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Чешский робот впервые применен при тушении пожара в Харькове
30 мая 2025
19:30
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В мае этого года харьковские пожарные получили от благотворительной организации Team 4 Ukraine робота-пожарного Hecthor, разработанного чешской компанией Prolab Engineering. Генеральный директор компании рассказал IDET, что робот, номинированный на премию, уже был успешно использован для тушения пожара, вызванного российским обстрелом.
«На данный момент он доказал свою эффективность. Мы получили обратную связь из Харькова о том, что его уже использовали для тушения пожара после обстрела. Еще рано давать общую оценку, но пока все хорошо», — сказал директор компании.
Робот был задействован после ночной атаки. Это важно для украинских пожарных, потому что русские часто атакуют одно и то же место дважды: после первой атаки они посылают в то же место еще одну ракету, чтобы поразить спасателей.
Разработкой наземного робота занимается Prolab Engineering, основанная при Чешском сельскохозяйственном университете. «Мы подписали контракт с компанией THT Polička, которая производит классические кузова для пожарных машин. Они помогли нам с пожарной машиной. Мы готовим вторую версию», — добавил директор.
Робот был задействован после ночной атаки. Это важно для украинских пожарных, потому что русские часто атакуют одно и то же место дважды: после первой атаки они посылают в то же место еще одну ракету, чтобы поразить спасателей.
Разработкой наземного робота занимается Prolab Engineering, основанная при Чешском сельскохозяйственном университете. «Мы подписали контракт с компанией THT Polička, которая производит классические кузова для пожарных машин. Они помогли нам с пожарной машиной. Мы готовим вторую версию», — добавил директор.
Hecthor — это мощный беспилотный гусеничный автомобиль с электрическим приводом. Его можно использовать не только для тушения или эвакуации пострадавших, но и для транспортировки различных материалов.
«Концепция заинтересовала даже чешскую армию, к нам уже несколько раз приезжали представители. Армейские спасательные службы рассматривали и огнетушитель, но в основном они сосредоточены на логистике, транспортировке материалов, припасов и боеприпасов», — сказал директор, добавив, что военные должны испытать робота осенью.