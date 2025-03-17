Нехватку врачей будут решать объединенные врачебные кабинеты

В Чешской Республике насчитывается около 5 000 врачей общей практики для взрослых и 2 000 для детей. Несмотря на это, 130 000 детей нигде не зарегистрированы, как и около 800 000 взрослых.



Исправить ситуацию призваны так называемые групповые практики. «Только в январе и феврале этого года их было создано более 150», — говорит Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики Чешской Республики.



С этого года медицинские страховые компании оказывают им финансовую поддержку. Условием является то, что практика должна обслуживать не менее 1 800 пациентов и действовать во все рабочие дни. Также требуется электронная система записи на прием.





Модель, известная в Скандинавии, поощряет врачей к привлечению дополнительного специалиста на неполный рабочий день (максимум два) для увеличения нагрузки. Благодаря этому они могут, например, зарегистрировать 100 новых застрахованных в год и получить от страховой компании бонус в размере 50 000 крон.



Таким образом, пациенты будут уверены, что получат лечение и что врач будет иметь замену во время отпуска. У врача с командной практикой может быть до двух приемных кабинетов на расстоянии 15 километров.



Это преимущество особенно важно для начинающих терапевтов. До сих пор они могли либо открыть собственную практику, что очень сложно с финансовой и бюрократической точки зрения, либо работать на компанию. В итоге они могут покрывать свои расходы, но при этом пользоваться дорогостоящим оборудованием, административным или другим немедицинским персоналом. Это также снижает риск закрытия практики без замены, если пожилой врач уходит на пенсию.



Практикующие врачи отмечают, что интерес к их специальности проявляют студенты. Однако не на всех распространяются субсидии Министерства здравоохранения, которые позволяют врачам привлекать их в свою практику и обучать в рамках своего образования. Ассоциация считает, что регионы также могли бы внести свой вклад.