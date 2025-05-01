Альтернативы сигарет небезопасны: никотин вредит сердцу, сосудам и мозгу

«Производители стремятся создать иллюзию безвредности, предлагая модные устройства с привлекательными вкусами и ароматами, — поясняет Анна Никлова, руководитель Центра содействия общественному здоровью SZÚ. — Однако все эти продукты содержат никотин, вызывающий сильное привыкание и оказывающий разрушительное воздействие на здоровье».





Особую тревогу вызывает то, что маркетинговая стратегия производителей часто нацелена на несовершеннолетних. Именно поэтому цель новой кампании — объяснить подросткам реальные риски употребления никотиновых продуктов и разоблачить рекламные уловки, которые формируют ложное представление о безопасности таких товаров.





Никотин — опасное вещество, которое вызывает зависимость, нарушает работу сердца, сосудов и мозга. «Дети должны понимать, что в этих ярких, ароматных продуктах содержится яд, — подчеркивает главный санитарный врач Барбора Мацкова. — Никотин изменяет работу нервной системы, может привести к расстройствам настроения, повышенной импульсивности и долгосрочным проблемам с вниманием и обучением».





Особенно опасно влияние никотина на развивающийся мозг подростков, который продолжает формироваться до 25 лет. Кроме того, вещество повышает артериальное давление, учащает сердцебиение и способно вызвать острое отравление — особенно у детей, употребляющих продукты с высоким содержанием никотина.



Симптомы интоксикации включают бледность, холодный пот, тошноту, рвоту, головную боль, головокружение и обмороки.





По данным Глобального опроса молодежи о табаке (GYTS) за 2022 год, в Чехии 21,4% школьников пользуются электронными сигаретами, а 8,1% — никотиновыми пакетиками. Эксперты отмечают, что количество подростков, употребляющих никотиновые продукты, продолжает расти.