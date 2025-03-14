Чешский тест позволяет выявить рак поджелудочной железы по капле крови. Он получил патент в США

Рак поджелудочной железы — десятый по распространенности вид рака. Однако его трудно обнаружить на ранней стадии, и в мире не существует утвержденного неинвазивного метода раннего выявления или программы профилактического скрининга. До 87 процентов пациентов умирают от этой болезни. В 2022 году, например, в Чехии было диагностировано более 2400 новых случаев заболевания.



Новый метод позволяет выявить один из самых опасных видов рака всего по одной капле крови. Патентная заявка занимает 75 страниц, и ученые описывают точный принцип работы метода, его применение и потенциальные возможности.



В настоящее время процедура проходит всестороннее тестирование; исследование проводится в сотрудничестве с 14 больницами по всей стране. Для участия в тестировании ищут добровольцев, имеющих предрасположенность к этому заболеванию, которые также могут получить информацию о своем здоровье. Как и в случае с другими видами рака, чем раньше он будет обнаружен, тем больше шансов у пациента выжить.



Чтобы записаться на участие в исследовании и получить дополнительную информацию, посетите сайт www.lipidica.cz, или следите за исследованием на LinkedIn, Facebook и Instagram.



Как работает тест



Тест является неинвазивным, поэтому нет необходимости непосредственно осматривать орган. Все, что требуется, — это забор крови, причем в минимальном объеме.



При этом методе после взятия образца из крови выделяется плазма или сыворотка, а затем в лаборатории происходит разделение липидов. С помощью хроматографической колонки они сортируются по молекулам, а затем разделяются по массе в масс-спектрометре. Отдельные молекулы идентифицируются, определяется их количество, и спектры сравниваются с профилями больных и здоровых людей, которые статистически достоверно отличаются. Правильность диагностики рака поджелудочной железы составляет более девяноста процентов.



Что меняет патент



Благодаря патенту США исследование получило значительную правовую защиту на одном из важнейших мировых рынков. Помимо США, уникальный метод защищен патентами и в других странах, включая страны-члены Европейского союза, Японию и Сингапур.



«Я очень рад, что нам удалось получить патент США, который открывает перед нами большие возможности в будущем. Если клиническая проверка даст хорошие результаты в течение двух лет, мы сможем распространить наш неинвазивный тест на рак поджелудочной железы за пределы Чешской Республики и Европы», — сказал профессор Михал Холчапек с факультета химической технологии Пардубицкого университета.



В прошлом году группа профессора Холчапека подробно описала тест и его метод в научном журнале Nature Communications.