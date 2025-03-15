Некоторым врачам совершенно не хватает уважительности, говорит защитница пациентов Барбора Штайнлауф

– Вы замечали, что в старых чешских фильмах врачи иногда «тыкают» пациентам?



– Не замечала, но вы правы. Я не могу представить, чтобы это происходило сегодня.



– Будь то врачи в фильме Vesničko má středisková или ортопеды в Nemocnice na kraji města, в обоих случаях очевидно превосходство врача над пациентом. В чем же дело?



– Врачи исторически были образованной элитой. Это осталось с нами, и старшее поколение до сих пор равняется на них, потому что врач — это тот, кто владеет информацией. Но постепенно ситуация меняется. Молодые люди способны многое узнавать самостоятельно, поэтому идея авторитета, обладающего непоколебимым ноу-хау, постепенно исчезает. Я знаю по опыту, что даже современные врачи любят эмансипированных пациентов. Тех, кто не приходит в подчиненной роли и не ждет чуда.



– Какой вы пациент?



– Уязвимый. Как и все пациенты. Несмотря на то что я образована, умею находить информацию, всю жизнь работаю в здравоохранении, понимаю кое-какой медицинский язык, когда я захожу в кабинет, то чувствую себя ужасно маленькой. Потому что информационное превосходство, о котором я говорила, конечно, есть и всегда будет.



– Два последних громких случая показали, насколько тонки границы этого превосходства. Психиатр издевался над женщинами, акушер делился фотографиями обнаженных пациенток. Что подчеркнули эти случаи?



– Полное отсутствие уважения к пациенту со стороны некоторых врачей. Случай с доктором Яном Цимицким был еще хуже, потому что он психиатр. Его пациенты находились в крайне уязвимом положении, и он этим воспользовался. Во втором случае ситуация также была пограничной: гинекология — это интимная среда, и женщины воспринимают вмешательство в интимную жизнь очень тяжело.



– Иногда человеку может быть больно от неуважительного отношения со стороны медицинского персонала. Вы сталкиваетесь с такими случаями?



– Я не думаю, что это единственное, на что жалуются клиенты. Но я должна сказать, что многих споров могло бы не быть вообще, если бы люди проявляли больше сочувствия. Наши клиенты часто даже не ищут финансовой компенсации; они были бы совершенно счастливы, если бы кто-то конструктивно разрешил ситуацию, на которую они жалуются. А если имело место правонарушение, то признать его и извиниться. Часто они приходят к нам уже после того, как пытались это сделать, но никто не хочет с ними разговаривать.



– Попадались ли вам ситуации, когда вы были рады, что являетесь юристом, специализирующимся на правах пациентов?



– К счастью, со мной, как с пациентом, такого не случалось, но, знаете, у меня есть свое ноу-хау. Каждый раз, когда я прихожу в медицинское учреждение, я предварительно изучаю, что там происходит, какие документы я подписываю, каковы юридические последствия и так далее. Так что это скорее профессиональная деформация.



– Как получилось, что в своей практике вы специализируетесь на здравоохранении?



– Я училась в старшей школе, и все указывало на то, что я буду поступать в медицинский университет. Я готовилась к вступительным экзаменам, брала факультативы, которые могли бы пригодиться мне в дальнейшем, поступала очень добросовестно. Но в выпускном классе я начал задавать себе вопрос, подходит ли мне медицина. И совершенно случайно я подала документы на юридический факультет. Даже там поначалу мне казалось, что я промахнулась. Но на младших курсах я познакомилась с медицинским правом, и внезапно все стало обретать смысл.



– Почему вам стала неинтересна медицина?



– Я не помню, что там произошло, возможно, это было связано с возрастом. Человек ищет свое место в жизни и не уверен в нем.



– Вы сказали, что медицина была с вами с самого детства. Какова ваша семейная история?



