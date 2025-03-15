В Чехии распространяется гепатит А
31 марта 2025
13:00
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С начала года сотрудники органов здравоохранения зарегистрировали 320 человек, заразившихся гепатитом А, что составляет половину всех случаев заболевания в прошлом году. Распространение инфекционной желтухи явно ускоряется, поэтому Национальный институт здоровья (NIH) призывает к более тщательному соблюдению гигиены и мытью рук. Особенно это касается детей, которые больше всего подвержены заболеванию.
«Снижение заболеваемости в сочетании с отсутствием вакцинации против этой инфекции привело к тому, что растет процент людей без защитных антител, крайне восприимчивых к заболеванию», — назвала некоторые причины такой заболеваемости Катерина Фабианова, заместитель руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здоровья.
В начале марта уже сообщалось о большем количестве инфицированных в Праге, Оломоуце, Моравии-Силезии и Усти-над-Лабем.
Вирусы выделяются больным человеком с фекалиями и передаются через руки на предметы, к которым прикасались другие люди.
Маленькие дети и дошкольники и/или молодые взрослые особенно восприимчивы к инфекции. Люди могут заразиться не только при непосредственном контакте с инфицированным человеком, но и при контакте с зараженными предметами, такими как корзины для покупок, продукты питания, поручни в общественном транспорте или даже дверные ручки, если к ним прикасаются несколько человек.
Инфекция гепатита А проявляется в течение длительного времени: инкубационный период может составлять от 15 до 50 дней. Поначалу симптомы напоминают грипп: лихорадка, тошнота, боли в животе, отсутствие аппетита. Позже появляется пожелтение кожи и белков, потемнение мочи и кожный зуд.
Поэтому гигиенисты и врачи призывают постоянно мыть руки и делать прививки от гепатита А, особенно если они собираются в отпуск в экзотические страны.
«Лучшая профилактическая мера — это вакцинация, в идеале — в раннем возрасте, потому что полная вакцинация защищает в долгосрочной перспективе», — говорит Барбора Макова, главный гигиенист.
Вакцинация не оплачивается государством, ее стоимость составляет до 2 000 чешских крон. Медицинские работники проводят вакцинацию против гепатита А в 147 местах, как показывает карта министерства здравоохранения.
В прошлом году за весь год медицинские работники зарегистрировали 636 случаев заражения, два человека умерли. Аналогичная волна инфекции прошла в Чехии на рубеже 2016 и 2017 годов.
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