ОБЗОР: За что могут взимать плату в медицинских учреждениях в Чехии
15 мая 2025
16:30
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Что не запрещено, то дозволено. Этим принципом руководствуется чешское здравоохранение в отношении платы за медицинские услуги уже много лет, и законодатели не спешат вносить ясность в эту сферу. Постепенно люди привыкают платить за более ранний прием у специалиста, за отдельную палату в больнице или, например, за выбор конкретного врача или медсестры, и задаются вопросом, зачем им вообще нужна медицинская страховка. Врач не может ставить платную услугу условием для лечения, но и пациент не всегда имеет автоматическое право на все бесплатно.
— Бесплатна ли регистрация у терапевта, стоматолога, гинеколога или другого амбулаторного специалиста?
— Да. Каждый гражданин Чешской Республики имеет право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках государственного медицинского страхования, которое включает в себя регистрацию у врача и предоставление базового объема медицинских услуг. Однако врач должен иметь договор с страховой компанией, в которой зарегистрирован пациент.
Если врач все же требует регистрационный взнос, а пациент отказывается его платить, врач не может направить его к другому врачу. Это является нарушением договора со страховой компанией.
— Может ли врач требовать плату за прием вне рабочего времени?
— Это возможно. Закон этого не запрещает и не регулирует. Поэтому врачи требуют разные суммы за прием вне гарантированных страховыми компаниями часов работы.
— Да. Каждый гражданин Чешской Республики имеет право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках государственного медицинского страхования, которое включает в себя регистрацию у врача и предоставление базового объема медицинских услуг. Однако врач должен иметь договор с страховой компанией, в которой зарегистрирован пациент.
Если врач все же требует регистрационный взнос, а пациент отказывается его платить, врач не может направить его к другому врачу. Это является нарушением договора со страховой компанией.
— Может ли врач требовать плату за прием вне рабочего времени?
— Это возможно. Закон этого не запрещает и не регулирует. Поэтому врачи требуют разные суммы за прием вне гарантированных страховыми компаниями часов работы.
«Сама по себе плата за прием вне часов работы не противоречит условиям договора, но необходимо оценить конкретные обстоятельства каждого случая», — заявила пресс-секретарь Всеобщей медицинской страховой компании Виктория Пливова.
Незаконно, если врач взимает с пациента плату не только за лечение вне рабочего времени, но и за проведенную процедуру, которую он затем выставляет на оплату медицинской страховой компании. Пациент может проверить это в приложении своей страховой компании, где есть выписка о том, что она за него оплатила.
— Законно ли просить плату за приоритетный срок обследования?
— Это граничит с законом. Пока это не запрещено, если учреждение предлагает запись вне обычных часов работы, которые зарезервированы для застрахованных, и они получают лечение «бесплатно», то есть за счет страховой компании.
В некоторых местах в течение недели для платных пациентов резервируются слоты, благодаря чему им гарантируется лечение в течение нескольких дней или максимум недель, в то время как незаплатившие ждут даже месяцами.
Однако часть врачей не обращает внимания на это. Поэтому перед тем, как заплатить сотни или тысячи крон за приоритетный прием, целесообразно проверить на сайте врача, не входит ли лечение в выбранное время в обычные часы приема. В случае необходимости, следует уведомить об этом страховую компанию.
Министерство здравоохранения утверждает, что такой подход противоречит принципу, согласно которому люди должны лечиться и обследоваться в зависимости от тяжести их состояния, а не от того, платят они или нет. Запись пациента и назначение срока его приема являются частью оплачиваемой медицинской помощи.
— Если я не приду на обследование и не сообщу об этом врачу заранее, он может потребовать от меня деньги?
— Может. Он мог бы предложить выделенное время кому-то другому и получить оплату за оказанную помощь от медицинской страховой компании. В этом случае он ничего не получит. Никакие законодательные акты этому не препятствуют, но пациент должен быть заранее проинформирован о таком порядке и дать на это свое согласие. Некоторые врачебные кабинеты решают этот вопрос договорным путем, то есть при регистрации пациент подписывает согласие с правилами кабинета. Они могут включать в себя штраф за отсутствие без уважительной причины.
