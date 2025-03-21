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Чешский метод выявления рака поджелудочной железы по крови получил патент в США

Новости и статьи
13 апреля 2025
11:00
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Его разработали ученые из Пардубицкого университета. Путь к патенту был непростым, весь процесс от подачи заявки до получения занял почти пять лет. В 75-страничном документе описаны принципы метода раннего выявления рака поджелудочной железы путем анализа липидов в плазме крови. В настоящее время этот способ проходит клиническую валидацию в компании Lipidica.
Сейчас компания в сотрудничестве с 14 больницами по всей стране приглашает добровольцев, имеющих предрасположенность к этому заболеванию, принять участие в тестировании, которое также может дать информацию об их здоровье. 

Подробности о наборе добровольцев вы найдете на официальном сайте.

Благодаря патенту США исследование получило значительную правовую защиту на одном из важнейших мировых рынков. Уникальный способ запатентован и в других странах, помимо США, включая страны — члены Европейского союза, Японию и Сингапур.

«Если клиническая проверка даст хорошие результаты в течение двух лет, мы сможем распространить наш неинвазивный тест для выявления рака поджелудочной железы за пределы Чехии и Европы», — сказал Михал Холчапек с факультета химической технологии Пардубицкого университета, возглавлявший исследовательскую группу.

Рак поджелудочной железы — десятый по распространенности вид рака. Обнаружить его на ранней стадии очень сложно, и в мире не существует утвержденного неинвазивного метода раннего выявления или программы профилактического скрининга. До 87% пациентов умирают от этой болезни. В 2022 году, например, в Чехии было диагностировано более 2 400 новых случаев заболевания.

В инновации команды Холчапека после взятия пробы из крови выделяется плазма или сыворотка, а затем в лаборатории происходит разделение липидов. С помощью хроматографической колонки они сортируются по молекулам, а затем разделяются по массе в масс-спектрометре.

Отдельные молекулы идентифицируются, определяется их количество, и спектры сравниваются с профилями больных и здоровых людей, которые статистически достоверно отличаются. Правильность диагностики рака поджелудочной железы составляет более 90%.
здоровье Чехия
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