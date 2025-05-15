ОБЗОР: За что могут взимать плату в медицинских учреждениях в Чехии

Новости и статьи 15 мая 2025 16:30 402

Что не запрещено, то дозволено. Этим принципом руководствуется чешское здравоохранение в отношении платы за медицинские услуги уже много лет, и законодатели не спешат вносить ясность в эту сферу. Постепенно люди привыкают платить за более ранний прием у специалиста, за отдельную палату в больнице или, например, за выбор конкретного врача или медсестры, и задаются вопросом, зачем им вообще нужна медицинская страховка. Врач не может ставить платную услугу условием для лечения, но и пациент не всегда имеет автоматическое право на все бесплатно.