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ВОЗ предупреждает о росте распространения туберкулеза среди детей

Новости и статьи
24 марта 2025
19:30
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В 2023 году в Европейском регионе было зарегистрировано более 7 500 случаев туберкулезной инфекции у детей в возрасте до 15 лет, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. ВОЗ определяет Европейский регион как территорию 53 стран Европы и Центральной Азии. Организация здравоохранения заявляет, что необходимо принять срочные меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.
«Тревожный рост числа детей, больных туберкулезом, служит напоминанием о том, что прогресс в борьбе с этим предотвратимым и излечимым заболеванием остается неустойчивым», — сказал региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Анри Клюге, комментируя опубликованные данные.

По сравнению с 2022 годом число новых случаев заболевания увеличилось примерно на 650. В своем интервью региональный советник по туберкулезу Аскар Едильбаев отметил, что отчасти причиной увеличения числа зарегистрированных случаев может быть улучшение диагностики. Но не менее вероятно, что это результат возросшей миграции из-за войны между Украиной и Россией, поскольку эти две страны имеют наибольшие проблемы с заболеваемостью среди всех стран региона.

Туберкулез, бактериальная инфекция, поражающая легкие и распространяющаяся при кашле и чихании, входит в десятку самых распространенных причин смерти во всем мире. В Европейском союзе на детей до 15 лет приходится 4,3% всех случаев заболевания. Уже третий год подряд число случаев заболевания среди детей увеличивается.

ВОЗ уже давно предостерегает от прекращения финансирования глобальных программ по борьбе с туберкулезом. По словам доноров, это приведет к отказу от прогресса в бедных странах и странах со средним уровнем дохода, что может привести к развитию трудноизлечимых разновидностей заболевания.

Избранный президент Дональд Трамп привел к масштабному сокращению внешней помощи США. Британское правительство также прибегло к сокращению в этой области, хотя и менее масштабному.
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