Без предварительного согласия пациента это не может быть взыскано.
— Обязательна ли плата за посещение отделения неотложной помощи в больнице или поликлинике?
— Да. В настоящее время размер регулирующего сбора составляет 90 крон, и это единственный сбор, который взимается при посещении пункта неотложной помощи (включая стоматологическую). Если состояние пациента настолько серьезно, что он должен быть госпитализирован, сумма не взимается.
Регулирующие сборы не распространяются на социально незащищенные группы, например, людей, находящихся в материальной нужде, клиентов домов престарелых или домов с особым режимом, которые не имеют никакого дохода или после оплаты проживания и питания у них не остается даже 15% дохода. Исключение составляют также дети, помещенные в учреждения защитного или институционального воспитания, или, например, дети, переданные на попечение приемных родителей.
— Могу ли я отказаться от годовой или полугодовой платы за пакет «дополнительных услуг»?
— Безусловно, да. И, по мнению медицинских страховых компаний и Министерства здравоохранения, это не должно повлиять на предоставление вам медицинской помощи в объеме, полностью оплачиваемом из государственного медицинского страхования.
Врачи обычно предлагают этот пакет в качестве альтернативы услугам, оплачиваемым страховкой.
«Решение о том, хочет ли пациент воспользоваться предлагаемыми (неоплачиваемыми) услугами, всегда остается за ним», — заявляет VZP.
В качестве дополнительных услуг предлагаются, например, «комфортная приемная», запись на прием на точное время, выбор врача и медсестры или услуги регистратуры. В родильном доме это может быть бесплатная парковка, питание для сопровождающих при родах или круглосуточные телефонные консультации акушерки. Некоторые кабинеты включают в дополнительные услуги возможность связаться с врачом в любое время по личному номеру, но сами телефонные консультации в некоторых случаях могут оплачиваться из страхового полиса.
— Что мне грозит, если я откажусь от дополнительных услуг?
— Ничего. Каждый пациент может свободно решить, интересуют ли его услуги, выходящие за рамки государственного медицинского страхования, или нет. Такую оплату нельзя требовать в обязательном порядке, если клиника имеет договор с медицинской страховой компанией. Если кто-то поступает таким образом, целесообразно сообщить об этом своей страховой компании и потребовать проверки.
— Как по прайс-листу кабинета узнать, что покрывает мое медицинское страхование?
— Прайс-лист должен содержать только те позиции, которые не покрываются страховкой. Кабинет не может требовать оплаты того, что уже оплачено ею. Однако следует проявить осторожность, и в случае сомнений можно проконсультироваться со страховой компанией. Хотя даже это может быть не однозначным.
Может случиться так, что то, что один специалист зафиксировал в договоре со страховой компанией как «бесплатную» услугу, другой может не иметь. Это означает, что то, что в одном кабинете бесплатно, в соседнем могут потребовать оплатить, причем совершенно законно и обоснованно. И именно в этом заключается неясный характер всей системы.
Также может случиться, что страховая компания оплачивает конкретную медицинскую услугу только при определенных условиях и в определенных ситуациях. Во всех остальных случаях врач может снова потребовать оплату от пациента. Например, если человек прошел комплексное профилактическое обследование и требует его повторить до того, как он снова получит право на бесплатное обслуживание.
Врачи могут взимать плату за различные услуги, например, за выписки из медицинских карт (административные услуги) или обследования, необходимые для получения водительских прав, разрешения на оружие и т. д.
— Что оплачивает страховая компания в любом случае?
— Расходы на лечение в отделении неотложной помощи или службе скорой помощи (за исключением регулирующего сбора). Профилактические осморы у терапевта, стоматолога или гинеколога через регулярные промежутки времени. Кроме того, это регистрация у этих специалистов и оказание медицинской помощи, которая необходима и обоснована с медицинской точки зрения.
Также покрывается регистрация у амбулаторных специалистов (например, кардиологов, дерматологов и т. д.), если они имеют договоры со страховыми компаниями, а также предоставляемая ими базовая медицинская помощь.
