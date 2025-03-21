Чешский метод выявления рака поджелудочной железы по крови получил патент в США

Сейчас компания в сотрудничестве с 14 больницами по всей стране приглашает добровольцев, имеющих предрасположенность к этому заболеванию, принять участие в тестировании, которое также может дать информацию об их здоровье.





Подробности о наборе добровольцев вы найдете на официальном сайте.





Благодаря патенту США исследование получило значительную правовую защиту на одном из важнейших мировых рынков. Уникальный способ запатентован и в других странах, помимо США, включая страны — члены Европейского союза, Японию и Сингапур.





«Если клиническая проверка даст хорошие результаты в течение двух лет, мы сможем распространить наш неинвазивный тест для выявления рака поджелудочной железы за пределы Чехии и Европы», — сказал Михал Холчапек с факультета химической технологии Пардубицкого университета, возглавлявший исследовательскую группу.





Рак поджелудочной железы — десятый по распространенности вид рака. Обнаружить его на ранней стадии очень сложно, и в мире не существует утвержденного неинвазивного метода раннего выявления или программы профилактического скрининга. До 87% пациентов умирают от этой болезни. В 2022 году, например, в Чехии было диагностировано более 2 400 новых случаев заболевания.





В инновации команды Холчапека после взятия пробы из крови выделяется плазма или сыворотка, а затем в лаборатории происходит разделение липидов. С помощью хроматографической колонки они сортируются по молекулам, а затем разделяются по массе в масс-спектрометре.



Отдельные молекулы идентифицируются, определяется их количество, и спектры сравниваются с профилями больных и здоровых людей, которые статистически достоверно отличаются. Правильность диагностики рака поджелудочной железы составляет более 90%.