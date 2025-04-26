Треть женщин в Чехии пренебрегают профилактическими гинекологическими осмотрами, чаще всего — пожилые женщины

Первый визит к детскому гинекологу рекомендуется нанести, как правило, после первой менструации. Часто это консультация, без необходимости внутреннего осмотра, если нет причин. Это важно не только для профилактики, но и для просвещения, например, о контрацепции или вакцинации против рака шейки матки.





Разумеется, на прием к гинекологу следует записываться сразу после начала половой жизни. При возникновении проблем, таких как нерегулярные месячные, сильные боли, выделения или другие проблемы, девушка должна прийти на прием сразу же, независимо от своего возраста.





Проблемы, с которыми сталкиваются женщины, часто зависят от возраста. У молодых женщин чаще всего встречается так называемый дисбиоз влагалища — дисбаланс между типами бактерий, входящих в состав естественной микрофлоры влагалища.





Также очень распространены инфекции, которые проявляются выделениями, болезненными менструациями, зудом. Согласно имеющейся статистике, 75% женщин хотя бы раз в жизни заболевают микозом влагалища, а 5% из них страдают от хронического воспаления. Сильные болезненные менструации, боли в нижней части живота или в области таза, болезненный половой акт могут указывать на наличие эндометриоза — заболевания, которым страдает примерно каждая десятая женщина репродуктивного возраста.





С возрастом становятся более распространенными злокачественные опухоли матки: примерно 75-80% случаев приходится на возраст после 50 лет. То же самое относится и к раку шейки матки. Это одно из самых частых онкологических заболеваний, от которого в Чешской Республике ежегодно умирает около 400 женщин.





Большинство женщин на ранней стадии рака не испытывают никаких неприятных ощущений. Регулярные осмотры помогают выявить проблему на ранней стадии. Кроме того, в большинстве случаев врач может обнаружить рак шейки матки еще до того, как он проявится.