Если поликлиника имеет договоры со страховыми компаниями, она должна лечить пациента бесплатно, хотя и в базовом объеме.
— Можно ли доплатить только за использование более качественных материалов или медицинских средств?
— Пока нет. Можно получить бесплатное лечение по страховке или, наоборот, полностью оплатить более качественные услуги, то есть работу врача, материалы и использованные лекарства. Доплачивать только за использование других материалов, например, более качественного грудного имплантата или более качественных линз, закон не позволяет.
Предложение правых партий ODS и TOP 09 о легализации этой модели, при которой пациент доплачивал бы только разницу между стоимостью более качественного материала и стоимостью покрываемого страховкой варианта, недавно было отклонено депутатами.
— К кому я могу обратиться для проверки или подать жалобу?
— В свою медицинскую страховую компанию или в региональный орган, который выдает разрешения на оказание медицинской помощи на своей территории. В некоторых случаях можно обратиться в орган омбудсмена.
В случае стоматологических кабинетов или других специалистов, которые не работают по страховке, можно подать жалобу в финансовую администрацию, которая контролирует ценообразование. Однако всегда необходимо подробно предоставить все документы, включая квитанции и переписку.
— Прайс-лист должен содержать только те позиции, которые не покрываются страховкой. Кабинет не может требовать оплаты того, что уже оплачено ею. Однако следует проявить осторожность, и в случае сомнений можно проконсультироваться со страховой компанией. Хотя даже это может быть не однозначным.
Может случиться так, что то, что один специалист зафиксировал в договоре со страховой компанией как «бесплатную» услугу, другой может не иметь. Это означает, что то, что в одном кабинете бесплатно, в соседнем могут потребовать оплатить, причем совершенно законно и обоснованно. И именно в этом заключается неясный характер всей системы.
Также может случиться, что страховая компания оплачивает конкретную медицинскую услугу только при определенных условиях и в определенных ситуациях. Во всех остальных случаях врач может снова потребовать оплату от пациента. Например, если человек прошел комплексное профилактическое обследование и требует его повторить до того, как он снова получит право на бесплатное обслуживание.
Врачи могут взимать плату за различные услуги, например, за выписки из медицинских карт (административные услуги) или обследования, необходимые для получения водительских прав, разрешения на оружие и т. д.
— Что оплачивает страховая компания в любом случае?
— Расходы на лечение в отделении неотложной помощи или службе скорой помощи (за исключением регулирующего сбора). Профилактические осморы у терапевта, стоматолога или гинеколога через регулярные промежутки времени. Кроме того, это регистрация у этих специалистов и оказание медицинской помощи, которая необходима и обоснована с медицинской точки зрения.
Также покрывается регистрация у амбулаторных специалистов (например, кардиологов, дерматологов и т. д.), если они имеют договоры со страховыми компаниями, а также предоставляемая ими базовая медицинская помощь.
Если поликлиника имеет договоры со страховыми компаниями, она должна лечить пациента бесплатно, хотя и в базовом объеме.
— Можно ли доплатить только за использование более качественных материалов или медицинских средств?
— Пока нет. Можно получить бесплатное лечение по страховке или, наоборот, полностью оплатить более качественные услуги, то есть работу врача, материалы и использованные лекарства. Доплачивать только за использование других материалов, например, более качественного грудного имплантата или более качественных линз, закон не позволяет.
Предложение правых партий ODS и TOP 09 о легализации этой модели, при которой пациент доплачивал бы только разницу между стоимостью более качественного материала и стоимостью покрываемого страховкой варианта, недавно было отклонено депутатами.
— К кому я могу обратиться для проверки или подать жалобу?
— В свою медицинскую страховую компанию или в региональный орган, который выдает разрешения на оказание медицинской помощи на своей территории. В некоторых случаях можно обратиться в орган омбудсмена.
В случае стоматологических кабинетов или других специалистов, которые не работают по страховке, можно подать жалобу в финансовую администрацию, которая контролирует ценообразование. Однако всегда необходимо подробно предоставить все документы, включая квитанции и переписку.