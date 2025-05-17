Две трети алкоголя в Чехии выпивает пятая часть потребителей
17 мая 2025
17:00
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Более двух третей всего алкоголя, потребляемого в Чешской Республике, выпивает пятая часть пьющих. Об этом заявили эксперты на семинаре «Вместе за более здоровую Чехию», который состоялся в Палате депутатов. По их данным, последствия чрезмерного употребления алкоголя для здоровья и социальной сферы достигают десятков миллиардов крон в год, при этом с ним связано до 8 000 смертей в год. При этом государство собирает около 15 миллиардов крон в виде акциза на алкоголь.
«В рамках профилактики мы должны работать с людьми в направлении умеренного потребления и одновременно обеспечить сеть помощи для тех, кто имеет проблемы. Регулирование должно быть направлено скорее на поддержку менее рискованных продуктов, чем на повсеместные ограничения», — сказал председатель правления аналитического центра «Рациональная политика в области зависимостей» и бывший правительственный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборил.
По его мнению, слабоалкогольные напитки должны иметь, например, налоговые льготы или более выгодные условия для продажи и рекламы. Напротив, в отношении более крепких напитков эксперты предлагают ужесточить правила, например, ограничить места и время продажи или ввести налогообложение в зависимости от содержания чистого спирта. Призыв к принятию этих мер подписали десятки организаций, в том числе представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Чехии и Чешская медицинская палата.
Экономист Михаэл Фанта из Центра экономических и рыночных анализов (CETA) заявил, что было бы целесообразно ограничить доступность самых дешевых видов алкоголя, например, путем введения минимальной цены на определенное количество чистого спирта.
По данным Дагмар Дзуровой из Карлова университета, преждевременные смерти, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя, составляют около 6% всех смертей в год, в основном так умирают мужчины.
«Если бы этих смертей не было, средняя продолжительность жизни в Чехии увеличилась бы на 1,5 года», — сказала она. Она напомнила, что алкоголь, помимо известного риска цирроза печени, также увеличивает риск нескольких видов рака, сердечных заболеваний и психических расстройств.
«Несмотря на эти тревожные данные, в чешском обществе сохраняется высокая терпимость к алкоголю и низкая осведомленность о его последствиях для здоровья. Дети растут в среде, где употребление алкоголя является нормой. Символические тосты за здоровье резко контрастируют с реальностью, когда алкоголь систематически разрушает здоровье, даже в небольших дозах», — добавила Дзурова.
Инициатива подготовила пять рекомендаций по улучшению ситуации. Среди прочего, предлагается скорректировать акциз, запретить рекламу алкоголя в интернете и на спортивных мероприятиях, ограничить ее время в телевидении и на радио, а также ограничить продажу алкоголя, например, на заправочных станциях, вблизи школ, в государственных учреждениях и в поздние ночные часы. По мнению экспертов, существующие меры, такие как запрет на продажу алкоголя детям, должны более строго соблюдаться и подкрепляться образовательными кампаниями.
По его мнению, слабоалкогольные напитки должны иметь, например, налоговые льготы или более выгодные условия для продажи и рекламы. Напротив, в отношении более крепких напитков эксперты предлагают ужесточить правила, например, ограничить места и время продажи или ввести налогообложение в зависимости от содержания чистого спирта. Призыв к принятию этих мер подписали десятки организаций, в том числе представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Чехии и Чешская медицинская палата.
Экономист Михаэл Фанта из Центра экономических и рыночных анализов (CETA) заявил, что было бы целесообразно ограничить доступность самых дешевых видов алкоголя, например, путем введения минимальной цены на определенное количество чистого спирта.
По данным Дагмар Дзуровой из Карлова университета, преждевременные смерти, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя, составляют около 6% всех смертей в год, в основном так умирают мужчины.
«Если бы этих смертей не было, средняя продолжительность жизни в Чехии увеличилась бы на 1,5 года», — сказала она. Она напомнила, что алкоголь, помимо известного риска цирроза печени, также увеличивает риск нескольких видов рака, сердечных заболеваний и психических расстройств.
«Несмотря на эти тревожные данные, в чешском обществе сохраняется высокая терпимость к алкоголю и низкая осведомленность о его последствиях для здоровья. Дети растут в среде, где употребление алкоголя является нормой. Символические тосты за здоровье резко контрастируют с реальностью, когда алкоголь систематически разрушает здоровье, даже в небольших дозах», — добавила Дзурова.
Инициатива подготовила пять рекомендаций по улучшению ситуации. Среди прочего, предлагается скорректировать акциз, запретить рекламу алкоголя в интернете и на спортивных мероприятиях, ограничить ее время в телевидении и на радио, а также ограничить продажу алкоголя, например, на заправочных станциях, вблизи школ, в государственных учреждениях и в поздние ночные часы. По мнению экспертов, существующие меры, такие как запрет на продажу алкоголя детям, должны более строго соблюдаться и подкрепляться образовательными кампаниями.