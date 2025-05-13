Медсестры могут занять место врачей, полагают эксперты
13 мая 2025
21:00
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В некоторых областях и дисциплинах медсестры, получившие высшее образование, могли бы оказывать услуги, которые сегодня предоставляют врачи. Возможно, в предоперационном или послеоперационном уходе, считают эксперты.
Медсестра общего профиля следит за состоянием пациента после операции, составляет план реабилитации и определяет возможность выписки пациента. Это примеры компетенций, которыми могут обладать медсестры, получившие образование.
«В Чехии есть области, где не хватает врачей, например, гериатрия, больницы для долговременных больных или дома престарелых, где я вижу возможность для медсестер показать, что они могут оказать помощь», — говорит Мария Звоничкова из Института сестринского дела при 3-м медицинском факультете Карлова университета и Центральном военном госпитале в Праге.
Примером того, как медсестры уже берут на себя гораздо больше обязанностей, может служить ситуация в Институте рака имени Масарика. Здесь медсестры-специалисты берут на себя роль координаторов онкологической помощи и сопровождают пациентов на протяжении всего процесса лечения. В будущем их роль должна распространиться и на период после окончания лечения.
«Эта модель очень хорошо применяется в анестезиологии как в Великобритании, так и в США. В зависимости от состояния пациента и типа процедуры медсестры планируют и проводят предоперационную подготовку. При возникновении проблем они консультируются с врачом, но в остальном все зависит от них. В нашей стране это пока работает только в Тршинеце», — добавляет Звоничкова.
На основании этих нескольких примеров эксперты и особенно практикующие врачи объясняют, что медицинские сестры общего профиля могут заниматься более чем одним видом профессиональной деятельности, поскольку они имеют для этого профессиональную квалификацию.
Однако, как говорили эксперты на встрече в понедельник в Палате депутатов, уже сегодня в некоторых областях здравоохранения у медсестер больше возможностей для работы. Но на практике это не всегда удается совместить.
«Необходимо подумать, можно ли принять декрет, чтобы сделать его гибким. Это означает, что медсестрам можно будет присваивать дополнительные компетенции», — сказала Ивана Мадлова, депутат от движения ANO, которая организовала встречу.
«Есть много компетенций, которые могли бы взять на себя медсестры. Есть врачи, которые приветствовали бы это, но есть и те, кто предпочел бы иметь нас в качестве своих помощников. Так что перемены — дело долгое», — говорит Яна Новакова, заместитель по сестринскому делу в университетской больнице Мотол в Праге.
В связи с этим важно провести дискуссию с профессиональными медицинскими обществами о том, какую деятельность медсестры могли бы взять на себя вместо врачей.
«Мы обратились во все профессиональные медицинские общества, и все, кроме одного, не возражали против расширения компетенций медсестер. Но когда мы говорим, что давайте поговорим конкретно о компетенциях, которые должны быть актуальными, ответа нет», — рассказывает Мартина Шочманова, президент Чешской ассоциации медсестер, описывая свой опыт переговоров.
«Я чувствую небольшой страх со стороны медицинских обществ, что мы хотим лишить их работы», — подтверждает Алиса Стрнадова, главная медсестра Чешской Республики.
Вопрос оплаты труда идет рука об руку с расширением компетенций. Поскольку требования к медсестрам общего профиля растут, представители отрасли добиваются повышения зарплат и окладов.
«Медсестра общего профиля — единственный работник с высшим образованием, который классифицируется максимум по 12-му разряду. Все остальные профессии с университетским образованием получают до 16-го разряда. Это огромная ошибка», — говорит Дагмар Житникова, председатель Чешского профсоюза работников здравоохранения и социального обеспечения.
Более того, по ее словам, медсестры общего профиля обычно доходят только до 10-го класса оплаты труда, то есть примерно от 30 000 чешских крон грубого вознаграждения в месяц до 43 000 чешских крон, в зависимости от опыта работы. Поэтому профсоюзы хотят договориться о повышении зарплаты медсестер общего профиля на один разряд и увеличении максимальной зарплаты до 14-го разряда.
