Увеличение числа пациентов с болезнью Паркинсона связано не только со старением населения

Увеличение числа пациентов с болезнью Паркинсона, которая проявляется в скованности или, наоборот, неконтролируемом треморе, связано не только со старением населения, считают врачи. Даже без этого с 1990 года число случаев заболевания в мире увеличилось на 61%. По оценкам, в Чешской Республике этим заболеванием страдают от 30 000 до 50 000 пациентов; примерно одному из пяти можно помочь с помощью глубокой стимуляции мозга, при которой в мозг вводятся электроды.

Врачи пока точно не знают, почему возникает заболевание, но влияние оказывают генетика, образ жизни, например, отсутствие физических нагрузок, некоторые инфекции или внешняя среда. Так, пациенты чаще всего приезжают из сельской местности, что может быть связано с воздействием пестицидов или средств для уничтожения насекомых в сельском хозяйстве, говорит Филип Ружичка из центра интервенционной терапии двигательных расстройств при местной клинике. Заболевание в большинстве случаев ярко проявляется в возрасте от 50 до 65 лет, но скрыто развивается с менее выраженными симптомами на 20 лет раньше. Типичным симптомам, таким как скованность, медлительность, нарушения походки или непроизвольные движения, могут предшествовать запоры, усталость, депрессия или нарушения обоняния. «Происходит потеря нейронов или нарушение связи между отдельными нейронами в мозге», — описывает Ружичка. В Чехии около 3 000 пациентов получают помощь от метода глубокой стимуляции мозга, который впервые был опробован врачами более 27 лет назад. Нейрохирурги больницы «На Гомолце», с которой сотрудничает VFN, вставляют электроды в точно определенное место в мозге размером с рисовое зерно. Затем это место стимулируется электрическими импульсами постоянно или по мере необходимости, чтобы облегчить проблемы пациента. Электроды управляются устройством размером со спичечный коробок, которое имплантируется пациенту под кожу груди. Обычно его нельзя перезаряжать, поэтому через четыре-шесть лет его необходимо заменить. Кроме того, новое устройство может отслеживать электрические импульсы мозга и адаптировать свою работу к ним. «Этот адаптивный метод даже лучше, чем непрерывная стимуляция», — объясняет Роберт Йех, руководитель клиники. Он работает отдельно для правого и левого полушарий и благодаря этому способен сообщить пациенту, что в мозге достаточно дофамина, тем самым улучшая двигательные навыки и уменьшая тремор и ригидность», — добавил он. На данный момент первые пять пациентов из VFN уже опробовали новинку, а около 70 уже имеют устройства для ее работы. «Мы проводим исследование с использованием искусственного интеллекта, чтобы помочь оптимально настроить устройства адаптивной стимуляции», — пояснил он. В настоящее время на достижение правильных настроек устройства уходит несколько месяцев, после чего у пациентов значительно уменьшается количество симптомов. Им также приходится продолжать принимать лекарства, но в остальном они практически не имеют ограничений. В Чешской Республике стимуляторы вживляют пациентам в трех больницах, но Йех считает, что этот метод можно использовать чаще. По его словам, у пациентов, которые не могут или не хотят вживлять электроды в мозг, есть и другие варианты лечения, например, постоянное дозирование лекарств с помощью помпы, вживляемой прямо под кожу.