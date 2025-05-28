Палата депутатов одобрила поправку об упрощении развода и порядке опеки над детьми

Новости и статьи 28 мая 2025 21:00 281

Упрощение и ускорение развода, а также порядок опеки над детьми должны быть обеспечены с следующего года поправкой к Гражданскому кодексу, одобренной Палатой депутатов. Проект среди прочего отменяет требование об установлении причин распада брака, а также объединяет бракоразводные и опекунские процедуры. Он также закрепляет обязанность родителей обеспечивать воспитание детей без телесных наказаний и душевных страданий. Поправка теперь ожидает рассмотрения в Сенате.