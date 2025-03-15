В Чехии распространяется гепатит А

«Снижение заболеваемости в сочетании с отсутствием вакцинации против этой инфекции привело к тому, что растет процент людей без защитных антител, крайне восприимчивых к заболеванию», — назвала некоторые причины такой заболеваемости Катерина Фабианова, заместитель руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здоровья.





В начале марта уже сообщалось о большем количестве инфицированных в Праге, Оломоуце, Моравии-Силезии и Усти-над-Лабем.





Вирусы выделяются больным человеком с фекалиями и передаются через руки на предметы, к которым прикасались другие люди.





Маленькие дети и дошкольники и/или молодые взрослые особенно восприимчивы к инфекции. Люди могут заразиться не только при непосредственном контакте с инфицированным человеком, но и при контакте с зараженными предметами, такими как корзины для покупок, продукты питания, поручни в общественном транспорте или даже дверные ручки, если к ним прикасаются несколько человек.





Инфекция гепатита А проявляется в течение длительного времени: инкубационный период может составлять от 15 до 50 дней. Поначалу симптомы напоминают грипп: лихорадка, тошнота, боли в животе, отсутствие аппетита. Позже появляется пожелтение кожи и белков, потемнение мочи и кожный зуд.

Поэтому гигиенисты и врачи призывают постоянно мыть руки и делать прививки от гепатита А, особенно если они собираются в отпуск в экзотические страны.





«Лучшая профилактическая мера — это вакцинация, в идеале — в раннем возрасте, потому что полная вакцинация защищает в долгосрочной перспективе», — говорит Барбора Макова, главный гигиенист.





Вакцинация не оплачивается государством, ее стоимость составляет до 2 000 чешских крон. Медицинские работники проводят вакцинацию против гепатита А в 147 местах, как показывает карта министерства здравоохранения.





В прошлом году за весь год медицинские работники зарегистрировали 636 случаев заражения, два человека умерли. Аналогичная волна инфекции прошла в Чехии на рубеже 2016 и 2017 годов.