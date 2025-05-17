Две трети алкоголя в Чехии выпивает пятая часть потребителей

Новости и статьи 17 мая 2025 17:00 243

Более двух третей всего алкоголя, потребляемого в Чешской Республике, выпивает пятая часть пьющих. Об этом заявили эксперты на семинаре «Вместе за более здоровую Чехию», который состоялся в Палате депутатов. По их данным, последствия чрезмерного употребления алкоголя для здоровья и социальной сферы достигают десятков миллиардов крон в год, при этом с ним связано до 8 000 смертей в год. При этом государство собирает около 15 миллиардов крон в виде акциза на алкоголь.