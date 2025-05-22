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Города, комфортные для детей? Прага и Братислава в аутсайдерах европейского рейтинга
22 мая 2025
18:00
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Согласно новому европейскому рейтингу, посвященному комфорту городов для самостоятельного передвижения детей пешком и на велосипеде, Прага и Братислава оказались в нижней трети из 36 оцениваемых мегаполисов. В то время как Париж благодаря амбициозным шагам занял первое место, Прага оказалась на 25-м месте, а Братислава — на две позиции ниже, на 27-м месте.
Город Париж добился значительного прогресса благодаря массовому расширению отдельной велосипедной инфраструктуры, повсеместному введению зон с ограничением скорости 30 км/ч и созданию «школьных улиц» вблизи начальных школ. Эти меры привели к улучшению безопасности, качества воздуха и возможностей самостоятельного передвижения детей, что является ключевыми факторами для организации Clean Cities Campaign.
За Парижем следуют Амстердам, Антверпен, Брюссель, Лион, Хельсинки и Барселона.
Прага чуть выше отстающих
Прага заняла 25-е место, чуть выше группы из восьми городов, которые были отнесены к отстающим. Согласно отчету, Прага, как и многие другие города, продолжает отставать, в частности, по количеству школьных улиц и расширению защищенной велосипедной инфраструктуры. В то время как в Париже отдельные велосипедные дорожки составляют почти половину дорожной сети, Прага и Братислава далеки от этого показателя.
Братислава пока не вышла из кризиса
Братислава заняла 27-е место, и в отчете отмечается, что городу предстоит еще долгий путь. Только 12,5% городской дорожной сети составляют защищенные велосипедные дорожки, и только на 36,2% улиц ограничена скорость до 30 км/ч. По словам Дана Коллара из словацкого объединения Cyklokoalícia, для здорового и самостоятельного передвижения детей необходимо значительно ускорить темпы строительства велосипедной инфраструктуры и снизить интенсивность дорожного движения.
Отчет Clean Cities Campaign показывает, что успех в этой области не зависит от географического положения или экономической мощи, а от политической приверженности и активности городского руководства. Перед Прагой в рейтинге находятся, например, Любляна, Вроцлав и Варшава.
За Парижем следуют Амстердам, Антверпен, Брюссель, Лион, Хельсинки и Барселона.
Прага чуть выше отстающих
Прага заняла 25-е место, чуть выше группы из восьми городов, которые были отнесены к отстающим. Согласно отчету, Прага, как и многие другие города, продолжает отставать, в частности, по количеству школьных улиц и расширению защищенной велосипедной инфраструктуры. В то время как в Париже отдельные велосипедные дорожки составляют почти половину дорожной сети, Прага и Братислава далеки от этого показателя.
Братислава пока не вышла из кризиса
Братислава заняла 27-е место, и в отчете отмечается, что городу предстоит еще долгий путь. Только 12,5% городской дорожной сети составляют защищенные велосипедные дорожки, и только на 36,2% улиц ограничена скорость до 30 км/ч. По словам Дана Коллара из словацкого объединения Cyklokoalícia, для здорового и самостоятельного передвижения детей необходимо значительно ускорить темпы строительства велосипедной инфраструктуры и снизить интенсивность дорожного движения.
Отчет Clean Cities Campaign показывает, что успех в этой области не зависит от географического положения или экономической мощи, а от политической приверженности и активности городского руководства. Перед Прагой в рейтинге находятся, например, Любляна, Вроцлав и Варшава.