно на 650. В своем интервью региональный советник по туберкулезу Аскар Едильбаев отметил, что отчасти причиной увеличения числа зарегистрированных случаев может быть улучшение диагностики. Но не менее вероятно, что это результат возросшей миграции из-за войны между Украиной и Россией, поскольку эти две страны имеют наибольшие проблемы с заболеваемостью среди всех стран региона.



Туберкулез, бактериальная инфекция, поражающая легкие и распространяющаяся при кашле и чихании, входит в десятку самых распространенных причин смерти во всем мире. В Европейском союзе на детей до 15 лет приходится 4,3% всех случаев заболевания. Уже третий год подряд число случаев заболевания среди детей увеличивается.



ВОЗ уже давно предостерегает от прекращения финансирования глобальных программ по борьбе с туберкулезом. По словам доноров, это приведет к отказу от прогресса в бедных странах и странах со средним уровнем дохода, что может привести к развитию трудноизлечимых разновидностей заболевания.





Избранный президент Дональд Трамп привел к масштабному сокращению внешней помощи США. Британское правительство также прибегло к сокращению в этой области, хотя и менее масштабному.