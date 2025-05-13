Медсестры могут занять место врачей, полагают эксперты

Новости и статьи 13 мая 2025 21:00 494

В некоторых областях и дисциплинах медсестры, получившие высшее образование, могли бы оказывать услуги, которые сегодня предоставляют врачи. Возможно, в предоперационном или послеоперационном уходе, считают эксперты.