– Медицина от и до. Один брат — стоматолог, другой — педиатр. Моя мама изначально была акушеркой, сейчас она работает медсестрой в геронтопсихиатрическом отделении в Богнице. А папа всю жизнь был медбратом.



– Как он пришел к этому?



– По просьбе отца он сначала изучал электротехнику. Но ему это не очень нравилось. Потом, по стечению обстоятельств, он оказался в Центральном военном госпитале в Праге, где встретил мою маму, тогда еще студентку средней медицинской школы. Они полюбили друг друга, и жизнь моего отца пошла по новому руслу. Он окончил среднюю медицинскую школу в Брно и с тех пор работает в сфере здравоохранения.



– Медицинское право — очень широкое понятие, на чем конкретно вы специализируетесь?



– Часто речь идет о спорах между пациентами и медицинскими работниками. Мы занимаемся вопросами недобросовестной практики или вмешательства в права других пациентов, а также другими медико-правовыми спорами. Это может быть, например, право на доступ к медицинской документации или право на присутствие близкого человека рядом с пациентом.



– Недавно этот вопрос был вновь поднят, когда некоторые больницы запретили посещение из-за эпидемии гриппа. Действительно ли у них есть такие полномочия?



– Почему-то принято считать, что больницы выдают запреты на посещения автоматически. На мой взгляд, они не имеют на это права. Недавно об этом снова заговорили, когда некоторые больницы запретили посещать пациентов из-за эпидемии гриппа.



– Действительно ли у них есть такие полномочия?



– Мы считаем, что больницы не могут запрещать посещение. Закон об охране общественного здоровья наделяет такими полномочиями региональные станции здравоохранения или Министерство здравоохранения, если речь идет о более масштабной эпидемии. Но как-то исторически, во времена ковида, больницы выдавали запреты автоматически. И даже тогда у этого метода были свои критики.



– С другой стороны, мы, наверное, можем понять врачей, которые хотят снизить риск передачи заболевания и требуют таких мер от руководства больницы. В этом случае не лучше ли быть более снисходительным к такому решению?



– Конечно, мне также кажется понятной необходимость защиты персонала, которого и так немного. Я понимаю, что это вопрос баланса между защитой медицинского персонала и защитой пациентов. Кто будет заботиться о пациентах, если большинство из них заболели гриппом? Но законодательство должно соблюдаться. И если кто-то считает, что оно устроено неправильно, то он должен добиваться изменений. Но не так, чтобы закрывать больницы и ждать, не выступит ли кто-нибудь против.



– А если и выскажется, то получит упрек. Вы же не принимаете на свою совесть, что ваш визит будет угрожать жизни пациентов.



– Это распространенный аргумент. Мы на него отвечаем: примите меры, которые не ущемляют права пациентов и в то же время не дают болезни распространяться. Имейте в больнице средства защиты, выдавайте посетителям респираторы. Мы пробовали это делать во время ковида, и мы могли бы взять пример с этого, например, чтобы в определенные места пускали только людей с отрицательным тестом. Возможности есть.



– Запрет на посещение часто сопровождается запретом на посещение для родителей, которые имеют право находиться со своими детьми на протяжении всего пребывания в больнице. Это очень деликатная тема, не так ли?



– Есть один важный момент, о котором я часто говорю, но который упускается из виду. Если родитель не присутствует при ребенке-пациенте, кто дает информированное согласие на лечение? Потому что любые решения, касающиеся медицинского обслуживания, всегда должны приниматься с согласия законного опекуна. Я думаю, что медицинские работники часто не осознают этого. Опять же, это уходит корнями в прошлое, когда детей госпитализировали без родителей, и тогда никто не ставил это положение под сомнение. Однако сегодня акцент делается на самостоятельном принятии решений пациентами, что в случае с детьми всегда связано с наличием законного представителя.



– Многие люди боятся самостоятельности. Как я могу согласиться или не согласиться с лечением, если у меня нет опыта для принятия такого решения?



