Ни один донор не подходит. Чехи стоят в очередях, чтобы помочь с ужасным генетическим несчастьем маленькой Мадлен

Новости и статьи 26 марта 2025 16:30 463

Маленькая Мадлен борется с редким заболеванием крови. Ее история вызвала большой интерес к участию в реестрах доноров костного мозга.