Города, комфортные для детей? Прага и Братислава в аутсайдерах европейского рейтинга

Новости и статьи 22 мая 2025 18:00 464

Согласно новому европейскому рейтингу, посвященному комфорту городов для самостоятельного передвижения детей пешком и на велосипеде, Прага и Братислава оказались в нижней трети из 36 оцениваемых мегаполисов. В то время как Париж благодаря амбициозным шагам занял первое место, Прага оказалась на 25-м месте, а Братислава — на две позиции ниже, на 27-м месте.