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Палата депутатов одобрила поправку об упрощении развода и порядке опеки над детьми
28 мая 2025
21:00
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Упрощение и ускорение развода, а также порядок опеки над детьми должны быть обеспечены с следующего года поправкой к Гражданскому кодексу, одобренной Палатой депутатов. Проект среди прочего отменяет требование об установлении причин распада брака, а также объединяет бракоразводные и опекунские процедуры. Он также закрепляет обязанность родителей обеспечивать воспитание детей без телесных наказаний и душевных страданий. Поправка теперь ожидает рассмотрения в Сенате.
Требование о недопустимости телесных наказаний детей было выдвинуто Европейским комитетом по социальным правам. Вместе с тем новые санкции за телесные наказания родителей не предусмотрены. Нина Новакова (KDU-ČSL) не смогла добиться исключения этого положения из законопроекта как излишнего, поскольку, по ее мнению, запрет на несоразмерные физические наказания уже содержится в действующем законодательстве.
После объединения бракоразводного и опекунского производства, согласно правительственной поправке, в случае согласия супругов, имеющих несовершеннолетнего ребенка, будет возможно расторгнуть брак в рамках одного судебного разбирательства. Если супруги согласны во всем, процесс расторжения брака должен стать проще и в других отношениях. Проект исключает, например, обязательное заслушивание супругов. Депутаты ANO Хелена Валкова и Радек Вондрачек не смогли узаконить нотариальные разводы бездетных супругов и супругов с уже взрослыми детьми, хотя Валкова аргументировала это экономией времени и денег.
По-прежнему будет действовать правило, что если супруги хотят развестись, то положение ребенка после развода сначала должен решить суд, в том числе и в случае развода по обоюдному согласию.
Однако представительство ребенка опекуном по конфликту интересов не будет обязательным, если суд не увидят противоречия интересов между родителем и ребенком. Валкова и Алеш Юхелка (ANO) не продвинули сохранение обязательного представительства органом социально-правовой защиты детей во всех случаях.
Проект также отменяет разграничение видов ухода за ребенком на совместный, поочередный и уход одним родителем. Таким образом, больше не будет выделяться так называемый родитель-резидент, то есть тот, кто имеет ребенка на попечении, и родитель-нерезидент, который имеет только право на общение с ребенком. Поскольку, по мнению Министерства юстиции, развод не влияет на родительскую ответственность, оба родителя должны продолжать заботиться о ребенке.
Поправка позволит передавать права на алименты. Также будет увеличена пеня за просрочку выплаты. Нижняя палата включила в законопроект возможность суда устанавливать размер алиментов и в случае совместного ухода за ребенком, если родители договорились об этом.
В итоге Палата депутатов не включила в поправку реформу института апелляции в Верховный суд, которая расширила бы ее действие и на семейное право. Согласно проекту, Верховный суд должен был бы принимать решение о допустимости апелляции, при этом апелляция должна была бы служить для унификации судебной практики.
После объединения бракоразводного и опекунского производства, согласно правительственной поправке, в случае согласия супругов, имеющих несовершеннолетнего ребенка, будет возможно расторгнуть брак в рамках одного судебного разбирательства. Если супруги согласны во всем, процесс расторжения брака должен стать проще и в других отношениях. Проект исключает, например, обязательное заслушивание супругов. Депутаты ANO Хелена Валкова и Радек Вондрачек не смогли узаконить нотариальные разводы бездетных супругов и супругов с уже взрослыми детьми, хотя Валкова аргументировала это экономией времени и денег.
По-прежнему будет действовать правило, что если супруги хотят развестись, то положение ребенка после развода сначала должен решить суд, в том числе и в случае развода по обоюдному согласию.
Однако представительство ребенка опекуном по конфликту интересов не будет обязательным, если суд не увидят противоречия интересов между родителем и ребенком. Валкова и Алеш Юхелка (ANO) не продвинули сохранение обязательного представительства органом социально-правовой защиты детей во всех случаях.
Проект также отменяет разграничение видов ухода за ребенком на совместный, поочередный и уход одним родителем. Таким образом, больше не будет выделяться так называемый родитель-резидент, то есть тот, кто имеет ребенка на попечении, и родитель-нерезидент, который имеет только право на общение с ребенком. Поскольку, по мнению Министерства юстиции, развод не влияет на родительскую ответственность, оба родителя должны продолжать заботиться о ребенке.
Поправка позволит передавать права на алименты. Также будет увеличена пеня за просрочку выплаты. Нижняя палата включила в законопроект возможность суда устанавливать размер алиментов и в случае совместного ухода за ребенком, если родители договорились об этом.
В итоге Палата депутатов не включила в поправку реформу института апелляции в Верховный суд, которая расширила бы ее действие и на семейное право. Согласно проекту, Верховный суд должен был бы принимать решение о допустимости апелляции, при этом апелляция должна была бы служить для унификации судебной практики.