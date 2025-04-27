Более частое измерение уровня холестерина или сахара. Врачи-терапевты в Чехии хотят расширить профилактику
27 апреля 2025
13:00
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Врачи общей практики хотят расширить профилактические осмотры. Согласно проекту постановления, который они представили министру здравоохранения Властимилу Валеку (TOP 09), они хотели бы проводить некоторые обследования более молодых пациентов, чем сейчас, особенно те, которые могут выявить заболевания сердца и кровеносных сосудов. Они являются самой распространенной причиной смерти в Чехии, ежегодно от них умирает сорок тысяч человек.
Например, повышенный уровень холестерина, который может привести к заболеваниям кровеносных сосудов, врачи регулярно проверяют с тридцати лет. Теперь они должны начинать на пять лет раньше. Также следует проверять уровень сахара в крови при каждом профилактическом визите на предмет диабета.
Людям старше тридцати лет должны проходить ЭКГ. «Раньше, например, мы можем оценить, увеличено ли сердце, есть ли у пациента аритмия, и таким образом вполне можем повлиять на его дальнейшую судьбу и значительно улучшить прогноз», — объясняет взрослый врач общей практики Якуб Шедиви.
В настоящее время в программу обследования также входит анализ крови каждые два года и тесты печени. Они покажут, откладывается ли жир в этом органе — возможно, из-за лишнего веса или употребления алкоголя. «Жировая ткань в долгосрочной перспективе может превратиться в фиброз, то есть ткань печени превращается в соединительную ткань, и печень может ухудшиться или развиться цирроз. Хорошо бы контролировать эти параметры до того, как это произойдет», — отметил Грей.
Врачи также должны уделять еще больше внимания контролю ожирения. Сейчас они делают это с помощью так называемого индекса ИМТ. Кроме того, теперь им следует измерять окружность талии пациентов.
Более персонализированные осмотры
По словам министра, указ, регулирующий содержание обследования, вступит в силу в следующем году. Он также позволит врачам проводить предписанные обследования пациентов с высоким риском по мере необходимости.
«Профилактические осмотры будут в большей степени учитывать возраст и пол пациента, возможно, то, от чего он лечится. Это означает, что они будут гораздо более персонализированными», — прогнозирует Валек.
Но это только в том случае, если пациенты будут приходить на профилактику раз в два года. В настоящее время это делают не более половины людей.
Людям старше тридцати лет должны проходить ЭКГ. «Раньше, например, мы можем оценить, увеличено ли сердце, есть ли у пациента аритмия, и таким образом вполне можем повлиять на его дальнейшую судьбу и значительно улучшить прогноз», — объясняет взрослый врач общей практики Якуб Шедиви.
В настоящее время в программу обследования также входит анализ крови каждые два года и тесты печени. Они покажут, откладывается ли жир в этом органе — возможно, из-за лишнего веса или употребления алкоголя. «Жировая ткань в долгосрочной перспективе может превратиться в фиброз, то есть ткань печени превращается в соединительную ткань, и печень может ухудшиться или развиться цирроз. Хорошо бы контролировать эти параметры до того, как это произойдет», — отметил Грей.
Врачи также должны уделять еще больше внимания контролю ожирения. Сейчас они делают это с помощью так называемого индекса ИМТ. Кроме того, теперь им следует измерять окружность талии пациентов.
Более персонализированные осмотры
По словам министра, указ, регулирующий содержание обследования, вступит в силу в следующем году. Он также позволит врачам проводить предписанные обследования пациентов с высоким риском по мере необходимости.
«Профилактические осмотры будут в большей степени учитывать возраст и пол пациента, возможно, то, от чего он лечится. Это означает, что они будут гораздо более персонализированными», — прогнозирует Валек.
Но это только в том случае, если пациенты будут приходить на профилактику раз в два года. В настоящее время это делают не более половины людей.