– Именно для этого и предназначен диалог между врачом и пациентом. Если врач предлагает лечение или процедуру, он должен объяснить все, что связано с этим лечением. В том числе риски или различные альтернативы. Это и есть идея осознанного и свободного принятия решения. Готов ли я пройти процедуру после всего, что мне объяснил врач?



– У меня самой был опыт получения информированного согласия за два часа до операции. И это было не самое лучшее время для чтения такого важного документа.



– Так быть не должно, нужно иметь возможность спокойно прочитать документ и при необходимости задать вопросы. Это было бы идеально, но мы также видим случаи, когда пациент подписывает согласие непосредственно перед анестезией. Я понимаю, что врачи заняты, и мы живем не в идеальном мире. Но если я собираюсь принять свободное решение о чем-то, мне нужно время, чтобы все обдумать.



– На что мне следует обратить особое внимание в своем информированном согласии?



– С юридической точки зрения наиболее важна та часть, которая касается рисков осложнений. Вы должны знать, какие риски связаны с процедурой, насколько они велики и хотите ли вы их иметь. Именно тогда вы берете на себя ответственность, потому что даже если все сделано правильно, это может не сработать. Это просто медицина.



– Этот момент очень важен для изменения мышления. Мы склонны перекладывать всю ответственность на врача, но нам нужно осознать, что именно мы решаем, как медицина будет нас лечить. Институт предварительного информированного согласия, действующий в нашей стране с 2001 года, имеет к этому самое непосредственное отношение. Что он включает в себя?



– Он предназначен для ситуаций, когда человек не может самостоятельно определить, какое лечение он хотел бы получить. Или отказаться от лечения, которого он не хотел бы. Возможно, ваша жизнь подходит к концу, но вы уже не в сознании и живете только с помощью аппаратов. В этот момент необходимо принять во внимание то, чего вы хотите. Единственный способ повлиять на это — заранее составить заявление о своих желаниях. В нем вы заранее пишете, как вы хотите, чтобы действовали врачи. Этот документ должен быть составлен в письменной форме и иметь заверенную подпись.



– Обязаны ли врачи запрашивать заявление о желании?



– Не обязаны. По закону врачи действуют так, как будто у пациента его нет. Если вы записали его и хотите, чтобы оно было соблюдено, вы должны убедиться, что такое заявление имеется. Что, безусловно, сложно, когда речь идет об экстренной ситуации. Но в остальном, конечно, его можно хранить дома среди документов и сообщить о нем близким.



– Если у меня есть право отказаться от лечения, есть ли у меня такое же право попросить другое лечение?



– Опять же, есть инструкция. Врач должен рассказать вам, какие есть варианты или альтернативы лечения вашей болезни. У вас также есть право на второе медицинское мнение. Иногда пациенту полезно проконсультироваться по поводу своего заболевания в другой клинике, возможно, у каждой из них есть свои любимые или проверенные методы. Если в другой клинике предлагают лечение, которое больше подходит пациенту, вас могут направить туда. Это напоминает принцип рыночного механизма. Если услуга меня не устраивает, я нахожу другого поставщика. Отсюда вытекает стимул к тому, чтобы предлагаемые мной услуги были качественными и стандартными.



– Но можно ли считать здравоохранение услугой?



– Возможно, исторически мы считаем медицину искусством, но это такая же услуга, как и любая другая. Даже закон имеет такое название. Возможно, наше восприятие искажается из-за того, что мы пользуемся услугой, но не платим за нее так, как привыкли в других местах.



– Как юрист, специализирующийся на защите прав пациентов, можете ли вы дать какой-нибудь универсальный совет в заключение?



– Не бойтесь спрашивать, не бойтесь говорить, что вы чего-то не понимаете, не бойтесь говорить, задавать вопросы. Потому что это фундаментальное право пациента, так же как и обязанность врача вести с вами беседу.