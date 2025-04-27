Более частое измерение уровня холестерина или сахара. Врачи-терапевты в Чехии хотят расширить профилактику

Например, повышенный уровень холестерина, который может привести к заболеваниям кровеносных сосудов, врачи регулярно проверяют с тридцати лет. Теперь они должны начинать на пять лет раньше. Также следует проверять уровень сахара в крови при каждом профилактическом визите на предмет диабета.



Людям старше тридцати лет должны проходить ЭКГ. «Раньше, например, мы можем оценить, увеличено ли сердце, есть ли у пациента аритмия, и таким образом вполне можем повлиять на его дальнейшую судьбу и значительно улучшить прогноз», — объясняет взрослый врач общей практики Якуб Шедиви.



В настоящее время в программу обследования также входит анализ крови каждые два года и тесты печени. Они покажут, откладывается ли жир в этом органе — возможно, из-за лишнего веса или употребления алкоголя. «Жировая ткань в долгосрочной перспективе может превратиться в фиброз, то есть ткань печени превращается в соединительную ткань, и печень может ухудшиться или развиться цирроз. Хорошо бы контролировать эти параметры до того, как это произойдет», — отметил Грей.



Врачи также должны уделять еще больше внимания контролю ожирения. Сейчас они делают это с помощью так называемого индекса ИМТ. Кроме того, теперь им следует измерять окружность талии пациентов.



Более персонализированные осмотры



По словам министра, указ, регулирующий содержание обследования, вступит в силу в следующем году. Он также позволит врачам проводить предписанные обследования пациентов с высоким риском по мере необходимости.



«Профилактические осмотры будут в большей степени учитывать возраст и пол пациента, возможно, то, от чего он лечится. Это означает, что они будут гораздо более персонализированными», — прогнозирует Валек.



Но это только в том случае, если пациенты будут приходить на профилактику раз в два года. В настоящее время это делают не более половины людей.