По данным Чешского статистического управления, средняя ежемесячная зарплата медсестры общего профиля в 2023 году составляла 51 905 чешских крон до вычета налогов. Она была выше в стационарных учреждениях, где составляла 58 552 чешских крон.
«В Чехии есть области, где не хватает врачей, например, гериатрия, больницы для долговременных больных или дома престарелых, где я вижу возможность для медсестер показать, что они могут оказать помощь», — говорит Мария Звоничкова из Института сестринского дела при 3-м медицинском факультете Карлова университета и Центральном военном госпитале в Праге.
Примером того, как медсестры уже берут на себя гораздо больше обязанностей, может служить ситуация в Институте рака имени Масарика. Здесь медсестры-специалисты берут на себя роль координаторов онкологической помощи и сопровождают пациентов на протяжении всего процесса лечения. В будущем их роль должна распространиться и на период после окончания лечения.
«Эта модель очень хорошо применяется в анестезиологии как в Великобритании, так и в США. В зависимости от состояния пациента и типа процедуры медсестры планируют и проводят предоперационную подготовку. При возникновении проблем они консультируются с врачом, но в остальном все зависит от них. В нашей стране это пока работает только в Тршинеце», — добавляет Звоничкова.
На основании этих нескольких примеров эксперты и особенно практикующие врачи объясняют, что медицинские сестры общего профиля могут заниматься более чем одним видом профессиональной деятельности, поскольку они имеют для этого профессиональную квалификацию.
Однако, как говорили эксперты на встрече в понедельник в Палате депутатов, уже сегодня в некоторых областях здравоохранения у медсестер больше возможностей для работы. Но на практике это не всегда удается совместить.
«Необходимо подумать, можно ли принять декрет, чтобы сделать его гибким. Это означает, что медсестрам можно будет присваивать дополнительные компетенции», — сказала Ивана Мадлова, депутат от движения ANO, которая организовала встречу.
«Есть много компетенций, которые могли бы взять на себя медсестры. Есть врачи, которые приветствовали бы это, но есть и те, кто предпочел бы иметь нас в качестве своих помощников. Так что перемены — дело долгое», — говорит Яна Новакова, заместитель по сестринскому делу в университетской больнице Мотол в Праге.
В связи с этим важно провести дискуссию с профессиональными медицинскими обществами о том, какую деятельность медсестры могли бы взять на себя вместо врачей.
«Мы обратились во все профессиональные медицинские общества, и все, кроме одного, не возражали против расширения компетенций медсестер. Но когда мы говорим, что давайте поговорим конкретно о компетенциях, которые должны быть актуальными, ответа нет», — рассказывает Мартина Шочманова, президент Чешской ассоциации медсестер, описывая свой опыт переговоров.
«Я чувствую небольшой страх со стороны медицинских обществ, что мы хотим лишить их работы», — подтверждает Алиса Стрнадова, главная медсестра Чешской Республики.
Вопрос оплаты труда идет рука об руку с расширением компетенций. Поскольку требования к медсестрам общего профиля растут, представители отрасли добиваются повышения зарплат и окладов.
«Медсестра общего профиля — единственный работник с высшим образованием, который классифицируется максимум по 12-му разряду. Все остальные профессии с университетским образованием получают до 16-го разряда. Это огромная ошибка», — говорит Дагмар Житникова, председатель Чешского профсоюза работников здравоохранения и социального обеспечения.
Более того, по ее словам, медсестры общего профиля обычно доходят только до 10-го класса оплаты труда, то есть примерно от 30 000 чешских крон грубого вознаграждения в месяц до 43 000 чешских крон, в зависимости от опыта работы. Поэтому профсоюзы хотят договориться о повышении зарплаты медсестер общего профиля на один разряд и увеличении максимальной зарплаты до 14-го разряда.
По данным Чешского статистического управления, средняя ежемесячная зарплата медсестры общего профиля в 2023 году составляла 51 905 чешских крон до вычета налогов. Она была выше в стационарных учреждениях, где составляла 58 552 чешских крон.